Jenni Alexandrova julkaisi harvinaisen yhteiskuvan Toni-rakkaansa kanssa – ”En ole tuntiin liikkunut”

Jenni Alexandrova poseeraa Instagramissa hellyttävässä yhteiskuvassa kumppaninsa kanssa.

Radiojuontaja Jenni Alexandrova seurustelee nykyään onnellisesti Diili-ohjelmasta tutun Toni Lähteen kanssa. Alexandrova ei ole piilotellut suhdettaan, mutta on pysynyt julkisuudessa melko vaitonaisena sen yksityiskohdista.

Lauantaina Alexandrova julkaisi Instagramissa harvinaisen yhteiskuvan rakkaansa kanssa. Herkässä kuvassa Lähde nukkuu pää valveilla olevan Alexandrovan sylissä.

– Zzzzzz… En ole tuntiin liikkunut, kun en raski herättää, Alexandrova kertoo kuvatekstissä.

Toni Lähde nähtiin Diili-ohjelmassa neuvonantajana viime vuonna. Hän on Macwell Creativen luova johtaja ja Jaajo Linnonmaan pitkäaikainen yhtiökumppani. Lähteellä on kaksi poikaa ja myös Alexandrovalla on yksi, kouluikäinen poika aiemmasta suhteestaan.

Pari paljasti seurustelevansa noin vuosi sitten, mutta kommentoi jo ennen sitä ahkerasti toistensa Instagram-julkaisuista sydämillä.

Toni Lähde (oik.) nähtiin Diilissä yhdessä Noora Fagerströmin ja Jaajo Linnonmaan kanssa.

Jenni Alexandrova tunnetaan radio- ja tv-juontajana. Hänen työpaikkansa ovat viime aikoina vaihtuneet tiuhaan tahtiin ja nykyään hän työskentelee Aito Iskelmä -kanavalla. Aiemmin Alexandrovaa on kuultu muun muassa Me Naiset Radiossa, Radio Suomipopilla, Radio Aallolla ja Radio Rockilla.

Lue lisää: Jenni Alexandrovan rakas julkaisi kuvan, jollaista radiojuontajasta harvoin näkee – Jaajo Linnonmaa jätti heti tyhjentävän kommentin