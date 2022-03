Julkisuudesta kadonnut Cameron Diaz täräyttää suorat sanat Hollywoodin kauneusihanteista – paljastaa, ettei pese koskaan kasvojaan

Cameron Diaz jätti Hollywoodin taakseen ja huomasi, miten ikävästi se oli vaikuttanut häneen.

Näyttelijä Cameron Diaz, 49, jätti Hollywoodin taakseen kahdeksan vuotta sitten. Häntä ei ole nähty elokuvissa vuoden 2014 jälkeen, eikä hän ole juuri viihtynyt parrasvaloissa. Diaz elää nykyään rauhallista perhe-elämää yhdessä rokkaripuolisonsa Benji Maddenin ja parin pienen Raddix-tyttären kanssa.

Tällä viikolla Diaz avautui BBC:n tuottamassa Michelle Visagen Rule Breakers -podcastissa siitä, millaisia vaikutuksia Hollywoodilla ja sen kauneusihanteilla oli häneen.

Diaz kertoo saaneensa lopulta tarpeekseen siitä esineellistämisestä ja hyväksikäytöstä, jonka kohteeksi naiset hänen mukaansa joutuivat. Hollywood-aikoinaan Diaz vertasi koko ajan itseään muihin ja hänelle oli hyvin vaikeaa olla sinut itsensä kanssa tiukkojen kauneusihanteiden keskellä.

Diazin mukaan joka päivä meikkaamisesta ja peilin edessä istumisesta tuli lopulta ”myrkyllistä” ja hän alkoi inhota itseään.

– Sinä vain alat solvata itseäsi ja ajattelet, että ”miksi istun täällä ja olen niin ilkeä itselleni?”. Vartaloni on vahva, vartaloni pystyy asioihin. Miksi minä solvaan sitä? Miksi olen ilkeä sille, kun se on tuonut minut näin pitkälle? Diaz sanoi podcastissa The Mirrorin mukaan.

Jätettyään Hollywoodin ja parrasvalot Diazin ajatusmaailma muuttui. Hän kertoo olleensa viimeiset kahdeksan vuotta äärimmäisen onnellinen ja vapaampi kuin koskaan ennen.

Nykyään Diaz ei juuri ajattele ulkonäköään tai panosta siihen.

– Minua ei kiinnosta. Se on oikeasti viimeinen asia, mitä ajattelen päivittäin – usein en ajattele ollenkaan päivän aikana, miltä näytän, hän kertoo.

Diaz myöntää olevansa äärimmäisen laiska ihonhoidossa, eikä hän edes pese kasvojaan.

– En tee kirjaimellisesti mitään. En pese koskaan kasvojani. Ehkä pari kertaa kuukaudessa, jos olen onnekas.

Diazin kertoo innostuvansa kuitenkin silloin tällöin laittamaan kasvoilleen kosmetiikkaa, sillä ”niin kuuluu tehdä”. Säännöllisesti hän ei kuitenkaan tee juuri mitään.

Diaz kertoi viime vuonna, että nykyään äitiys ja perhe ovat hänen elämänsä kohokohtia. Diaz avioitui Benji Maddenin kanssa vuonna 2015 ja heidän esikoistyttärensä syntyi kaikessa hiljaisuudessa joulukuussa 2019.

– Äitiys ja avioliitto ovat täydentäneet elämääni paremmin kuin mikään muu tähän mennessä. Se on vain niin tärkeä asia, Diaz kertoi vuosi sitten.

– Tunnen oloni niin siunatuksi, että saan olla lapseni kanssa ja kokea äitiyden. Se on suuri etuoikeus ja olen siitä kiitollinen.

Ennen ”eläköitymistään” Hollywoodista Diaz tähditti lukuisia suurtuotantoja. Hänet nähtiin muun muassa Charlien enkelit-, Sekaisin Marista- ja Holiday-elokuvissa.