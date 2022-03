Rage Against the Machinen Tom Morello ja Game of Thronesin tuottaja D. B. Weiss löivät hynttyyt yhteen – tulos nähdään Netflixissä huhtikuussa

Metal Lords on uusi musiikkikomedia. Se saa ensi-iltansa Netflixissä 8. huhtikuuta.

Tom Morello on muutakin kuin Audioslaven ja Rage Against the Machinen kitaristi. Hyväntekeväisyyden ja Star Trek: Voyager -sarjan jaksoissa esiintymisen lisäksi hän on ehtinyt toimia myös tuottajana.

Morello yhdisti voimansa Game of Thrones -tuottaja D. B. Weissin kanssa ja miesten ensimmäinen yhteinen elokuva nähdään Netflix-suoratoistopalvelussa huhtikuussa.

Metal Lords -leffa on komedia kahdesta lukiolaisesta, jotka haluavat perustaa metallibändin. Basistin löytäminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia, kunnes pojat törmäävät selloa soittavaan tyttöön. Kolmikko päättää omistaa kaiken aikansa metallimusiikin soittamiselle, voittaa paikallisen bändikilpailun ja tulla palvotuiksi tähdiksi.

Elokuvan musiikista vastuussa oleva Morello kertoo tunnistavansa itsensä leffan tarinasta.

– Kasvoin pienessä ja konservatiivisessa lähiössä ja oma musiikkimakuni oli jatkuvalla törmäyskurssilla varsinkin opettajien kanssa, kitaristi sanoo Billboard-lehdelle.

– Elokuva on tarina nuorista, jotka tavoittelevat unelmaansa. Heillä ei välttämättä ole sitä visiota, millä unelman voisi toteuttaa – vai onko sittenkin?

– Tiedän monia tositarinoita nuorista, jotka ovat olleet jumissa esikaupunkihelvetissä ja ainoa tie ulos sieltä on rockmusiikki.

Elokuvan tuottajana toimiva Weiss puolestaan toivoo, että katsojat voisivat samaistua elokuvan hahmoihin.

– Musiikki voi olla synkkää ja aggressiivista. Sen on tarkoitus saada kuulijat tolaltaan, mutta lopulta vaikutus on päinvastainen. Metalli on musiikkia ihmisille, jotka kokevat, että heillä ei ole paikkaa ympäröivässä maailmassa. Se on musiikkia ihmisille, jotka etsivät reittiä ilmaista omaa ulkopuolisuuden tunnettaan.