Samu Haber ei ole uskoa silmiään, kun uudistettu mökkipiha paljastetaan hänelle – kuvat ennen ja jälkeen paljastavat massiivisen muutoksen

Samu Haberin mökkipiha kokee Huvila ja Huussi -sarjan uuden kauden avausjaksossa niin valtavan muodonmuutoksen, että muusikko on tipahtaa polvilleen sen nähdessään.

Huvila ja huussi -sarjan 13. tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa matkustetaan upealle merenrantatontille muusikko Samu Haberin mökille. Haber hankki Kirkkonummella sijaitsevan mökin yhdessä naisystävänsä Etel Röhrin kanssa vuonna 2020 rauhoittumispaikaksi kiireisen arjen keskelle.

Heti kättelyssä oli selvää, että sekä mökki, saunamökki että pihapiiri kaipaavat suurta remonttia. Mökki sijaitsee luonnonkauniilla kalliotontilla, mutta upeista maisemista huolimatta pihalla oli myös haasteita.

Haber toteutti päämökin remontin itse oman porukkansa kanssa, mutta Huvila ja Huussi -tiimi pääsi laittamaan kuntoon saunamökin ja pihan. Kauden ensimmäisessä jaksossa nähdään suuren pihan muodonmuutos.

Haberin mökillä käyvät hänen ja Etel-puolison lisäksi myös ystävät ja Haberin työtoverit. Siellä vietetään aikaa rennosti yhdessä akkuja lataillen ja kalastaen.

– Tavallaan tämä on ihan maksimaalisen kaunis näin, mutta tässä on muutama toiminnallinen juttu, mikä vähän harmittaa, Haber kertoo mökkipihastaan tv:ssä ennen remonttia.

Sateisella ja liukkaalla kelillä jyrkkää kalliota ja huonokuntoisia kiviportaita oli hankalaa ja jopa vaarallista laskeutua päämökiltä rantaan. ”Kinttupolulla” ei ollut kunnon valaistusta, eikä saunamökin luona rannassa ollut juuri paikkoja, joissa voisi viettää aikaa.

– Tuo on tosi tehoton tuo piha. Ei siellä tule tehtyä mitään, koska siellä ei voi, Haber tuskaili.

Saunamökin ympäristö oli ennen remonttia hurjassa kunnossa, sillä ranta oli ruopattu ja maa-aines levitetty rantaviivalle ja jätetty käytännössä koskemattomaksi. Haber toivoi, että rannassa olisi tulipaikka, istuimia, oleskelutilaa ja tilaa pelailla pihapelejä.

Remontin jälkeen Haberin kasvot olivat yhtä hymyä. Vanhojen polkujen tilalle tehdyt pitkospuut olivat juuri muusikon makuun.

Haber myönsi katsoneensa Huvilaa ja Huussia ja luotti siihen, että muutoksesta tulisi hieno. Jyrkkä kalliorinne aiheutti remonttitiimille kuitenkin runsaasti harmaita hiuksia.

Kulkuväylä rantaan oli haastava rakentaa pilaamatta maisemaa, sillä luonnontilaiset jäkälät kalliolla haluttiin säilyttää. Myös rakennusmateriaalien kuljettaminen alas rantaan oli vaikeaa, ja lopulta osa tarvikkeista kuskattiin paikan päälle vesiteitse.

Massiivinen piharemontti onnistui lopulta kuitenkin hyvin, eikä tonttia ole sen jälkeen tunnistaa samaksi. Haber heräsi lopputuloksen paljastuspäivänä jo viideltä aamulla, sillä hän ei malttanut nukkua pidempään odottaessaan mökkipihansa näkemistä.

– Samun tuntien hänellä on kyllä aina jotain sanottavaa ja mä luulen, että hänellä on jotain sanottavaa tästä pihastakin, kun hän näkee tämän, mutta olisi kyllä aika hienoa, jos me saataisiin Samu vähän sanattomaksi, maisemasuunnittelija Kati Jurakainen sanoo tv:ssä ennen suurta paljastusta toiveikkaana.

Toive toteutuu, sillä Haber tipahtaa polvilleen nähdessään uuden pihansa. Hän kyykistyy häkeltyneenä ja saa suustaan ulos vain kirosanoja.

– MITÄ HELVETTIÄ?! Jumalauta, huhhuh… Haber sanoo hämmästyneenä Huvilan ja Huussin jaksossa.

– Tämä on ihan tolkuton! Haberin kesäfestivaalit tapahtuu tässä, hän jatkaa innoissaan.

Kehuja Haberilta saavat muun muassa tiilestä tehty, yksilöllinen pergola sekä pihalle saatu tilan tuntu. Nurmikolla on tilaa pelailuun ja Haber alkaa heti suunnitella tekevänsä töitä pergolassa, jonne on vedetty myös sähköt.

– Vitsi, miten kodikas tämä on, hän ihastelee.

Rannasta löytyvä uusi kompostikäymälä muistuttaa Haberia laivasta ja saa vuolaita kehuja. Muusikko odottaa etenkin sitä, että hän voi tuoda ulkomaiset bisnesvieraansa mökille saunomaan ja ulkohuussiin.

– Onhan tässä nyt fiilistä! Mökkifiilistä! Tätähän me haluttiin, hän ylistää.

Pergolasta avautuu hieno merimaisema.

Etukäteen Haber jännitti etenkin sitä, miten kulku alas rantaan järjestetään. Hän pelkäsi Huvila ja Huussi -tiimin tuhoavan liikaa kaunista maisemaa, mutta rinteeseen ja metsän siimekseen asennetut pitkospuut saavat hänet myhäilemään tyytyväisenä.

– Eihän tästä voi kuin tykätä.

Ehkä suurimman ällistyksen ja jopa liikutuksen saa aikaan saunamökin edustalle, aivan vedenrajaan rakennettu terassi ja hiekkaranta.

– Mitä ihmettä? No huh huh! Onks meillä hiekkaranta? Ei Jesus Christ, ei oo todellista, Haber parkaisee lopputuloksen nähtyään.

– En olisi ikinä, ikinä, ikinä kuvitellut, että siitä saisi jotain niin kaunista. Se oli sellainen, missä tuli ehkä pienet kyyneleet silmiin, hän sanoo myöhemmin kameralle.

Saunamökin edustan terassissa on hyödynnetty rakennuksen upeaa kivijalkaa ja kellaria, jossa Haber suunnittelee säilyttävänsä viiniä. Mökin alle livahtava terassi on pieni keidas, jossa kelpaa tiirailla merelle ja rentoutua.

Haber vertaa uutta rantaviivaansa Italian kuuluisaan, julkkisten suosimaan Gardajärveen.

– Ei olisi suurimmissa unelmissaan voinut kuvitella, että tämä on jotain tällaista. Ihan aidosti tulee sellainen fillis, että tänne haluaisi muuttaa. Frendit varmaan kääntää myös postin tohon laatikkoon.

– Jos mulla olisi nyt pikkuhousuja, heittäisin niitä tähän teidän lavalle, Haber murjaisee kiitokseksi muodonmuutoksen loihtineelle pihatiimille.

Saunamökin alta löytyvästä terassista tuli nopeasti Haberin lempipaikka.

Huvila ja Huussi 13. tuotantokausi Nelosella ja Ruudussa maanantaisin klo 20.00.