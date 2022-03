Juuso Mäkilähde hukkasi Tuukka Ritokosken pikkukaupungin yöelämässä – sitten hän törmäsi poikkeukselliseen näkyyn baaritiskillä

Kiuruvedellä vietettiin lauantaina Aamulypsy-areenan avajaisia. Juhlallisuuksien jälkeen Radio Suomipopin aamuohjelman juontajat suuntasivat nauttimaan reilun 8000 asukkaan pikkukaupungin yöelämästä.

Radio Suomipopin aamuohjelmassa heitetty vitsi eskaloitui lauantaina 12. maaliskuuta, kun Kiuruvedellä vietettiin Aamulypsy-areenan avajaishulinoita. Paikalla olivat kanavan aamuista tutut Juuso Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski, sekä Suomipopin iltapäiviä luotsaava Tinni Wikström.

Maanantaina Mäkilähde ja Ritokoski kertoivat suorassa radiolähetyksessä viikonloppunsa kulusta juontajakollegalleen Janni Hussille. Olkapääleikkauksen vuoksi reissun välistä jättänyttä Hussia kiinnosti erityisesti tietää, miten paikalla ollut kolmikko oli viihtynyt Kiuruveden yöelämässä.

Voit kuunnella Mäkilähteen ja Ritokosken kertomuksia Kiuruveden yöelämästä yllä olevasta soittimesta.

Mäkilähde ja Ritokoski kertoivat Hussille tunnelman olleen katossa. Mäkilähde, Ritokoski ja Wikström olivat muun muassa piipahtaneet Kiuruveden kaupunginjohtajan Juha-Pekka Rusasen kotona sekä laulaneet karaokea paikallisessa baarissa.

Maanantaiaamun suorassa lähetyksessä Mäkilähde myös kertoi hauskan tarinan myöhäisillalta. Hän oli kesken illanvieton havahtunut yhtäkkiä siihen, ettei Ritokoskea näkynyt enää missään.

– Jossakin vaiheessa mä tajusin, että mä istuskelen nyt tässä penkillä ja nautin jotain virvoketta ja Tuukkaa ei näy missään. Aloin vähän kyselemään, että onko Tukea näkynyt. Varmistelemaan, että onko kaikki hyvin, Mäkilähde kertasi illan tapahtumia.

– Lopulta joku sanoi, että tilanne on se, että kun ei ollut karaokemahdollisuutta, niin Tuukan on nähty matkaavan sinne karaokemielellä. Pakko oli mennä katsomaan, että onko se oikeasti siellä, hän jatkoi.

Mäkilähde kertoi suunnanneensa seuraavaksi niin ikään Kiuruvedellä sijaitsevaan Havanna-yökerhoon. Hän oli kuin olikin löytänyt paikalta Ritokosken, jolla oli Mäkilähteen kertoman mukaan ilo ylimmillään. Ritokoski oli kertonut suuntaavansa pian karaokelavalle ja Mäkilähde päätti odotellessaan käydä vessassa.

Mäkilähteen palatessa häntä vastassa oli kuitenkin yllättävä näky.

– Seuraava, mitä mä näen, se on nyt palanut mun verkkokalvoille ikuisiksi ajoiksi. Mä näen siellä baaritiskillä yleisön seuraamassa, siinä on Tuukka, siinä on kaupunginjohtaja ja kaupungin päättäjiä. Tuukka siinä luotsaa tällaista pelimiehen tequilahetkeä. Siellä vedetään suolaa nenään ja tequilaa silmiin, Mäkilähde kertoi suorassa radiolähetyksessä.

– Kyllä mä sanon, että siinä kohtaa kun Tuukka avustaa kaupunginjohtajalle sitruunaa silmään... Tuukka oli saanut siinä sellaisen hurmoksen luotua, hän hehkutti ja painotti, että kyseessä on tositarina.

Ritokoski itse ei ollut omasta toiminnastaan niin vakuuttunut, mutta Kiuruveden kaupunginjohtajalle ja hänen delegaatiolleen kaksikko antoi vuolaasti kehuja. Kehuja saivat myös avajaisissa paikalla olleet ihmiset, joilta kaksikko iloitsi saaneensa äärettömän lämpimän vastaanoton.

– Se on idiotismia, mä en ymmärrä. Mulla tulee aina jossain vaiheessa iltaa se vaihde päälle, että nyt on sen aika. Se on niin typerää toimintaa, ettei paremmasta väliä, Ritokoski manasi viitaten baaritiskin tapahtumiin.

– Mutta he ei lähteneet ottamaan taka-askelia tässäkään kohtakaan. Iso arvostus sinne Kiuruveden suuntaan. Että kun lähdetään niin sitten lähdetään, Mäkilähde puolestaan hehkutti.

– Mä aina arvostan, kun ollaan valmiita heittäytymään. Eli Kiuruvetisille iso peukalo, Ritokoski komppasi.

Kimmoke Kiuruveden jäähallin uudelle nimelle syntyi suorassa Suomipopin radiolähetyksessä, kun Mäkilähde ja Ritokoski vitsailivat siitä, että Suomeen nousisi Aamulypsyn kyltillä koristeltu jäähalli. Taustalla vitsissä oli Hartwallin kylttien poistaminen Helsingissä sijaitsevan Hartwall Arenan seinästä sen venäläisomistuksen vuoksi.

Vitsi muuttui nopeasti todeksi, kun Kiuruveden kaupunginjohtaja Juha-Pekka Rusanen ilmoitti Aamulypsylle, että kaupunki nimeäisi jäähallinsa enemmän kuin mielellään radio-ohjelman mukaan. Areenan avajaisten ohjelmaan kuului muun muassa paikallisen KK-81-jääkiekkojoukkueen ja Kontionlahden Kajastuksen välinen ottelu, paikallisten perinneherkkujen maistelua sekä erilaisia ohjelmanumeroita.

Kiuruveden Instagram-tilin perusteella Aamulypsy Areenan edustalla parveili valtavasti ihmisiä, jotka tervehtivät innokkaasti Helsingistä saapuneita vieraita. Avajaistapahtuma sai kiuruveteläiset innostumaan niin paljon, että jopa paikallisen kaupan ikkunoita koristi sydämenmuotoinen kyltti, joka toivotti Aamulypsyn juontajat tervetulleeksi kaupunkiin

