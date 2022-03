Perhebloggaaja Iinan, 29, viisihenkisen perheen luksuskoti vaihtuu ”kaoottiseen” lähiökämppään – huomaavat heti yhden selkeän puutoksen

Tulevassa Rikkaat ja rahattomat -jaksossa nähdään Suomen suosituimpiin perhebloggaajiin lukeutuva Iina Hyttinen.

Rikkaat ja rahattomat -sarjan tulevassa jaksossa nähdään kaksi lapsiperhettä, joiden elämät eroavat toisistaan huomattavasti. Suomen suosituimpiin perhebloggaajiin lukeutuvan Iina Hyttisen viisihenkinen perhe muuttaa nimittäin viikoksi kahden lapsen vanhempien Ulpun ja Yakupin luokse.

Iina Hyttinen, 29, on kirjoittanut suosittua blogiaan jo useiden vuosien ajan. Iina on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, missä hänellä on yli 27 000 seuraajaa. Hänen puolisonsa on työskennellyt it-alalla ja suorittaa parhaillaan myös alan korkeakoulututkintoa.

Iinalla ja hänen puolisollaan Otolla on neljä tytärtä: yhdeksänvuotias Tiara, seitsemänvuotias Zelda, kolmevuotias Nova sekä elokuussa 2021 syntynyt Vida. Perheen tuoreinta tulokasta ei kuitenkaan ohjelmassa nähdä, sillä jakso kuvattiin ennen tämän syntymää.

Ulpu ja Yakub saavat viikoksi käyttöönsä 1200 euroa.

Ulpu ja Yakup puolestaan tekevät paljon, mutta saavat vain harvoista töistään rahallisen korvauksen. Projektit liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen ja vastamainontaan, mutta työ ei ole koitunut rahan suhteen yhtä hedelmälliseksi kuin rikkailla.

– Meidän tulot vaihtelee ihan tosi paljon, Ulpu sanoo.

– Me ollaan keskitytty siihen, että me kulutetaan vähän, niin sitten meidän ei tarvitse tienata niin paljon, Yakub kuvailee.

Pari kuvailee, että niukka elämäntyyli on heidän oma valintansa, jotta heillä jää aikaa perheelle ja harrastuksille.

– Jotenkin tuntuu, että me ollaan rikkaampia kuin monet, joilla on paljon enemmän rahaa kuin meillä, Yakub toteaa.

Iina ja Otto Hyttisellä on nykyään neljä tytärtä. Heistä nuorin syntyi ohjelman kuvausten jälkeen.

Iina Hyttinen on onnistunut suositulla blogillaan nostamaan perheensä tulotasoa huomattavasti. Otto ja Iina ovat vuoroillaan kantaneet päävastuun perheen tuloista.

– Otto teki seitsemän päiväistä työviikkoa. Se mahdollisti sen, että pystyin olemaan lasten kanssa kotona ja tekemään blogiharrastusta. Siitä se pikkuhiljaa kasvoi työksi. Jos Otto ei ois painanut niin kovasti töitä silloin ja mahdollistanut sitä mulle, niin en voisi olla tässä nyt, Iina sanoo.

Taloudellinen tilanne on niin hyvällä mallilla, että rahaa riittää niin keittiöremonttiin kuin ravintolaillallisiin.

– Ei me olla mitään heräteostajia. Ei me osteta mitään älyttömän kallista tosta noin vaan miettimättä. Paitsi viime vuonna me keksittiin yhtenä päivänä, että lähdetään New Yorkiin ja sitten me vaan ostettiin se reissu, Iina naurahtaa.

Perheiden arki mullistuu, kun he muuttavat viikoksi toistensa koteihin. Yakub ja Ulpu ihmettelevät Hyttisten viimeisen päälle laitettua keittiötä huipputeknisine kodinkoneineen.

– Me ei olla totuttu tollasiin jääkaappeihin tai kultaisiin hanoihin, Ulpu sanoo.

Ulpu, Yakub ja heidän kaksi lastaan saavat käyttöönsä vaihtoperheen 1200 euron viikkobudjetin.

– Mitä noin suurella summalla ehtii näin lyhyessä ajassa edes tehdä! Ulpu ihmettelee.

”Kodikkaasti kaoottisesta” lähiökodista ei löydy esimerkiksi televisiota tai tiskikonetta.

Iina ja Otto puolestaan panevat merkille, ettei uudessa kodissa ole kahvinkeitintä, telkkaria eikä tiskikonetta, mutta viherkasveja löytyy. Iina laittaa heti merkille, että tiskikoneen puutos tarkoittaa sitä, että arjessa kuluu ruhtinaallisesti aikaa tiskaamiseen.

– Täällä aika paljon runsaampi sisustus kuin meillä, Iina myös huomauttaa.

– Käyttäisin termiä, että kodikkaasti kaoottinen, Otto komppaa.

Iinan ja Oton viikkobudjetti romahtaa peräti 1100 eurolla, sillä he saavat käyttöönsä 98 euroa, josta tuskin riittää varoja ravintolaillallisiin.

– Toi on sellanen summa, joka meillä normaalisti voi arjessa mennä ihan jo sillä, että lähtee kauppaan ostamaan maitoa, Iina pohtii.

– Lapset ovat toivoneet, että me syötäisi tällä viikolla krutonkeja ja hernekeittoa. Uskon, että siihen se ainakin riittää.

