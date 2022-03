Maila Nurmi seurusteli Hollywoodin suurimpien tähtien kanssa – antoi tylyn arvion Elviksen sänkytaidoista

Vampira eli suomensukuinen Maila Nurmi loi 50-luvulla uskomatonta uraa Hollywoodissa. Tiellä tähteyteen hän tapasi useita viihdebisneksen suurimpia merkkihenkilöitä.

Kalmankalpeat kasvot, verenpunaiset huulet ja seksiä tihkuva tiimalasivartalo. Siinä kolme tunnusmerkkiä, joista noitamainen Vampira eli suomensukuinen Maila Nurmi tunnettiin aikanaan Hollywoodissa.

Maila oli aina halunnut julkisuuteen. Siksi oli kuin luojan lykky, kun häntä pyydettiin täysin uudenlaiseen tv-tuotantoon esittämään Vampiraa, kurvikasta vampyyrinaista, jota sai katsojat kertaheitolla pauloihinsa.

Vampirasta tuli nopeasti valtaisan ihailun kohde ja lopulta yksi maailman jäljitellyimmistä kulttihahmoista. Nurmen esittämän hahmon kerrotaan toimineen inspiraationa muun muassa Milla Magialle ja Pahattarelle.

Maila Nurmi kertoi syntyneensä Petsamossa ja olevansa sukua juoksija Paavo Nurmelle. Se ei pitänyt paikkansa. Todellisuudessa Maila oli syntynyt Massachusettsissa suomalaiselle isälle ja suomalaissukuiselle äidille. Hänen alkuperäinen sukunimensä oli Niemi, jonka hän myöhemmin muutti Nurmeksi.

Mutta valkoiset valheet eittämättä vain lisäsivät Mailan mystiikkaa. Vuonna 1954 Nurmi oli tv-sarjansa tiimoilta Emmy-ehdokkaana ja menestyksensä myötä hän nousi Hollywoodin seurapiirien kermaan: hän oli muun muassa Elvis Presleyn, James Deanin ja Marlon Brandon läheinen ystävä.

Nurmi tuli 50-luvulla Yhdysvalloissa tunnetuksi Vampirana, television kauhushown epäsovinnaisena juontajana.

Mailan veljentyttären Sandra Niemen kirjoittama, Vampiran päiväkirjoihin pohjautuva elämäkerta Vampira (Like) kuvaa Hollywoodin loiston, mutta maalaa samalla karun kuvan 1950-luvun viihdeteollisuudesta ja amerikkalaisesta unelmasta. Häkellyttävä elämäkerta julkaistiin suomeksi torstaina 17. maaliskuuta.

Marlon Brando

Maila Nurmen ja Oscar-palkitun Marlon Brandon välinen ihmissuhde kesti lopulta vuosikymmeniä. Kaksikko tutustui toisiinsa 40-luvun puolivälin New Yorkissa.

Kirjan mukaan näyttelijät tutustuivat, kun Brando oli särkenyt Mailan ystävän sydämen ja Maila meni kolkuttamaan miehen ovelle antaakseen tälle läksytyksen. Yksi asia johti kuitenkin toiseen ja Maila jäi Brandon luo yöksi. Ystävyys sydämensä särkeneeseen ystävättäreen luonnollisesti katkesi, tuoreessa kirjassa kerrotaan.

Joidenkin vuosien kuluttua Maila ja Marlon kohtasivat uudelleen Los Angelesissa. Maila oli tuolloin pitkässä parisuhteessa Dean “Dink” Riesnerin kanssa, mutta siitä huolimatta Mailan ja Marlonin viattomana alkanut autoretki päättyi peiton heilutteluun takapenkillä.

– Ennen kuin nousin Marlonin autoon vannoin mielessäni, että hillitsen romanttiset tunteeni, Maila kirjoitti muistiinpanoissaan elämäkerran mukaan.

Hairahduksestaan huolimatta Maila ei ollut valmis luopumaan suhteestaan kumppaninsa kanssa. Hän rauhoitti omatuntoaan pitämällä kiinni käsityksestään, että myös Riesner oli uskoton, kirjassa sanotaan.

Brandon ja Mailan välille kehkeytyi erityinen vuosikymmeniä kestänyt ihmissuhde, jossa he olivat toisinaan pelkkiä ystäviä ja toisinaan rakastavaisia.

