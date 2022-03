Åsa Larsson sai tarpeekseen rahakkaasta verojuristin pestistään ja ryhtyi kirjailijaksi – huomasi pian hätkähdyttävän muutoksen 11-vuotiaassa pojassaan

Dekkaristi Åsa Larsson pui terapiassa surua, jonka hän peri tietämättään äidiltään. Nyt hän on saanut valmiiksi dekkarisarjansa päätösosan. – Pitää osata lopettaa. Pitää osata lopettaa avioliitto, työ, jopa menestys, hän sanoo.

Åsa Larsson tulee haastatteluun taksilla suoraan lentokentältä trolleylaukkua vetäen. Pandemian takia ruotsalaiskirjailija ei ole käynyt ulkomailla yli kahteen vuoteen.

– Tämä on ensimmäinen ulkomaanmatkani korona-aikana, hän kertoo kirjakustantamo Otavan neuvotteluhuoneessa Helsingin keskustassa.

Suomeen tulon syy on paitsi uusi kirja, myös Pietarsaaren kirjafestivaali, jonne kirjailija on kutsuttu esiintymään. Hän matkustaa sinne Helsingistä junalla.

– Toiset menevät Thaimaahan, mutta minä menen Pietarsaareen, hän naurahtaa.

Pohjoinen on aina ollut lähellä kirjailijan sydäntä. Åsa Larsson on kotoisin Pohjois-Ruotsista Kiirunasta, joka sijaitsee 145 kilometriä pohjoiseen napapiiristä. Tukholmassa asuva kirjailija pitää Kiirunaa yhä kotikaupunkinaan, vaikka ei ole asunut siellä vuosiin.

– Kotikaupungista kirjoittamalla olen hoitanut koti-ikävääni, hän kertoo.

Lapsuuden tuttuihin maisemiin Kiirunassa sijoittuu myös hänen uutuusdekkarinsa Isien pahat teot (Otava).

Se on tunnetun dekkarisarjan kuudes osa – ja viimeinen. 567-sivuinen päätösosa käsittelee Kiirunan kaivoskaupungin kehittymistä ja pohjoisen ihmisten elämää.

Samalla kirjailija sanoo hyvästit syyttäjä Rebecka Martinssonille, jonka elämää olemme saaneet seurata kaikissa kuudessa kirjassa.

– Olen tiennyt alusta asti, että tulen kirjoittamaan vain kuusi Rebecka Martinsson-kirjaa, hän sanoo.

” Kirjoittaminen on unelmatyöni. En voi uskoa todeksi, että voin elättää itseni ja lapseni kirjoittamalla.

– Pitää osata lopettaa. Pitää osata lopettaa avioliitto, työ, jopa menestys. Jos en lopeta, en kehity kirjailijana.

Jo ensimmäinen Rebecka Martinsson dekkari Aurinkomyrsky oli menestys. Se ilmestyi Ruotsissa 2003, kun Åsa Larsson oli 37-vuotias. Pikkuhiljaa hän lopetti työnsä verojuristina. Vapaana kirjailijana työskentelevä Larsson kertoo, ettei kaipaa juristin työtään ollenkaan.

– En koskaan, hän naurahtaa.

Åsa Larsson sanoo rakastavansa kaikkia kirjansa hahmoja.

Ruotsalaisen rikoskirjallisuuden ykkös­nimiin kuuluva Åsa Larsson keksi jo pikku­tyttönä tarinoita. Lapsena hänellä oli tapana uida Tornion­joen keskellä sijaitsevalle saarelle. Vastarannalla oli hänen äitinsä kotitila.

Nyt tuolta samalta saarelta löytyy Larssonin uutuus­dekkarissa ruumis. Saarella on vanha maatila, jonka pakasteesta löytyy vielä toinenkin ruumis, vuonna 1962 kadonnut nyrkkeilijä Raimo Ström. Raimon poika, nyrkkeilyn olympiavoittaja Börje Ström, haluaa tietää, mitä isälle tapahtui.

