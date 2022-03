Jorma Uotisen venäläiset tanssijaystävät jättivät Moskovan – tanssitähdillä suuri suru ja huoli kollegoistaan

Jorma Uotinen toivoo, etteivät sotaan syyttömät venäläiset joudu kokemaan rasismia.

Venäjä ja Ukraina on suuria valtioita. Sodassa olevat kansakunnat ovat myös tanssin suurmaita, niin baletin kuin kilpatanssinkin saralla.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutut Jorma Uotinen, Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen tuntevat työnsä puolesta suuren joukon alan ihmisiä, joiden elämä on mennyt hetkessä uusiksi.

– Sota on osunut hyvin lähelle, Suutari-Jääskö myöntää.

Tietoa sodan keskeltä tulee päivittäin puhelimitse.

– Saamme kuulla kollegoiltamme ja oppilailtamme kertomuksia siitä, mitä kauheaa on tapahtunut. Siellä on nuoria miehiä, jotka ovat joutuneet jättämään harrastuksensa tai työnsä ja joutuneet liittymään armeijaan taistelemaan itsenäisyytensä puolesta, Haapalainen kertoo.

Uotisella on myös omat yhteytensä. Kaksi hänen tuntemaansa baletin huippuammattilaista – toinen ranskalainen, toinen venäläinen – on tehnyt omat ratkaisunsa ja lähtenyt Moskovasta.

– On tullut paljon voimakkaita kannanottoja tilanteeseen, Uotinen tietää.

Nyt kolmikko harjoittelee Tampereen Työväen Teatterissa huhtikuussa ensi-iltansa saavaa Kuolemantanssia, tanssiteokseksi muuntautuvaa August Strindbergin puhenäytelmää.

– Olemme miettineet sitä, että kuinka me täällä vaan taiteillaan, kun muut sotivat. Päätimme ajatella, ettemme voi kaikki vaan lopettaa kaikkea. Jos lopettaisimme ja luovuttaisimme, antaisimme uhkaajalle ja väärintekijälle voiton, Haapalainen pohtii.

– Elämä jatkuu ja arkemme jatkuu niin kauan kuin mahdollista, Uotinen vahvistaa.

Sodan aika korostaa rauhan merkitystä.

– Kun sota osuu todella lähellä oleviin ihmisiin, siitä tulee käsin kosketeltavaa. En olisi voinut kuvitellakaan, että kukaan meistä joutuisi kokemaan tätä, Haapalainen sanoo.

Suutari-Jääskö ja Haapalainen ovat olleet pariskunta jo 36 vuotta. Lontoossa pitkään asuneiden maailmankansalaisten ajatukset kotimaasta ovat ajan mittaan vahvistuneet.

– Tietty sodan uhka on elänyt Suomessa omien vanhempiemme ja evakuoitujen lasten kautta voimakkaana. Iso-Britannia on imperialistinen maa ja tosi erilainen. Siellä käsitys omasta turvallisuudesta on toinen. Meistä on tullut Lontoossa niin patrioottisia, Suutari-Jääskö miettii.

Ajatukset ovat kuitenkin Ukrainassa. Mutta myös Venäjällä.

– Onhan meillä surua myös venäläisten oppilaidemme puolesta. He eivät todellakaan ole sitä mieltä, että olisi pitänyt aloittaa sota. Siellä on monia nuoria ihmisiä, jotka ovat olleet kilpatanssissa maailman huipulla. Voi olla, etteivät he enää saa olla enää koskaan mukana missään, Suutari-Jääskö murehtii.

– Pitää muistaa, ettemme ala harjoittamaan rasismia täysin syyttömiä venäläisiä kohtaan, Uotinen muistuttaa.

Jorma Uotinen, Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen kuvattiin Tampereen Työväen Teatterissa viime perjantaina.

Tanssi ylittää rajat eri tavalla kuin tankit. Suomalaiselta tanssijoiden yhteisöltä lähti viime viikolla oma kuljetus lääkeapua ja muita tarvikkeita Puolan ja Ukrainan rajalle. Palatessa kyydissä saattaa olla suojaa tarvitsevia ukrainalaisia.

– Yhteisömme tarjoaa Suomeen tuleville tanssijoille mahdollisuuden tehdä täällä töitä, Suutari-Jääskö kertoo taiteilijoiden välisestä empatiasta.

– Mutta esimerkiksi moni tyttö haluaa jäädä Ukrainaan, koska heidän miehensä on joutunut rintamalle.

Pelko kollegoiden puolesta on samalla kova. Suruviestit kuvaannollisesti roikkuvat ilmassa.

– Välillä tulee joltakin kollegalta tai oppilaalta viestiä, välillä voi olla monta päivää taukoa. Emme voi tietää, mitä tapahtuu, Haapalainen hiljenee.

Usko luovuuden ja tanssin voimaan on kuitenkin vahva.

– Taiteen avulla on menty niin monista vaikeista hetkistä läpi. Tanssiakaan ei ole koskaan lopetettu, vaikka se olisi ollut kielletty. Vaikka Suomessakin oli tanssikielto, niin silti salaa tanssittiin. Se toi ihmisille iloa ja muuta ajateltavaa.