Kirjan mukaan Marlon Brando pysyi Mailan rinnalla niinäkin aikoina, kun Vampiran loisto oli ohi ja Mailan elämä alkoi valua alamäkeen.

Elämäkerrassa kerrotaan, kuinka filmitähdellä oli tapana lähettää autonkuljettaja tarkastamaan syvissä vesissä uineen Mailan vointia. Mailan muistiinpanojen mukaan Brando tuki tätä toisinaan myös taloudellisesti.

Mailan muistiinpanojen mukaan Marlon Brando pyysi tätä aikoinaan jopa vaimokseen. Maila kertoi kieltäytyneensä sen vuoksi, että Brando oli ”seksiaddikti”.

Marilyn Monroe

Sodan sytyttyä seksikkäiden naisten ja pin up -tyttöjen kuvaamisesta oli kehittynyt oma teollisuuden haaransa, ja jokaisella sotilaalla oli kuvia, joita katselemalla saattoi muistella kotipuolen tarjontaa.

Vaikka Mailaa ei heti huolittu pin up -tytöksi, hän sai seurata muiden mallien työskentelyä kameran takana, elämäkerrassa kerrotaan. Siten hän tapasi Marilyn Monroen, joka niihin aikoihin tunnettiin vielä nimellä Norma Jeane Dougherty.

– Minun kävi Norma Jeania aina vähän sääliksi. Hän oli kuin haavoittunut eläin, hermostunut ja varuillaan. Hän purskahti itkuun helposti ja tuntui yhtä nopeasti toipuvan siitä, mikä milloinkin oli hänen mielensä pahoittanut. Tervehdimme toisiamme, mutta emme olleet läheisiä ystäviä. Ystävyyssuhteet taisivat olla vaikeita hänelle, koska hän ei päästänyt muita malleja lähelleen, Maila kirjoitti muistiinpanoissaan.

Lopulta Norma Jeanista tuli tietenkin ensimmäinen maailmanmaineeseen noussut alastonmalli, joka tunnettiin jatkossa nimellä Marilyn Monroe. Alan muut mallit Maila mukaan lukien kauhistelivat Monroen uravalintaa.

Monroen viimeisistä vuosista tiedetään sen verran, että ne olivat riippuvuuksien terveysongelmien värittämiä. Tähti kuoli lääkkeiden yliannostukseen vain 36-vuotiaana.

– Hän oli yksinäinen nainen. Ja kuten sitten kävi ilmi, traaginen hahmo, Maila Nurmi kuvaili kollegaansa Marilyn Monroeta elämäkerran mukaan.

James Dean

Vuonna 1954 Maila Nurmi ja James ”Jimmy” Dean tapasivat toisensa samalla tiellä tähteyteen, jossa Maila oli jo uransa huipulla ja Dean vielä suurelle yleisölle tuntematon saatuaan vasta valmiiksi ensimmäisen elokuvansa.

Heillä synkkasi hyvin heti ensi hetkestä alkaen. Kirjan mukaan heidän suhteensa ei ollut seksuaalinen, vaan enemmänkin syvää ystävyyttä ja sielujen sympatiaa.

– Kun tapasin Jimmyn 31-vuotiaana, hän oli ensimmäinen kohtaamani oman lajini edustaja. Kun Jimmy tapasi minut 23-vuotiaana, hän ajatteli lopultakin tavanneensa jonkun omalta planeetaltaan. Olimme heti erottamattomat – sielumme sulautuivat yhdeksi, Mailan muistiinpanot kertovat.

Elämäkerran mukaan Maila Nurmella ja James ”Jimmy” Deanilla oli erityinen suhde.

James Dean kuoli traagisessa onnettomuudessa vain vuotta myöhemmin ja Maila oli murheen murtama. Edellisvuoden aikana Deanista oli tullut suuri tähti ja hänen kuolemansa kosketti koko maailmaa. Siinä missä Jimmy eteni urallaan kuin raketti, Mailan tähti laski kovaa vauhtia.

Jotkut jopa syyttivät Mailaa Deanin kuolemasta.

Erään Hollywood-julkaisun keskiaukeaman jutussa puhuttiin rakkaudesta, petoksesta, voodoo-nukeista ja mustasta magiasta. Siinä väitettiin, että Jimmy ja Maila olivat rakastavaisia, kunnes Deanista tuli tähti, joka hylkäsi tyttöystävänsä, kirjassa kerrotaan.