Kuoleman­sairas oikeuslääkäri Pohjanen pyytää asianajaja Rebecka Martinssonia tutkimaan tapausta. Ruumiita löytyy pian lisää.

Samalla Martinsson joutuu kohtaamaan menneisyytensä haamut. Talo, josta ruumis löytyy, kuuluu Rebecka Martinssonin äidin kasvattiperheen pojalle.

Nyrkkeily on kirjassa suuressa osassa. Larsson kuvaa hyvin nyrkkeilysalin raakuutta ja yhteisöllisyyttä, hikeä ja kyyneleitä.

– Sain idean nyrkkeilystä, kun olin vieraana radiossa ja minua haastatellut toimittaja harrasti nyrkkeilyä. Tajusin, etten tiedä mitään nyrkkeilystä.

Urheilumaailma kiehtoo Larssonia. Hänen isoisänsä oli tunnettu hiihtäjä Erik Larsson, joka voitti kultaa talviolympialaisissa 1936.

– Halusin kertoa kirjassani nyrkkeilymaailmasta. Aloin miettiä, että urheilu voi viedä sinut pois pienestä kaivoskaupungista pohjoisessa tai mikä tahansa harrastus, missä olet hyvä. Voit olla köyhä, mutta jokin asia avaa uusia maailmoja.

Ennen kaikkea Isien pahat teot kertoo uuden ja vanhan maailman kohtaamisesta, kaivoskaupungin harmaasta taloudesta ja organisoidusta rikollisuudesta. Ja etenkin menneisyydestä. Kirja kysyy, onko menneisyyden kahleista mahdollista vapautua.

– Uskon muutokseen, Åsa Larsson sanoo halloumisalaattia haarukoidessaan.

– On mahdollista eheytyä ja muuttua, mutta se on kovaa työtä.

Kirjassa päähenkilö Rebecka Martinsson on jättänyt juristin työnsä Tukholmassa ja muuttanut Kiirunaan. Hän on taas tympääntynyt työhönsä. Hän suostuu vastentahtoisesti, kun oikeusläsäkäri Pohjonen pyytää osallistumaan rikostutkintaan.

– Luulen, että Rebecka on muuttanut takaisin Kiirunaan eheytyäkseen, Åsa Larsson sanoo.

– Mutta hän tekee yhä liikaa töitä ja tuhoaa elämäänsä. Hän tajuaa, että ehkä se ei ole niin, että kaikki muut ovat idiootteja, ehkä sillä on jotakin tekemistä myös hänen itsensä kanssa.

Åsa Larsson vuonna 2005.

Rebecka Martinsson ei ole Åsa Larssonin alter ego, mutta hän kertoo samaistuvansa pää­henkilöönsä monessa asiassa.

– Pystyn samaistumaan siihen, että hän tekee liikaa töitä ja käyttää työtä jonkinlaisena pako­keinona ja myös tapana saada arvostusta.

Åsa Larssonilla on omissa kirjoissa monta suosikki­hahmoa, kuten poliisi Anna-Maija Mella (”Hän on niin hyvä ihminen”) ja oikeus­lääkäri Pohjonen (”Hän on niin äkäinen”).

Mutta Rebecka on ehdoton ykkönen. Hän on verojuristi kuten Åsa Larssonkin ja muuttanut myöskin pohjoisesta etelään.

– Olemme molemmat tunteneet itsemme joskus toisen luokan kansalaisiksi.

– Olen aina sanonut, että jos tapaisimme todellisessa elämässä, Rebecka ei pitäisi minusta. Hän ajattelisi että olen miellyttäjätyyppi. Haluan olla pidetty, mutta se ei ole Rebeckalle niin tärkeää. Rebeckan mielestä olisin myös liian puhelias.

Tarkemmin mietittyään Åsa Larsson kertoo rakastavansa kaikkia kirjansa hahmoja. Isien pahat teot -kirjassa Ragnhild Pekkari muistuttaa kuitenkin paljon kirjailijaa itseään.

