Podcast: Fitness-tähti Ilona Siekkinen, 25, pyörittää miljoonabisnestä, muttei huolehdi itse rahoistaan – ennen superkalliin luksusauton hankintaa oli edessä tiukka vääntö

Menestyneen valmennusbisneksen luonut Ilona Siekkinen luottaa ystäväänsä niin paljon, että tämä huolehtii hänen rahoistaan.

Kuusamosta kotoisin oleva Ilona Siekkinen, 25, on yksi suomen kovatuloisimmista ja menestyneimmistä fitness-ammattilaisista. Siekkinen työskentelee fitness-valmentajana ja pyörittää omia verkkovalmennuksiaan myyvää yritystä. Hänen yrityksensä tahkosi vuonna 2020 yli miljoonan liikevaihdon ja teki voittoa uskomattomat 600 000 euroa.

Hurja menestys on näkynyt Siekkisen tilipussissa, sillä hänellä oli vuonna 2020 ansiotuloja huimat 285 787 euroa.

Nyt Siekkinen kertoo Mimmit sijoittaa -podcastissa siitä, miten rikastuminen on vaikuttanut hänen elämäänsä. Hän myöntää, että raha on tuonut tullessaan turvaa ja vapautta. Hän on muun muassa pystynyt hankkimaan kodin sekä Suomesta että Espanjasta ja asuu nykyään enimmäkseen etelän auringon alla.

– Ei ole rahahuolia tai tarvitse stressata, Siekkinen tiivistää podcastissa.

Menestys ei kuitenkaan ole tullut ilmaiseksi. Siekkinen on luonut valmennusimperiuminsa käytännössä nollasta ja tehnyt valtavasti töitä vuosien ajan. Hänen taustallaan on tiimi ihmisiä, jotka auttavat häntä yrityksen pyörittämisessä ja neuvovat häntä tarpeen tullen missä vain.

Siekkinen kertoo Mimmit sijoittaa -podcastissa, ettei hän huolehdi itse lainkaan raha-asioistaan, vaan hän on ulkoistanut ne yrityksensä toimitusjohtajalle Minna Ruikalle.

– Olen ulkoistanut hänelle ihan kaiken. En maksa yhtäkään laskua, en mitään. En muista edes, milloin olen katsonut tilille. Minna hoitaa kaiken, Siekkinen myöntää.

– Siksi mulla menee näin hyvin, hän jatkaa nauraen.

Siekkinen tutustui Ruikkaan jo 15-vuotiaana, kun hän seurusteli tämän pojan kanssa. Ruikasta tuli hänelle kuin toinen äiti ja lopulta Siekkinen muutti hänen luokseen. Vaikka parisuhde Ruikan pojan kanssa päättyi, pysyivät naiset hyvinä ystävinä ja perustivat yhdessä valmennusyrityksen.

Siekkisen mukaan hänen raha-asiansa ovat Ruikan hyppysissä niin tiukasti, että aina kun hän haluaa tehdä pieniä tai suuria hankintoja, hankkii hän tältä hyväksynnän. Näin toimittiin myös Siekkisen 25-vuotislahjan kanssa.

Siekkinen osti itselleen viime kesänä syntymäpäivälahjaksi Audi RS6-sarjan luksusauton. Uusien RS6-mallisten aurojen hinnat voivat kivuta jopa yli 200 000 euroon, joten kyseessä ei ollut aivan mikä tahansa lahja. Siekkisen mukaan hänen Audinsa on vuoden 2018 malli.

– Auto maksoi enemmän kuin oli budjetti. Se oli arvokas, Siekkinen myöntää podcastissa.

Fitness-tähden mukaan hän kävi ennen auton hankkimista tiukan keskustelun Ruikan kanssa siitä, oliko sen hankkiminen järkevää. Huippukalliin menopelin ostaminen ei Siekkisen mukaan ollut mikään hetken mielijohde, sillä hän oli haaveillut hienosta autosta jo vuosien ajan ja asiasta oli puhuttu aiemmin myös Ruikan kanssa. Silti asialle oli saatava vielä hänen viimeinen siunauksensa.

– Kysyn kaiken häneltä. Jos Minna näyttää vihreää valoa, että ostanko tämän vaatteen tai kannattaako ostaa tämä auto, niin tiedän, että se on järkevä juttu.

Audin luksusautolle Ruikka näytti vihreää valoa ja niinpä Siekkinen hankki sen.

– Mulle se auto on myös turvapaikka. Mulla on niin hyvä olo, kun menen siihen autoon, hän kertoo podcastissa onnellisena menopelistään.

Siekkisen mukaan hän on nauttinut joka hetkestä, jonka hän on kurvaillut jopa 300 kilometriä tunnissa kulkevalla autollaan.

– En ole todellakaan ostanut tätä autoa sen takia, että haluan näyttää muille, vaan mä 100-prosenttisesti nautin siitä ajokokemuksesta.

– Ei mennyt kyllä vihkoon se ostos, hän sanoo.

Siekkisen mukaan samanlainen ostosten hyväksymisprosessi käydään läpi Ruikan kanssa pienempien asioiden kanssa.

Koska Siekkinen on luottanut kaikki rahansa Ruikan hoitoon ja luottaa tämän arviointikykyyn, on hän esimerkiksi soittanut Ruikalle halutessaan moottoripyörän ja moottoripyöräkortin. Kun Ruikka on tehnyt selväksi, ettei se ole hyvä idea, on Siekkinen jättänyt ostokset tekemättä.

Kerran näin kävi myös toppatakille, jonka Siekkinen bongasi Marimekon myymälästä juuri ennen lähtöään Espanjaan. Takki oli pitkä ja ihana, ja Siekkinen halusi sen todella kovasti.

– Me siellä kinasteltiin, että kannattaako se ostaa vai ei ja niitä myyjiäkin ihan nauratti, että tää ei ole totta, Siekkinen kertoo.

Minnan mukaan takkia ei ollut järkevää ostaa – olihan Siekkinen juuri lähdössä Espanjan lämpöön.

– Lopputulos oli se, että mä en ostanut sitä. Olin viikon päästä, että onneksi en ostanut sitä. Mulla on tällainen järjen ääni, Siekkinen kertoo Mimmit sijoittaa -podcastissa tyytyväisenä.