Tätä et näe televisiosta: Farmilaiset paljastavat toisilleen henkilökohtaiset tunteensa

Torppari Atte Kaleva järjestää farmilaisille intiimin kehukierroksen, jossa jokainen saa sanoa toisesta kehittämiskohteen ja luonteenpiirteen tai ominaisuuden, joka tekee hänestä ihanan.

Itse jaksossa kehuista nähdään osa, mutta tässä pitkässä versiossa kuullaan useamman farmilaisen ajatukset kanssakilpailijastaan.

Juhana aloittaa kehut Sannasta.

– Olet todella aito ja herkkä ihminen ja uskallat avata itsesi, ja se auttaa muitakin juttelemaan. Akselille täytyy sanoa, että olet huippukova bisnesmies tuossa sun omassa jutussa. Ja sä oot ihana, herkkä karhumies.

Sanna kehuu Juhanaa avoimeksi ja aidoksi. Kehittämiskohteeseen liittyvät sanat hän suuntaa Akselille.

– Täällä farmilla sinulla ei ole ravintolaa, jossa sinulla on piikoja tai tarjoilijoita töissä, vaan farmilla me toimitaan kaikki yhdessä. Me yhdessä myös siivotaan ja tehdään, Sanna sanoo.

– Liittyykö tää tiskaamiseen osittain?” Akseli heittää.

– Ja keittiön siivoamiseen. Sä oot niin kiva ja hellyttävä ja sydämellinen ihminen, että en oo oikeesti toista samanlaista tavannut, Sanna pehmentää.

Akseli kehuu Sannan opettaneen hänelle paljon hyvinvoinnista.

– Olet puhunut joogasta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mä olen saanut siitä oppia ja kuullut paljon uutta, ehkä se rikastuttaa omaa elämää siinä samalla. Kiitos siitä, että olet tiskannut ja tehnyt sellaista tukitoimintaa. Jos en ole siitä aina huomannut sanoa, olen tosi kiitollinen. Mutta otan myös onkeeni ja voin hyvin tulla siihen mukaa eli joustaa vähän periaatteista. Mulla oli siis tavoitteena tänne tullessa, että en tiskaa kertaakaan, Akseli naurahtaa.

– Se on ehkä huomattu, Sanna vastaa.

Akseli kehuu myös Juhanaa.

– Oot avulias ja tykkäät auttaa ja touhuta, ne on kanssa kivoja ominaisuuksia, kiitos siitä.

Gogi osoittaa kauniit sanansa Tainalle.

– Mulla on turvallinen olo sun kanssa. Sä hoidat tasan sen, mitä sun pitää hoitaa ja hoidat sen niin uskomattoman hyvin. Se turvan tunne tulee siitä, että olet rauhallinen, et hötkyile, kun mä taas olen vähän tällainen. On ihana olla sun kanssa ja olo, että kaikki järjestyy, ja sä hoidat sen hyvin.

Tainallakin on kauniita sanoja Gogille.

– Sä olet valtavan sympaattinen. Sun kanssa on kivat hetket, kun päästään rupattelemaan ja näkee, että sulla on iso sydän. Tykkään kyllä sinusta kovasti.

Pauliina ja Krisu antavat palautteet toisilleen. Pauliina aloittaa.

– Sä haluat koko ajan jalostaa ja kehittää itseäsi, musta on ollut todella hienoa nähdä, miten määrätietoisesti sä teet sitä. Tuut pääsemään todella pitkälle.

– Mä en ole ikinä tavannut sun tapaista ihmistä. Sulta tulee todella paljon sellaisia pointteja, jotka on niin ulkona mun ymmärrysalueelta, että voiko noinkin olla ja miten tää on mahdollista. On ollut hienoa tutustua suhun, Krisu sanoo.

Sani kehuu Teemua ja Cristalia, farmin kovia työmiehiä.

– Teissä molemmissa on ihana ominaisuus, että me opitaan koko ajan enemmän ja enemmän asioita ja kumpikaan teistä ei valita työn raskautta tai määrää. Te olette tottuneet tekemään niska limassa hommia. Se on hieno juttu.

Teemulle tulee Sanista mieleen hänen tätinsä.

– Muistutat mun äidin siskoa, mulle tulee siitä todella hyvä mieli. Sussa on semmoinen tietty karskeus, se on todella ihailtavaa.

Cristal suitsuttaa Sania ja Teemua, josta on tullut leirin aikana hänelle hyvin tärkeä.

– Sani, oot mieletön. Jos jotain tarvii, niin mä voin kattoa suhun. Sulle voi sanoa, ja heti teet, se on ihana juttu. Ja apua, nyt mua alkaa itkettää. Teemu, sä oot sellainen mieskuva, kaveri, mitä mä olen toivonut. Rehti ja hyvin suoraselkäinen mies esikuvana. Nyt mä olen löytänyt sellaisen niin kiitos siitä, Cristal sanoo ja pyyhkii kyyneleitään.

– Mun mielestä on ihanaa, että nytkin, kun sä liikutuit, miten auki pystyt olemaan ja oma ittes. Se on ihailtavaa ja jopa kadehdittavaa. Jos sä lähtisit täältä pois, niin täältä puuttuisi henki, valo, Teemu sanoo Cristalille.

