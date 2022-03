Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö ovat olleet yhdessä jo 36 vuotta – tanssijapari paljastaa, miksi suhde toimii

Jukka Haapalainen on kolmas pyörä huhtikuussa ensi-iltansa Tampereen Työväen Teatterissa saavassa draamallisessa tanssiteoksessa, jossa vaimo Sirpa Suutari-Jääskö ja Jorma Uotinen esittävät pariskuntaa.

Kolme kuukautta. Niin pitkään Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yksi tuotantokausi viihdyttää tv-katsojia.

Ohjelman tähdille jää siis vuodesta yhdeksän muuta kuukautta täytettäväksi. Ja toki ammattilaiset tekevät paljon muutakin työtä TTK:n esityskuukausien aikana.

Jorma Uotisen, Sirpa Suutari-Jääskön ja Jukka Haapalaisen tuorein hanke on teatteriesitys Tampereella. Kolmikko on päärooleissa Tampereen Työväen Teatterin Suurella näyttämöllä 6. huhtikuuta ensi-iltansa saavassa tanssiteoksessa Kuolemantanssi.

Roolit August Strindbergin 120 vuotta vanhaan avioliittodraamaan perustuvassa esityksessä eivät vastaa tosielämää, jossa Suutari-Jääskö on Haapalaisen vaimo. Näytelmässä Alicea esittävä Suutari-Jääskö onkin Uotisen (Edgar) vaimo ja Haapalainen (Kurt) se kolmas pyörä.

Tanssija-näyttelijät kuvaavat Kuolemantanssia syvälliseksi ja jännitteiseksi ihmismielen tutkielmaksi. Parisuhdetta palasiksi repivä teos tarjoaa niin vihaa kuin rakkauttakin, niin pelkoa kuin kateuttakin.

Miten uskot tämän prosessin vaikuttavan työkavereittesi parisuhteeseen, Jorma Uotinen?

– Hah-hah, Kuolemantanssi varmasti vahvistaa Sirpan ja Jukan parisuhdetta entisestään. He ovat rakastettavia ja rakastavia ihmisiä, Uotinen nauraa.

Kolmikko asuu nyt Tampereella harjoittelemassa ensi-iltaa varten.

– Parisuhde kehittyy yhteisten kokemusten kautta ja ainakin tähän asti tämä kokemus on ollut positiivinen, Haapalainen sanoo.

– Kokemus on ollut hyvä jo 36 vuotta, Suutari-Jääskö tarkentaa.

Kuolemantanssi ei itsessään tarjoa kovin romanttista kuvaa parisuhteesta ja ihmisyydestä.

– Kyse on elämän valheesta, siitä, millaista fasadia pidetään. Valehdellaan toisille, piinataan, ollaan itsekkäitä ja julmia – ja toivotaan toisen kuolemaa, Uotinen tiivistää teoksen ytimen.

– Vaikka kuinka ahdistuisi pitkässä ihmissuhteessa, se tuo silti tietyn turvan ja tottumuksen tuoman toiveen, Suutari-Jääskö tulkitsee.

Kuolemantanssin teema osuu siis väkisinkin Suutari-Jääskön ja Haapalaisen omalle kohdalle.

– Strindbergin teksti on itseironinen. Näytelmä kuvaa hölmöjä käytösmalleja, joita monet käyttävät päivittäin kommunikaatiossaan eri ihmisten kanssa. Teos tarjoaa useita eri opetuksia nykyihmiselle siitä, miten voi ja miten ei kannata käyttäytyä ja miten kehittää itseään, Haapalainen pohtii.

– Näytelmän teema on pelko kuolemasta, mutta myös kuolleena elämisestä. Ettei uskalla olla se, mitä sisimmässään tuntee, Suutari-Jääskö jatkaa.

Suutari-Jääskö ja Haapalainen ovat ainakin saaneet tehdä sitä, mitä haluavat.

– Eihän me olla valittu sitä, että tehdään tanssijuttuja yli 30 vuotta. Tanssi on valinnut meidät. Moni ihmettelee, miten se on mahdollista. Syy on se, että meidän intressimme ovat samat. Olemme onnekkaita, että olemme kohdanneet samassa maassa ja maailmassa ja vielä samassa tanssitekniikassa.

Ulkopuolinen ihmettelee myös sitä, ottaako kilpatanssin puolelta ponnistanut pariskunta koskaan lomaa toisistaan.

– Nyt (korona-aikaan) olemme olleet yhdessä todella tiiviisti. Yleensä työmarkkinoilla saatetaan tehdä pitkähköjäkin matkoja yksin esimerkiksi Kiinaan ja USA:han, Haapalainen sanoo,

– Meille on kehittynyt tietynlainen tapa olla. Emme vaivaa koko ajan toisiamme kaikilla asioilla. Tietyissä käytännön asioissa meillä on työnjako, ja toisaalta ihan kaikkia naksauksia ei tarvitse raportoida toiselle. Kun toinen hoitaa vaikka hotellin buukkauksen tai oppilaiden tuntivaraukset, niin toinen voi vain nauttia tilanteesta.

Ja sitten on vielä baletin puolelta kaveriksi löytynyt Uotinen.

– Vaikka meillä on Jorman kanssa eri tekniikat, jostain syystä maailma toi meidät yhteen myös hänen kanssaan. Muutama vuosi sitten ei olisi voinut uskoa, että olisimme tekemässä yhdessä jotain tällaista.

Yhteistyö antaa kolmikolle paljon.

– Kun tuottaa liikettä tai kehollista ilmaisua, niin aina kaikki ei toimi heti. Pitää olla myös huonoja sivuteitä, että löydämme pääväylän. Ja se pääväylä on aina niin ravitseva.

Oikean liikekielen löytämistä on vaikea selittää.

– Siitäkin on aavistus, kun asiat menee väärin,. Mutta jostain syystä tanssija ymmärtää sen hetken, kun asiat menevät oikein, vaikkei asiaa voi selittää, Haapalainen pohtii.

– Taito ja intuitio päällekkäin yhtä aikaa. Se synnyttää jotain kiinnostavaa, Uotinen vahvistaa.

TTT:n tuleva Kuolemantanssi on enemmän tanssia kuin puhetta. Vuorosanat tulevat tallenteelta, jotta esityksissä voidaan keskittyä liikkeeseen.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomareina Haapalainen ja Uotinen ovat enemmän esillä kuin koreografina toimiva Suutari-Jääskö. Työnjako ei haittaa.

– Ohjelman tuomariksi pääseminen ei ole ollut elämäni tavoite. Jorma ja Jukka tekevät puolestaan järkyttävän hirveän työn lyhyen aikaikkunan aikana. Mä saan kiksit ihan muista asioista.

Uotinen on – osin silmälasiensa vuoksi – tunnettu jo vuosikymmeniä. TTK-ohjelman myötä hän on noussut jopa aivan kärkipään julkkikseksi.

– Toki tää tv-julkisuus on nostanut minut kaikkien tietoisuuteen. Monet eivät tiedä mitään taiteilijan urastani, mutta näin se menee.

– Julkisuus ei todellakaan haittaa. Tää on kaikki positiivista.

Tätä positiivisuutta riittää.

– Palautetta tulee, kyllä. Moni sanoo, että tulisipa taas sunnuntai ja miksi ohjelmaa tulee vain muutaman viikon ajan.

– Päivittäin kuulen kadulla ja kaupassa nimenomaan kaksi sanaa: ”Ei huono”, Uotinen nauraa.