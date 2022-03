Jaajo Linnonmaa kokeili selkäkipuihinsa erikoista kikkaa, mutta seurauksena oli tulinen yllätys intiimialueella – varoittaa nyt ”kaikkia keski-ikäisiä”

Juontajan Instagram-postaus on kirvoittanut monet seuraajat kertomaan omia kokemuksiaan linimenttien kanssa.

Radio- ja tv-juontaja Jaajo Linnonmaa, 43, huvitti lauantaina Instagram-seuraajiaan kertomalla sattumuksiaan linimentin kanssa.

– Instaan on toivottu otoksia oikeasta elämästä. Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, vaan varoitus kaikille keski-ikäisille. Kun se alaselkä on jumissa, niin oikotie onneen ei ole välttämättä linimentti. Kun sä hikoilet kuin sika, niin linimentti valuu hien mukana…

Jaajo ilmaisi erilaisin hymiöin, kuinka linimentti valui hänen intiimeille alueilleen.

– Tulista ja uiuiuijuijuijui valittamisen täyteistä lauantaita, Linnonmaa päättää postauksensa.

Seuraajat ovat jakaneet omia kokemuksiaan linimentistä väärissä paikoissa.

– Hevoslinimentti oikein hyvää tavaraa. Mutta ei väärissä paikoissa. Joskus levittänyt sitä olkapäihin ja sen jälkeen mennyt vessaan... Ei tunnu hyvältä, eräs kirjoittaa.

– Kokemusta on, laitoin vielä neopreenivyön päälle, että varmaan valu hiki persvakoon. Ei meinnu malttaa mennä jäältä vaihtoon ku oli niin tulinen vauhti päällä.

– Tiedän tunteen ja olin ainoa ketä seisoi supistaen melkein tyhjässä bussissa fudisshortsit jalassa!!

– Tosi hokipelaajan lämmittely vielä 90-luvun lopussa oli linimenttiä nivusiin ja kovaa ajoa!! Läpsyy mukavasti myös kirsikoille.

Jaajo Linnonmaa on tullut tutuksi Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmasta jo yhdeksän vuoden ajalta. Tällä hetkellä hän viettää isyysvapaata ja palaa takaisin radioon keväällä.

– Mä olen tehnyt Aamulypsyä nyt putkeen 9 vuotta, ja sen myötä multa on jäänyt väliin kaikki yhteiset arkiaamut lasten kanssa. Nyt, kun kaksoset on aloittaneet koulun ja kolmas tytär on tarhassa, niin haluan nauttia näistä yhteisistä kouluaamuista ja toimia mimmeille kuskina. Lisäksi mulla on 1,5-vuotias poika, kenen kanssa haluan viettää laatuaikaa päivisin, kun meillä kummallakaan ei ole just nyt suurempia velvollisuuksia, Linnonmaa kertoi kanavan tiedotteessa joulukuussa.

– Rakastan aamuradiota, mutta nyt mulle tuli fiilis, että on oikea aika olla vielä enemmän perheen kanssa. Varsinkin, kun lapset ovat pieniä ja kasvavat niin vauhdilla, Linnonmaa toteaa.