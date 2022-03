Marko Björs, 53, joutuu aivan uuden tilanteen eteen etsiessään rakkautta tv-ohjelmassa – ei ole koskaan käynyt edes treffeillä

Ratsastustähti Marko Björs, 53, avaa sydämensä lukkoja etsiessään rakkautta uudessa ohjelmassa Marko Björs – Rakkauden seikkailu.

Marko Björs on suomalainen kouluratsastaja, maajoukkuevalmentaja, malli ja korusuunnittelija.

Marko Björs on ollut julkisuudessa 19-vuotiaasta saakka, mutta ei koskaan aiemmin tällaisessa yhteydessä. Kilparatsastajana tunnetuksi tullut Björs etsii nyt rakkautta uudessa tv-realityssa, joka starttaa TV5 ja discovery+ -kanavilla keskiviikkona 23.3.

Täysin uudenlaisessa tosi-tv-ohjelmassa kymmenen homomiestä tavoittelee 53-vuotiaan Markon sydäntä. Joka jaksossa yksi miehistä lähetetään kotimatkalle.

Sarja kuvattiin viime syksynä Etelä-Afrikassa. Björs mietti ohjelmaan lähtemistä pitkään, koska hän ei ollut koskaan aiemmin puhunut yksityisasioistaan julkisesti. Hän ei ollut tätä ennen varsinaisesti edes tullut ulos kaapista.

– Päätavoitteeni ei ollut lähteä etsimään rakkautta, vaan lähdin mukaan kantaakseni korteni kekoon homoyhteisön puolesta.

– Jos julkisuuden henkilönä voin edistää vähemmistöjen asemaa, niin miksi en tekisi sitä, Björs kysyy.

Björsin mukaan hän on saanut pelkästään positiivista palautetta ohjelmansa tiimoilta. Hän kertoo vastaanottaneensa satoja viestejä, joissa miestä kiitellään rohkeudestaan.

Omassa lähipiirissä enemmistö kannustaa, mutta joitakin Börsin päätös ihmetyttää.

– Jotkut ex-puolisot ovat ihmetelleet ääneen, että onko tällainen julkisuus tarpeellista. He eivät ymmärrä sitä, että olen ollut 19-vuotiaasta saakka esillä ja tämä julkisuuspuoli on minulle pikkujuttu. Ohjelman merkityksellisyys on se paljon isompi asia.

Lisäksi Björsiä huoletti, että jos hän ei suostuisi mukaan, jäisikö koko ohjelma tekemättä.

– Onhan se hienoa olla tekemässä suomalaista tv-historiaa, hän tiivistää.

Kun Björsiltä kysyttiin etukäteen, että millainen olisi se mies, johon hän voisi tällaisen seikkailun aikana kenties ihastua, hän ei tiennyt mitä sanoa. Iällä ei ollut väliä, kunhan miehet olisivat aikuisia. Lopulta persoona on se, mikä ratkaisee.

– Halusin antaa pallon casting-ryhmälle. Toivoin, että joukossa olisi paljon erilaisia persoonia, jotta homomiehiin liitettävät stereotypiat murenisivat.

– Ihminen ei voi valita omaa seksuaalista suuntautumistaan, vaan meitä löytyy kaikista ihmisryhmistä ja ammattikunnista. Siinä mielessä tämä oli täydellinen porukka.

Ohjelmaan osallistuneet miehet ovat iältään 25–43-vuotiaita. Björs on itse 53 vuotta vanha.

Osa miehistä halusi tietää ennalta, kuka heitä Etelä-Afrikassa odottaa, osa ei. Sarjan päätähti ei tiennyt ollenkaan, keitä hän olisi tapaamassa. Ensikohtaamisissa jännitys oli käsin kosketeltavaa.

– Kaapista ulos tulemisesta tehdään usein isompi asia kuin mitä se on. Se ei minua pelottanut. En ole tehnyt sitä aiemmin ainoastaan siksi, etten ole koskaan puhunut yksityiselämästäni julkisesti.

Viiteenkymmeneen ikävuoteen mennessä Björs ei ole koskaan käynyt edes treffeillä – ennen kuin nyt.

– Se oli niin jännittävää, että tärisin kahden päivän ajan. Olen niin tottunut omiin ympyröihini, että oli todella mielenkiintoista astua ulos omalta mukavuusalueeltaan.

– Olin positiivisesti yllättynyt tästä joukosta.

Kaikkein eniten ratsastuslegenda yllättyi kuitenkin siitä, miten syvien tunteiden eteen hän joutui.

– Opin tuntemaan itseäni eri tavalla. Jouduin avaamaan lukkoja, joita en ollut aiemmin käynyt läpi. En ollut muun muassa käsitellyt oman isäni kuolemaa. Siellä tunteeni olivat auki ja minulla oli aikaa näiden asioiden käsittelyyn. Olihan se raskasta, Björs sanoo.

Björs huomasi matkan aikana myös, ettei rakkautta ja tunteita ei voi käsikirjoittaa ja asiat tapahtuvat, jos ovat tapahtuakseen.

– Löysin joidenkin ihmisten kanssa käsittämättömän yhteyden.

Ohjelman päähenkilöstä oli myös hienoa huomata, miten miehet solmivat ystävyyssuhteita myös keskenään.

– Siellä on ihmisiä, joilla ei ollut entuudestaan homoystäviä tai edes miesystäviä. Se, että ohjelmassa syntyi uusia ystävyyksiä, on jo itsessään todella iso palkinto.

– Yllätyin siitä, miten läheisiksi sitä tulee ventovieraiden kanssa lyhyessä ajassa. Porukasta tuli nopeasti todella yhtenäinen, Marko Björs sanoo.

Marko Björs – Rakkauden seikkailu TV5 ja discovery+ keskiviikkoisin 23.3. alkaen.