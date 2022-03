Ville Haapasalo on näytellyt useassa elokuvassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa – HS: näin Haapasalo kuvailee entistä kollegaansa

Haapasalo ja Zelenskyi eivät ole pitäneet yhteyttä sen jälkeen, kun Zelenskyi siirtyi politiikkaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli ennen poliittista uraansa koomikko, käsikirjoittaja, näyttelijä ja ohjaaja. Hän on myös valmistunut oikeustieteilijäksi.

Zelenskyi muistetaan eritoten televisiosarjasta Kansan palvelija. Siinä mies näyttelee historianopettaja Vasyl Holoborodkoa, joka valitaan sattumalta kuvitteellisen Ukrainan presidentiksi.

Helsingin Sanomat kertoo, että Ville Haapasalo on näytellyt Zelenskyin useissa venäläiselokuvissa.

– Tein Volodymirin kanssa neljä–viisi elokuvaa. Jos joku olisi silloin sanonut, että hänestä tulee presidentti, olisin pitänyt puhujaa kummallisena, Haapasalo kertoo HS:lle.

– Hän on ihmisenä ja kollegana fantastinen, sen verran tunnen häntä, että voin näin sanoa ja nyt hänestä on muovautunut eurooppalainen sankari. En ota kantaa sotatoimiin, mutta hän on saanut mielipiteensä esille ja yhdistänyt Ukrainan kansaa, joka muuten on toisinaan ollut aika erillään, Haapasalo sanoo.

Haapasalo kertoi pari päivää sitten MTV3:lle etteivät miehet ole olleet yhteydessä sen jälkeen, kun Zelenskyi siirtyi politiikkaan.

Yksi miesten yhteisistä elokuvista on komedia Love in the Big City (Rakkautta suurkaupungissa) vuodelta 2009. Elokuva sai kaksi jatko-osaa, joista viimeisimmässä nähtiin myös Sharon Stone.

Elokuvan tapahtumapaikkana on New York, jossa Igor (Zelenskyi), Artem (Aleksey Chadov) ja Oleg (Haapasalo) työskentelevät ja käyttävät vapaa-aikansa elämästä nauttimiseen.

Haapasalon näyttelemä Oleg ohjaa kuntosalin ryhmäjumppia.

Igor on hammaslääkäri, Oleg – lempinimeltään Sauna – toimii ohjaajana naisten kuntoklubilla ja Artem tienaa rahansa näyttämällä kaupunkia venäläisille turisteille.

Miehet kohtaavat paljon ongelmia, mutta lopulta he ymmärtävät, että oikea rakkaus on elämän tärkein asia.