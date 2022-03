Iida Tanin kolumni: Suomalaistähdet rukoilevat Ukrainan puolesta, mutta matkustavat Dubaihin – unohtuiko kauniiden kuvien todellinen hinta?

Jos samassa Instagram-päivityksessä kehotetaan rukoilemaan ukrainalaisten puolesta, mutta hehkutetaan samalla lomamatkaa Dubaihin, ollaan menty pahasti metsään, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Pian on kulunut kolme viikkoa siitä, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa presidentti Vladimir Putinin johdolla. Kyseessä on ollut suurin aseellinen konflikti Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Aihe on puhuttanut ihmisiä niin Suomessa kuin maailmalla lähes ennen näkemättömällä tavalla.

Kun ensimmäiset uutiset Venäjän hyökkäyksestä levisivät maailmalla, moni suomalainen sosiaalisen median vaikuttaja ja julkisuuden henkilö riensi välittömästi tuomitsemaan Venäjän toimet sekä ilmaisemaan tukensa Ukrainalle ja sen asukkaille. Kuvapalvelu Instagram täyttyi nopeasti päivityksistä, joissa kehotettiin rukoilemaan Ukrainan puolesta.

On inhimillistä, että lähellä Euroopassa käynnissä oleva sota on herättänyt suuria tunteita myös niiden keskuudessa, jotka eivät muuten ota kantaa esimerkiksi maailmanpoliittisiin kysymyksiin. Jos samassa Instagram-päivityksessä kehotetaan rukoilemaan ukrainalaisten puolesta, mutta hehkutetaan samalla lomamatkaa Dubaihin, ollaan kuitenkin menty pahasti metsään.

Dubai on jo pitkään kuulunut monien sosiaalisen median vaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden suosikkikohteisiin – ja heitä on siitä ajoittain myös huomautettu. Hulppean arkkitehtuurinsa ansiosta Dubai on toki Instagram-ystävällinen matkakohde, sitä ei käy kiistäminen. Harva Dubaihin matkustava tuntuu kuitenkaan tiedostavan, että kaupungin uljaan julkisivun takana piilee ruma totuus.

Naisten asema, kunniamurhat sekä puutteellinen sananvapaus ovat vain murto-osa ihmisoikeusloukkauksista, joita Dubaissa tapahtuu päivittäin. Mikäli nainen esimerkiksi raiskataan, vaaditaan raiskauksen todistamiseen joko rikoksentekijän tunnustus tai neljän silminnäkijän, tässä tapauksessa aikuisen miehen, todistus.

Lisäksi Dubaissa noudatetaan islamilaista Šaria-lakia, jonka mukaan muun muassa homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus sekä avioliiton ulkopuolinen seksi ovat rangaistavia asioita.

Entä sitten se hulppea arkkitehtuuri, joka taustallaan yksi jos toinenkin Instagram-vaikuttaja on vuosien saatossa poseerannut? On hyvä muistaa, että Dubai on rakennettu pitkälti siirtolaisten voimin ja heidän ihmisoikeuksiaan sortaen. Dubaita pyöritetään edelleen halpatyövoimalla, joka täyttää osittain jopa orjuuden tunnusmerkit.

On siis täysin aiheellista pohtia, miksi samat ihmiset ovat niin kovin huolissaan Ukrainassa parhaillaan tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, mutta matkustavat hyvillä mielin vaikkapa Dubaihin vailla minkäänlaista kriittistä suhtautumista. Arabiemiraatit kun eivät myöskään YK:n turvallisuusneuvoston helmikuisessa kokouksessa tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Kun parhaimmillaan satojen tuhansien seuraama julkisuuden henkilö hehkuttaa Dubaita matkakohteena, tekee hän tietämättään myös suuren palveluksen kaupungissa vallitsevalle, ihmisoikeuksia jatkuvasti sortavalle diktatuurille. Hän nimittäin maalaa Dubaista kuvan luksusparatiisina, jossa turistilla ei ole huolen häivää. Tämä on omiaan hautaamaan alleen asioiden todellisen laidan.

En sano, etteikö kukaan saisi enää koskaan matkustaa Dubaihin tai muihin ihmisoikeuksiltaan kyseenalaisiin maihin, sillä niitä maailmassa riittää. Toivoisin kuitenkin, että nämä ihmiset olisivat tietoisia siitä, millaista hallintoa he omilla rahoillaan tukevat. Jokaisella on vapaus tehdä omat ratkaisunsa, mutta vapauden kanssa käsi kädessä kulkee myös vastuu.

Sosiaalisen median vaikuttajilta ja julkisuuden henkilöiltä toivoisin seuraavaa: mikäli matkustatte Dubaihin ja julkaisette matkaltanne kauniita kuvia, kertokaa seuraajillenne myös näiden kuvien todellinen hinta.

Se on nimittäin paljon suurempi kuin moni meistä voi koskaan edes kuvitella.

Kirjoittaja on 25-vuotias toimittaja, joka puuttuu epäkohtiin kirjoitus kerrallaan.