Suosikkijuontajan kodin lattialla oli vastassa karu näky – syylliseksi paljastui kultainennoutaja

Hittiohjelmista tunnettu Holly Willoughby esittelee Instagramissa koiransa kyseenalaisia puuhia, joiden seurauksena hänen imurinsa oli entinen.

Brittiläinen tv-juontaja Holly Willoughby, 41, vietti viikonloppuna perusteellista siivousvälineiden huoltopäivää ja puhdisti imurinsa. Muun muassa Britannian The Voicea, Dancing on Ice -kisaa ja suosittua This Morning -aamu-tv:tä juontanut Willoughby oli The Mirrorin mukaan purkanut imurinsa osiin, puhdistanut jokaisen osan huolellisesti ja asetellut ne sitten kuivumaan.

Juontaja julkaisi Instagram-tilillään kuvia puuhasta, joka sai kuitenkin lopulta ikävän lopun. Willoughbya nimittäin odotti kotinsa lattialla karu näky, sillä hänen Bailey-koiransa oli löytänyt imurin osat ja pistellyt ne poskeensa.

Willoughby ikuisti hävityksen kuvaan, jossa osittain järsityt ja rikkinäiset osat lojuvat sikin sokin erittäin syyllisen näköisen kultaisennoutajan edessä. Baileylla oli perusteellisesta pureskelusta päätellen ollut oikein mukavaa emännän ollessa muualla.

– Koirani söi imurini, Willoughby tuskailee kuvatekstissä.

Juontajan imuri oli Dysonin valmistava ja merkin imureiden tiedetään olevan kalliita. Parhaat mallit saattavat maksaa helposti jopa 700 euroa.

Willoughbyn koiran tekoset ovat herättäneet Instagramissa valtavasti hilpeyttä. Juontajan kuvaan on kerääntynyt yli 3 000 kommenttia, jossa naureskellaan syylliseltä näyttävälle Baileylle ja kovan kohtalon kokeneelle imurille.

– OMG. Hyvä keino päästä eroon imuroinnista, eräs kommentoija toteaa itkunauravien emojien kera.

– Kumma juttu, kun koiran kasvot kuitenkin väittävät, ettei hän tehnyt sitä, toinen kommentoija huomauttaa.

– Ei noin suloiselle otukselle voi olla vihainen, kolmas totaa.

– Minun koirani söi kotitehtäväni, mutta Holly Willoughbyn koira söi hänen imurinsa, neljäs kommentoija naureskelee.

– Onneksi myös sinun koirasi tekee tuota. Tähän mennessä Gully-kultainennoutaja on syönyt kaksi ovistopparia, patsaan, kasvin, lapsen pehmolelun, jugurttipurkin ja valtavan kepin, eräs Willoughbyn seuraaja selostaa oman koiransa tekosia.

Willoughby on julkaissut aiemminkin kuvia Baileyn seikkailuista Instagramissa. Joskus koira on leikkinyt antaumuksella kuralammikoissa ja toisinaan se on herättänyt emäntänsä kukonlaulun aikaan sunnuntaiaamuna.

Bailey on nähty myös tv:ssä, sillä se on päässyt mukaan This Morning -ohjelman kuvauksiin.