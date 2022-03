Jon Bon Jovin poika poseerasi nuoren supertähtirakkaansa kanssa punaisella matolla – Jake, 19, on kuin ilmetty isänsä

Pariskunta edusti ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti.

Stranger Things -tähti Millie Bobby Brown, 18, ja poikaystävä Jacob ”Jake” Bongiovi, 19, edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti Bafta-gaalassa viikonloppuna.

Eonlinen mukaan pari alkoi seurustella viime vuonna.

Tyylikäs pari vietti deitti-iltaa gaalassa.

Molemmat olivat pukeutuneet mustiin asuihin, ja Jake Bongiovin smokkia koristin sinikeltainen Ukrainan lippu. Bongiovin ulkonäössä huomion kiinnittää myös huomattava samannäköisyys rokkari-isänsä Jon Bon Jovin kanssa.

Jake Bongiovin äiti on Dorothea Hurley, jonka kanssa Jon Bon Jovi on ollut naimissa jo 33 vuotta. Jakella on kolme sisarusta: Stephanie, Jesse ja Romeo.

Millie Bobby Brown on englantilaissyntyinen näyttelijä, joka on näytellyt Stranger Things -sarjan lisäksi ohjelmissa Greyn anatomia, Moderni perhe ja NCIS rikostutkijat.

Dorothea Hurley ja Jon Bon Jovi kuvattuna New Yorkissa vuoden 2021 marraskuussa.

Lue lisää: TikTok-käyttäjä väitti olleensa intiimissä suhteessa Stranger Things -tähden kanssa – fanit raivostuivat, näyttelijä kiistää jyrkästi