– Ragnhildilla on samanlaista kestävyyttä ja tahdonvoimaa kuin minussa. Hän on tekijä.

Isien pahat teot on myynyt Ruotsissa toistaiseksi 140 000 kappaletta. Ihmissuhteet ovat ruotsalaisdekkareiden kovinta ydintä. Åsa Larsson sanoo, että kaikilla on traumoja ja surua. Eikä moni edes tiedä, mistä omat ongelmat kumpuavat.

Kirjailijan äiti on kotoisin Pohjois-Ruotsista suomenkieliseltä alueelta. Kun hän oli seitsemänvuotias, häntä kiellettiin koulussa puhumasta omaa äidinkieltään, meänkieltä.

– Minulta kesti vuosikymmeniä ymmärtää, miksi olen surullinen syksyisin. Se johtui siitä, että äitini oli syksyisin surullinen. Syksy muistutti häntä koulun alkamisesta. Äiti oli viettänyt kesäloman kotona ja saanut puhua koko kesän omaa äidinkieltään.

– Perin äitini surun tietämättäni.

Enää Åsa Larsson ei ole surullinen. Surusta pääsemiseen auttoi terapia. Se mursi perityn tunneilmapiirin.

– Äitini ei pysty puhumaan kokemastaan eikä yksikään hänen sisaruksistaan. Puhuessaan mäenkieltä hän on kuin eri ihminen. En osaa kuvailla millä lailla erilainen, mutta oma äidinkieli on suuri osa persoonaa.

Aikuisena Åsa Larsson on yrittänyt oppia meänkieltä. Kirjassa Isien pahat teot on meänkielisiä sanoja.

Ja myös suomea. Sisu on mainittu! Kirjan henkilöillä on suomenkielisiä sukunimiä, jotka ovat yleisiä pohjoisessa, kuten Pohjonen ja Törmä.

– Onpa fantastista, että joku osaa lausua ne, koska pohjoisessa kukaan ei osaa, Åsa Larsson huudahtaa innoissaan toimittajalle.

Åsa Larssonin esikoisdekkarista Aurinkomyrsky on tehty elokuva, jonka pääosissa nähtiin Izabella Scorupco ja Mikael Persbrandt.

Mitä seuraavaksi?

Siihen kahden aikuisen lapsen äiti ei osaa vielä vastata.

Kuusiosainen Rebecka Mårtinsson-dekkarisarja valmistui vuosina 2003 - 2021. Harvinaisen pitkä aikaväli selittyy kirjailijan lasten- ja nuortenkirjatuotannoilla. Larsson halusi saada nuoret pojat lukemaan.

Kirjailija havahtui, kun hänen poikansa lopetti lukemisen 11-vuotiaana.

– Päätin kirjoittaa nuorille kirjoja, jotka eivät ole valtavan paksuja. Kirjoitin lopulta kymmenen kirjaa, joista yksikään ei ole yli 200:aa sivua.

Niistäkin kirjoista tuli suosittuja sekä valtakunnallisesti että omassa perhepiirissä. Ja mikä parasta, Larssonin poika on nyt 21- vuotias ja innokas lukija.

Salaatti on syöty, ja Larsson miettii kustantamon neuvotteluhuoneessa kysymystä tulevaisuudestaan.

– Olen tiennyt monta vuotta, että kun olen päättänyt dekkarisarjani ja lapseni ovat muuttaneet kotoa, myyn taloni ja vietän enemmän aikaa pohjoisessa.

Oma talo, joka sijaitsi noin 60 kilometriä Tukholmasta, on jo myyty. Uusi koti on Tukholmassa poikaystävän luona. Syvällä sisimmässään Larsson tuntee olevansa eniten kotonaan pohjoisessa. Kiiruna on hänen todellinen kotinsa. Siellä on helppo olla.

– Annan jopa itseni ajatella, että minun ei välttämättä tarvitse kirjoittaa enää kirjoja. Mutta toivon, että joku tarina tulee koputtamaan oveani.