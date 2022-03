Kuningatar Elisabetilla, 95, uusia terveyshuolia – liikkumisesta tullut haastavaa, kieltäytyy silti käyttämästä pyörätuolia

Britanniassa pohditaan, joutuuko kuningatar perumaan prinssi Philipin muistotilaisuuden.

The Daily Mailin mukaan kuningatar Elisabetin liikkuminen on muuttunut koko ajan haastavammaksi.

95-vuotias monarkki on kuitenkin ilmoittanut, ettei hän aio ottaa käyttöönsä apuvälineitä, kuten pyörätuolia.

Kuningattaren on nähty käyttävän kävelykeppiä, kun hän on liikkunut Windsorin linnan alueella.

Hovin väki on huolissaan Elisabetin kunnosta. Sen epäillään olevan niin heikko, että jopa prinssi Philipin muistotilaisuus on vaarassa peruuntua. Tilaisuus on tarkoitus järjestää maaliskuun lopussa.

Lehden mukaan kuningatar ei ole pystynyt edes ulkoiluttamaan koiriaan kuuteen kuukauteen.

Huoli kuningattaren terveydentilasta heräsi sen jälkeen, kun Buckinghamin palatsi ilmoitti, ettei Elisabet pysty osallistumaan Kansainyhteisön jumalanpalvelukseen maanantaina.

Kansainyhteisön tilaisuudet ovat aina olleet kuningattarelle mieluisia ja lehti muistuttaa, ettei hän jätä niitä väliin kevyin perustein. Tänä vuonna kuninkaallisia tilaisuudessa edustaa Walesin prinssi Charles.

Elisabetin edesmenneen puolison, prinssi Philipin, muistotilaisuus on suunniteltu siten, että kuningattaren osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa.

Tilaisuuden kestoa on jo lyhennetty 50 minuuttiin, ja hovissa suunnitellaan kuumeisesti, mitä reittejä Elisabet pystyy käyttämään saapuessaan paikalle.

– Kuningatar on poikkeuksellinen. Viime vuosina hän on osoittanut omaavansa suuria voimia. Meidän täytyy silti muistaa, että hän on 95-vuotias, eikä mikään superihminen, hovitoimittaja Penny Junor toteaa lehdelle.

– Kuningatar hoitaa esimerkiksi verkkotapaamiset fantastisesti, mutta käveleminen tai portaiden nouseminen ei ole enää mahdollista.