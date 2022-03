Ukrainan sota sotkee konsertteja: Mitä tapahtuu entisen Hartwall-areenan tapahtumille? Tampereelta salamyhkäinen vastaus

Konsertteja ja tapahtumia on varsinkin Helsingissä peruttu ja siirretty viime aikoina tiuhaan tahtiin.

Konsertteja ja tapahtumia on viime viikkoina peruttu tiuhaan tahtiin, vaikka koronarajoitukset poistuivat Suomessa.

Muun muassa rockbändi Rolling Stonesin piti todennäköisesti esiintyä Suomessa, sillä bändi julkaisi vastikään Facebookissa videon, jossa bändin logo ilmestyy myös Helsingin päälle. Lisää uskoa loi tavallisesti luotettavana pidetty Rolling Stonesin fanisivu iorr.org, jossa julkaistiin kiertueen kaupungit, stadionit ja osa tarkoista päivämääristä.

Helsinkiin luvattiin keikkaa heinäkuuksi. Yllättäen maanantaiaamuna julkaistussa virallisessa kiertueaikataulussa Suomi ja Helsinki loistavat kuitenkin poissaolollaan.

Yhden Suomen suurimman tapahtumajärjestäjän Live Nationin nettisivuilla on listattu tapahtumajärjestäjän siirretyt ja peruutetut konsertit ja tapahtumat vuodelta 2022.

Lukuisten peruutusten tai siirtojen syyksi on nettisivuilla kerrottu koronapandemiatilanne, mutta myös Hartwall-areenalta vetäytyminen on useammassa tapahtumassa aiheuttanut joko siirto- tai peruutuspäätöksen. Kuitenkin myös useat sellaiset konsertit ja tapahtumat on peruttu, joita ei järjestettäisi alun perinkään Helsinki Hallissa. Samanlaisia tietoja löytää myös All Things Live -tapahtumajärjestäjän nettisivuilta.

Ilta-Sanomat kysyi Live Nation Suomen markkinointi ja viestintäpäällikkö Piia Lindroosilta, ovatko esiintyjät itse viime aikoina peruneet esiintymisensä Suomessa, ja kuinka Ukrainan sotatila on vaikuttanut konsertteihin ja tapahtumiin Suomessa.

IS kysyi myös, onko viitteitä siitä, että sotatila olisi mahdollisesti saanut jotkut esiintyjät pelkäämään Suomessa esiintymistä, sillä Suomi on Venäjän rajanaapuri.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että teemme töitä Helsinki Hallille suunniteltujen tapahtumien siirtoihin liittyvien logististen järjestelyiden parissa. Siinä vaiheessa, kun uudet järjestelyt on saatu valmiiksi, tulemme olemaan uudelleen yhteydessä tapahtumiin lippuja ostaneisiin henkilöihin sähköpostitse. Viestimme toteutuneista muutoksista myös sosiaalisen median kanavissamme ja verkkosivuillamme, Lindroos vastasi sähköpostin välityksellä.

Ukrainassa helmikuun lopussa alkanut sota on saanut monia yrityksiä ja toimijoita vetäytymään ja katkaisemaan yhteytensä Venäjälle, ja esimerkiksi nykyinen Helsinki Halli (Hartwall-areena), joka on venäläisomisteinen, sulkeutuu ensimmäinen toukokuuta ja siellä järjestettäville konserteille ja tapahtumille etsitään parhaillaan uusia esityspaikkoja.

Yksi mahdollisuus on Tampereen uusi Nokia-areena. Toimitusjohtaja Marko Hurmeen mukaan Nokia-areenalla olisi kapasiteettia ottaa vastaan siirrettäviä konsertteja ja tapahtumia, riippuen tietenkin tapahtuman luonteesta.

– Kapasiteetti keskilavajärjestelyllä on noin 15 500 katsojapaikkaa, Hurme toteaa.

Hurmeen mukaan siirrettäville tapahtumille voisi olla Nokia-areenalla tarjolla rajoitetusti päiviä. Nokia-areenalla on myös omat jo lukkoon lyödyt tapahtumansa, jotka voivat rajoittaa siirrettävien tapahtumien mahdollisuuksia toteutua Tampereella. Hurme on kuitenkin vielä vaitonainen mahdollisista esiintyjäsiirroista.

Marko Hurme toteaa, että Nokia-areenalla olisi kapasiteettia ottaa vastaan siirtotapahtumia ja -konsertteja Helsingistä.

– En kommentoi, onko tapahtumia siirretty Nokia-areenalle. Tapahtumajärjestäjät kommentoivat niitä aikanaan, Hurme kertoo.

Nokia-areenan tapahtumiin Ukrainan sotatila ei ole Hurmeen mukaan ainakaan vielä vaikuttanut.

– Ainuttakaan tapahtumaa tai konserttia ei ole peruuntunut. Pikemminkin ne ovat lisääntyneet, Hurme kertoo todeten, että he myyvät Nokia-areenalle tapahtumia jo kaudelle 2025–2026.

Myös 1980-luvun Grease-hittielokuvaan perustuva musikaali siirrettiin huhtikuulta ensi vuoteen. Musikaalin piti saada ensi-iltansa tämän vuoden huhtikuussa Messukeskuksen Amfiteatterissa Helsingissä.

Aluksi siirtämistä perusteltiin muun muassa joulukuussa alkaneilla ja helmikuuhun kestäneillä koronarajoituksilla sekä Ukrainan sotatilalla, mutta sittemmin siirtämisen suuremmaksi syyksi edellä olevista tarkennettiin olevan heikon lippumenekin.

Musikaalia järjestävän Amfi Musicalsin toimitusjohtaja Johan Storgård kertoo, että siirtoon vaikuttivat monenlaiset tekijät, myös Ukrainan sotatila.

– Lähtökohtaisesti joulukuussa alkanut kahden kuukauden kokonaissulku teattereissa aiheutti sen, etteivät ihmiset ostaneet lippuja musikaaliin. Ajattelimme kuitenkin katsoa, miten myynti lähtee alkuvuodesta uudestaan, kunnes tuli helmikuun 24. päivä ja syttyi sota. Se näkyi jälleen heti lippujen myynnissä, Storgård kertoo.

Storgård toteaa, että koronapandemia on kurittanut teatterialaa jo pitkään, ja vaikka koronarajoitukset on nyt poistettu, lippumyynti laahaa silti perässä. Euroopassa käytävä sota vaikuttaa myös Storgårdin mukaan ihmisiin monella tapaa.

– Eivät ihmiset ajattele tällä hetkellä hirveästi viihdettä. Pitkä koronapandemia on myös aiheuttanut epävarmuutta ylipäänsä tällä alalla. Nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttivat siirtopäätökseen. Toivomme, että ihmisillä on ymmärrystä tilannetta kohtaan.