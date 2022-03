Samu Haber törmäsi somessa kiusalliseen ongelmaan – julkaisi kipakan päivityksen

Samu Haberin nimissä on vuosien saatossa luotu yksi jos toinenkin valeprofiili sosiaaliseen mediaan. Artisti muistuttaa nyt seuraajiaan siitä, ettei hän itse ole näiden tilien takana.

Samu Haberilla on laaja fanikunta niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Muusikko Samu Haber julkaisi hiljattain omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään napakan päivityksen, jossa hän muistutti seuraajiaan tärkeästä seikasta. Erilaiset väärennetyt sosiaalisen median tilit ovat jo pitkään riivanneet monia julkisuuden henkilöitä, myös Haberia.

Tuoreessa Instagram-päivityksessään Haber muistutti fanejaan siitä, että hänellä on olemassa ainoastaan yksi Instagram-tili, jota hän itse ylläpitää. Haber painotti, että mikäli fanien silmiin sattuisi muita Haberin nimeä käyttäviä tilejä, olisivat ne väärennettyjä.

– Vain nopea muistutus. Tämä on ainoa Instagram-tili, joka minulla on koskaan ollut. Jos ikinä teen toisen tilin, lupaan ilmoittaa siitä koko sivun mainoksella Bild-lehdessä, Haber kirjoitti viitaten saksalaiseen Bild-lehteen, joka on levikiltään Euroopan suurin aikakausilehti.

Usein julkisuuden henkilöistä tehdyt väärennetyt sosiaalisen median tilit yrittävät kerätä seuraajiltaan rahaa tai huijata heitä muilla tavoin. Haber muistutti, että hänen kohdallaan tämä ei koskaan pitäisi paikkaansa.

– En henkilökohtaisesti kerää rahaa mihinkään hyväntekeväisyyteen (olen onnellinen lahjoittaja, hyvä idea meistä kaikille) eikä minulla ole salaisia tilejä, joiden kautta voisin käydä romanttisia tai muunlaisia keskusteluja kenenkään kanssa, Haber kirjoitti.

– Jokaisen yli 12-vuotiaan, jolla on aivot, pitäisi ymmärtää tämä, mutta ihan siltä varalta, että joku on liian syvällä kuplassa. Rakastan jättää puhelimeni kotiin silloin tällöin koko päiväksi. On yllättävää kuinka vähän missaat, kun saat puhelimesi takaisin. Kaikki ne hauskat koiravideot ovat siellä yhä, Haber veisteli.

Haber ei suinkaan ole ensimmäinen suomalainen julkisuuden henkilö, jonka nimissä on vuosien saatossa luotu valekäyttäjiä sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi vuonna 2020 viihdetaiteilija Samuli Edelmannista tehtiin sosiaaliseen mediaan valeprofiili, jonka avulla yritettiin huijata rahaa ja maksukorttitietoja ihmisiltä.

Niin ikään vuonna 2020 Helsingin poliisi tutki huijausyrityksiä, joissa suosikkiartistien nimeä ja mainetta käytettiin hyväksi. Tuolloin laulajien Juha Tapion ja Kaija Koon nimissä luotiin tekaistut sosiaalisen median profiilit, jotka sitten lähestyivät laulajien faneja yksityisviestillä rahanpyyntöjen kera.