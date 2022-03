Entinen olympiauimari saapui kuvaamaan Lappiin – suomalaisten aktiviteetteja mainostetaan 60 miljoonalle katsojalle

Lappi on onnistunut houkuttelemaan kansainvälisiä tv-tuotantoja kuvausmatkalle.

Kittilässä sijaitsevalla Levillä on kuvattu kahta kansainvälistä tv-sarjaa. Levin alueella kuvattiin jaksot kuwaitilaiseen After 50 tv-sarjaan helmikuun alussa ja saksalaiseen Das Traumschiff -sarjaan helmi-maaliskuun vaihteessa, kertoo Visit Levi tiedotteessaan.

After 50 -ohjelmassa Khalid Al-Rayes, entinen olympiatason uimari ja Kuwait News Agencyn uutistoimittaja, matkustaa ympäri maailmaa kokeillen eri aktiviteetteja. Al-Rayes pyrkii vaikuttamaan positiivisesti Kuwaitin yhteiskuntaan viihteen kautta. Kuwaitissa ajatellaan, etteivät urheilu ja aktiivinen elämäntapa sovi enää yli viisikymppisille.

After 50 -sarjan toisen kauden jaksot esitetään Lähi-Idän alueella noin 60 miljoonalle ihmiselle. Suomessa sarjaa on kuvattu Levillä ja Kuusamossa, minkä lisäksi kuvauksia on tehty Etelä-Afrikassa, Malesiassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa ja Itä-Euroopan maissa.

– Koko matkamme oli taianomainen ja kuvausprosessi toteutui hienosti, kertoo Khalid Al- Rayes.

Toisen Levillä kuvatun sarjan, Das Traumschiff Lapplandin, kuvaillaan olevan saksalainen vastine Lemmenlaivalle.

Das Traumschiff -sarjaa on esitetty prime time -aikaan julkisella ZDF-kanavalla vuodesta 1981. Visit Levi avusti tuotantoa muun muassa kuvauspaikkojen etsinnässä.

– Levi valikoitui kuvauspaikaksi, koska vuodelle 2021 suunniteltuja Namibian-kuvauksia ei voitu toteuttaa COVID-tilanteen vuoksi. Tarkempi tutustuminen kuvauspaikkoihin vakuutti tuotannon, että Levi on oikea paikka kuvata.

– Alueelta löytyvät iglut, kauniit maisemat ja tykkylumipuut, kodikkaat hirsi- ja kelomökit, huskyt ja lumivarma, pohjoinen sijainti vakuuttivat, kertoo Polyphonin tuotantopäällikkö Melanie Lachner.