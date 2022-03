Syyte: Näyttelijä Jani Volanen tilasi ekstaasia pimeästä verkosta

Lukuisista elokuvista ja tv-ohjelmista tutulle Jani Volaselle luettiin keskiviikkona syyte huumausainerikoksesta.

Jani Volanen, 50, on palkittu suomalainen näyttelijä, joka on tuttu näky niin teatterissa kuin valkokankaalla.

Näyttelijä Jani Volaselle, 50, luettiin keskiviikkona aamupäivällä syyte huumausaineen käyttö- ja hallussapitorikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteen mukaan Volanen osti pimeästä verkosta viisi grammaa MDMA:ta eli ekstaasia omaan käyttöönsä syyskuussa 2018. Jutussa ei ole muita syytettyjä.

Volanen on tunnustanut teon, mutta sanoo vastaanottamansa huumausaineen määrän olleen todellisuudessa viittä grammaa pienempi.

Väitteestään huolimatta Volanen jätti käyttämälleen verkkosivulle positiivisen asiakaspalautteen, joka on syyttäjän mukaan merkki siitä, että hän on vastaanottanut huumausainetta tilaamansa määrän.

Vastaajan mukaan osa huumausaineesta meni hänen omaan käyttöönsä ja osa hävitettiin.

Syyttäjä vaatii Volaselle sakkorangaistusta 70 päiväsakon verran. Jani Volanen ei saapunut käräjäoikeuteen kuulemaan syytteenlukua. Näyttelijän rikossyytteestä uutisoitiin ensimmäistä kertaa elokuussa 2021.

50-vuotias Jani Volanen on pitkän linjan suomalaisnäyttelijä, joka tunnetaan sekä teatterista että lukuisista elokuvista. Hän on saanut kaksi Jussi-palkintoa parhaasta miessivuosasta.

Näyttelijäntyön lisäksi Volanen on tehnyt merkittävän uran erilaisten sketsisarjojen luojana. Hän on ollut tekemässä myös Putousta. Vuonna 2019 Volanen ohjasi ja käsikirjoitti huippusuositun komediasarjan M/S Romantic.

Jani Volanen on naimisissa näyttelijä Pirjo Lonkan kanssa ja pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi. Volanen ja Lonka ovat olleet naimisissa 12 vuoden ajan ja liitto on molemmille toinen. Heillä kummallakin on myös lapsia edellisistä liitoistaan.