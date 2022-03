Ukrainan Euroviisuyhtye keskellä sotaa: laulaja toimittaa lääkkeitä, tyttöystävä tekee Molotovin cocktaileja – ”Maamme on raunioina”

Ukrainan euroviisuedustaja Kalush Orchestran jäsenet ovat Ukrainassa puolustamassa maataan.

Ukrainassa on käynnissä sota Venäjää vastaan, ja monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat armeijan riveissä tavallisten ukrainalaisten kanssa.

Myös Ukrainan euroviisuedustaja Kalush Orchestra kantaa kortensa kekoon Ukrainan hyväksi, kertoo Reuters. Yhtyeeseen kuuluvat instrumentalisti laulaja Oleh Psiuk, Ihor Didentšuk ja DJ MC Kylymmen. Kalush Orchestra valittiin Ukrainan uudeksi viisuedustajaksi Torinon Euroviisuihin, kun aiemmin valittu Alina Pash vetäytyi edustajuudestaan.

Reutersin mukaan yhtyeen laulaja Oleh Psiuk toimii tällä hetkellä vapaaehtoisena toimittamassa lääkkeitä ja auttamassa ihmisiä Ukrainassa. Toinen yhtyeen jäsen palvelee aluepuolustusyksikössä.

Kalush Orchestra esiintyi Lvivssä Ukrainassa maan itsenäisyyspäivänä syksyllä 2021.

Yhtyeelle on povattu voittoa tulevissa Euroviisuissa, mutta Kalush Orchestran jäsenet eivät juhli.

– En voi nauttia siitä, sillä minun täytyy huolehtia rakkaistani. Sota on erottanut minut tyttöystävästäni, joka on 300 kilometrin päässä minusta. Emme voi tavata, koska täällä on niin vaarallista, Psiuk kertoo Reutersille.

– Hän istuu bunkkerissa samalla, kun minä olen täällä ja ilmasireenit soivat jatkuvasti.

Sota Ukrainassa on jatkunut jo kolmatta viikkoa. Myös monet julkisuuden henkilöt ovat jääneet puolustamaan maataan tavallisten ukrainalaisten rinnalle.

Psiuk kertoo Reutersille, että hänen naisystävänsä tekee bunkkerissa Molotovin cocktaileja auttaakseen Ukrainan puolustamisessa. Molotovin cocktail, eli polttopullo, on eräänlainen itse tehty ase, jossa lasipulloon laitetaan syttyvää nestettä ja pullon suuhun kangaspala, joka sytytetään ja pullo heitetään vihollista kohti.

Ukrainalaiset ovat valmistaneet paljon Molotovin cocktaileja eli polttopulloja venäläisten hyökkäysten varalle. Kuva otettu 27. päivä helmikuuta.

Yhtyeen jäsenet harjoittelevat Euroviisuihin omine tahoineen, mutta he ovat suunnitelleet tapaavansa Lvivssä, jotta voivat harjoitella yhdessä viisukappalettaan Stefaniaa. Psiuk toteaa Reutersille, että kappaleesta on tullut eräänlainen hymni ukrainalaisille sodan keskellä.

– Aivan sama, missä tilanteessa menemme Euroviisuihin, yritän olla hyödyllinen Ukrainalle. Vaikka sota olisi ohi lähitulevaisuudessa, elämä ei tule olemaan helppoa, sillä tarvitsemme paljon aikaa jälleenrakennukseen. Maamme on raunioina, Psiuk kertoo.

Euroviisut järjestetään Italian Torinossa toukokuun 14. päivä. Jos Kalush Orchestra voittaa, seuraavat Euroviisut järjestettäisiin Ukrainassa vuonna 2023. Ukraina voitti Euroviisut viimeksi vuonna 2016 kaksi vuotta sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.

Kalush Orchestra on Ukrainan uusi Euroviisuedustaja. Yhtyeelle on povattu voittoa.

Vuonna 2016 Susana Jamaladinova, paremmin Jamalana tunnettu laulaja lauloi voittokappaleen 1944, joka kertoi Neuvostoliiton entisen johtajan Josef Stalinin Mustaltamereltä karkottamista sadoista tuhansista ihmisistä.

Vuonna 2017 Ukraina kielsi Venäjää osallistumatta Euroviisuihin, ja Venäjä on suljettu ulos myös tulevista viisuista.

Psiuk kertoo, että Kalush Orchestran viisuesiintyminen on mahdollisuus levittää tietoisuutta.

– Jos luulet, ettei tämä voisi tapahtua sinun kotimaassasi, sille ei ole takuita. Myös me ajattelimme, ettei näin tapahtuisi Ukrainalle, Psiuk toteaa Reutersille.

– Haluamme rauhan Ukrainaan.

Ukrainan joukkoja Kiovan lähellä maaliskuun 10. päivä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja sotaa on käyty siitä saakka. Maailma on pitkälti tuominnut sodan ja Venäjää vastaan on asetettu vakavia pakotteita, jotka koskettavat maan toimintaa kokonaisvaltaisesti. Ukrainaa on autettu myös erilaisilla ase- ja tarvikelähetyksillä.

Myös tavalliset ihmiset ovat ottaneet valtavasti kantaa Ukrainan sodan lopettamiseksi, ja ympäri maailmaa on järjestetty muun muassa erilaisia mielenosoituksia. Monet ovat myös lähteneet Ukrainaan ja sen naapurimaihin auttamaan Ukrainasta pakenevia siviilejä. Arviolta miljoonat ukrainalaiset ovat paenneet kodeistaan.