Whisper-lehti nimitti otsikossaan Nurmea "James Deanin mustaksi madonnaksi". Lehti oli saanut selville, että Nurmi oli postittanut pari päivää ennen onnettomuutta Deanille tv-shownsa mainoskuvan, jossa Vampira poseerasi avoimen haudan äärellä.

– Minun sanottiin tappaneen hänet mustalla magialla. Väitettä eivät julkaisseet pelkästään skandaalilehdet, vaan myös Hearst Syndicate ja Daily Newsin sunnuntailiite levittivät minusta kuvaa koko maailmalle kostonhimoisena persoonana, Mailan muistiinpanoissa sanotaan.

Elämäkerran mukaan Maila oli ystävänsä kuolemasta ja sitä seuranneista huhuista niin tolaltaan, että joutui muuttamaan jälleen äitinsä huomaan, eikä voinut osallistua ystävänsä hautajaisiin.

James Dean oli lyhyen uransa aikana ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi elokuvista Eedenistä itään ja Jättiläinen.

Anthony Perkins

Maila Nurmi tapasi Anthony ”Tony” Perkinsin vuonna 1955, jolloin Alfred Hitchcockin Psyko-hittielokuvasta tuttu tähti oli vasta uusi tulokas Hollywoodissa. Kaksikko löysi nopeasti yhteisen sävelen, mutta vaikka he olivat molemmat tuolloin sinkkuja, romantiikan liekki ei leimahtanut.

Elämäkerran mukaan Maila ehti ihmetellä moneen otteeseen, miksei Tony edes yrittänyt suudella häntä. Mies kuittasi eleettömyytensä ujoudella.

Vuosien ajan Maila odotti, että suhde Tonyn kanssa olisi syventynyt ja kolaus oli kova, kun hän lopulta ymmärsi miehen olevan homo, kirjassa kerrotaan.

– Tony Perkins on homo, mutta hän on aina hävennyt sitä. Hän on nykyään naimisissa ja yrittää kovasti esittää, ettei ole homo. Säälin häntä, koska ihmisen ei pitäisi teeskennellä muuta kuin on. Hän oli kuitenkin älykäs kaveri ja hyvä ystäväni yhteen aikaan, mutta sitten hänestä tuli julma ja sydämetön. En koskaan ymmärtänyt, miksi niin tapahtui, Maila totesi kirjan mukaan.

Psykosta ja sen jatko-osista tutuksi tullut Anthony Perkins kuoli AIDS:in aiheuttamiin komplikaatioihin vuonna 1992. Hän oli tuolloin 60-vuotias. Hänen leskeksi jäänyt vaimonsa Berry Berenson kuoli syyskuun 11. päivän terrori-iskussa.

Nykytiedon mukaan Anthony Perkins oli biseksuaali, jolla oli suhteita sekä miesten että naisten kanssa. Viimeiset vuotensa hän oli naimisissa Berry-nimisen naisen kanssa.

Elvis Presley

Maila tapasi Elvis Presleyn ensimmäistä kertaa huhtikuussa 1956 tämän keikalla. Suomensukuinen Maila oli ihmeissään, kun Elvis nousi lavalle turkoosissa smokissa meikkiä kasvoillaan ja hän ihastui miehen erikoiseen olemukseen välittömästi, kirjassa kerrotaan.

Kaksikon ilta eteni samaan hotellihuoneeseen, mutta Mailan odotukset lässähtivät kuin pannukakku.

– Kaikesta kauneudestaan ja vetovoimaisuudestaan huolimatta Elvis oli seksuaalisesti kokematon, kun tutustuin häneen. Oliko hänen lavalla tapahtuva lantion pyörityksensä ja työntönsä sittenkin vain härnäämistä? Hän rakasteli kuin nuori koulupoika, Maila kirjoitti muistiinpanoissaan.

Elämäkerran mukaan nuoresta Elviksestä tuli hetkeksi Mailan poikaystävä, mutta suhde ei kestänyt kauaa.

– Tajusin, ettei hän ollut vielä oikea mies, vain pelkkä poikanen näppylöineen, tuskin 21 vuotta. Joka tapauksessa hänessä oli viettelevää energiaa.

Maila tutustui Elvikseen jo kauan ennen kuin tästä tuli koko maailman tuntema tähti.

