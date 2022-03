Kim Kardashian päästi suustaan möläytyksen, joka sai ihmiset raivon valtaan – ökyrikas supertähti käski tavallisia naisia painumaan töihin

Kim Kardashian sai sivaltavan vastakommentin myös entiseltä assistentiltaan, kun hän totesi, ettei kukaan halua enää tehdä töitä menestyksensä eteen.

Tosi-tv:n ja sosiaalisen median supertähti Kim Kardashian on saanut paljon kritiikkiä annettuaan naisille ohjeita siitä, kuinka töitä tehdään Varitey-lehti kertoo.

Kardashian oli siskojensa Khloén ja Kourtneyn sekä äitinsä Kris Jennerin kanssa haastattelussa Hulu-suoratoistopalvelussa alkavasta uudesta The Kardashians-tosi-tv-sarjasta.

Kim Kardashian jakoi neuvonsa bisnesmaailman naisille.

– Nostakaa se helvetin takapuolenne ylös ja tehkää töitä, Kardashian tokaisi.

– Tuntuu, ettei kukaan viitsi tänä päivänä tehdä enää töitä, hän lisäsi.

Khloé Kardashian myötäili siskonsa mielipidettä.

Kim Kardashianista on tullut yksi 2010-luvun megatähdistä.

Kim Kardashian neuvoi miten menestyä bisnesmaailmassa.

– Siellä täytyy löytää ympärilleen ne ihmiset, jotka haluavat oikeasti tehdä töitä ja hankkia työympäristö, jossa kaikki ihmiset rakastavat sitä, mitä tekevät. Ei myrkyllisiä työympäristöjä. Ja täytyy ilmestyä paikalle ja tehdä työnsä.

Kardashian totesi, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tehtävä työ on rankkaa.

– Jos teet työtä, saat tuloksia, Kardashian tiivisti.

Variety jakoi haastatteluvideon Twitterissä. Se sai ihmiset esittämään ankaraa kritiikkiä.

– Olisinpa syntynyt rikkaaksi, jotta voisin rakentaa oman elämäni, eräs twiittasi sarkastiseen sävyyn.

– Kim Kardashian kertomassa kansainvälisenä naistenpäivänä bisnesnaisille, että nostakaa takapuolenne ylös ja tehkää työnne. Tämän täytyy olla vuoden suurin vitsi, toinen twiittaaja totesi.

– Jos Kim Kardashian vain viettäisi edes hetken aikaa tavallisten ihmisten kanssa, hän näkisi kuinka monet tekevät kahta työtä, eivätkä silti ansaitse tarpeeksi rahaa omaan asuntoon tai luksusasioihin, mitä hänellä on, kolmas kommentoi.

Kardashian ei pahoitellut kommenttejaan, vaan esitteli Daily Mailin mukaan seuraavaksi Instagram-profiilissaan mittatilauksella tehtyä Burberryn 1 800 euron (2 000 dollarin) takkia ja muita Kardashianille annettuja tuotteita.

Kardashian esitteli vaatteita ja tuotteita sen jälkeen, kun hänen entinen assistenttiharjoittelijansa, nykyinen CNN+ -uutismedian yksi ohjelmajohtajista Celene Zavala, vastasi myös Varietyn twiittaukseen Kardashianin kommenteista.

– Minä raadoin pienen college-takamukseni ruvelle ilmaiseksi Kimberlylle, joten toivon saavani kommentteihisi lisäyksen ”paitsi Celene, hän teki mahtavaa työtä”, Zavala kirjoitti.

Daily Mailin mukaan Kardashianit saivat paljon kritiikkiä jo vuonna 2017, sillä heillä on lehden mukaan ollut tapana ”palkata” ilmaisia harjoittelijoita hoitamaan heidän päivittäisiä menojaan, vaikka Kardashianeilla on valtava omaisuus.

Kim Kardashian on ollut paljon otsikoissa hänen ja räppäri Kanye Westin myrskyisän eron vuoksi.

Kim Kardashian perheineen tuli alun perin tunnetuksi Kardashianit-realitysarjasta (Keeping Up With the Kardashians), joka alkoi vuonna 2007. Tosi-tv-sarja kesti 14 vuotta, ja sarjassa seurattiin Kardashian-sisarusten elämää kaikkine kohuineen ja suhdekoukeroineen.

Sittemmin Kardashianit ovat luoneet uraa muun muassa kauneusalalla, ja he ovatkin vaikuttaneet valtavasti 2010-luvun kauneusihanteisiin muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kim Kardashian on viime aikoina ollut paljon otsikoissa räppäri Kanye Westistä erottuaan. Avioeroprosessi on ollut myrskyisä.

Kim Kardashian on nyt jo edesmenneen liikemies Robert Kardashianin ja Kris Jennerin lapsi. Myös Khloé, Kourtney ja Rob Kardashian ovat heidän biologisia lapsiaan. Kris Jennerillä on myös Caitlyn Jennerin kanssa lapset Kylie ja Kendall. Kris ja Caitlyn erosivat, kun Caitlyn kävi sukupuolenkorjausprosessin läpi ja identifioitui naiseksi.