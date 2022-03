Tosi-tv-tähti bongattiin kadulla syömässä raakaa biisonin sydäntä: uuden ”ruokavalion” takana erityinen toive

Tosi-tv-konkari Heidi Montag kertoo olevansa avoin kokeilemaan uudenlaisia dieettejä.

Poplaulaja ja tosi-tv-konkari Heidi Montag nähtiin syömässä raakaa biisonin sydäntä Los Angelesissa, kertoo People-lehti.

Montag tallentui kameroihin kävellessään suuren muovipussin kanssa Los Angelesin kaduilla. Pussissa näytti olevan biisonin verinen ruumiinosa. People-lehdessä näkyvässä kuvassa Montag hymyilee kameroille samalla kun on puraisemassa isosta biisonin sydämestä palaa.

Montag kertoo, että hän syö eläinten raakoja elimiä parantaakseen hedelmällisyyttään. Tosi-tv-julkkis on yrittänyt saada toista lasta puolisonsa Spencer Prattin kanssa.

– Rakastan kokeilla uusia juttuja! Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista dieeteistä, Montag toteaa People-lehdelle kertoen myös, että hän on hyvin kiinnostunut antropologista, eli ihmistutkimuksesta, ja siitä, ”miten ihmisten pitäisi oikeasti syödä”.

Tosi-tv-tähti on aloittanut kyseealaisen dieetin ja syö raakoja eläinten elimiä.

– Eläinten elimet ovat hyvin ravintorikkaita. Esimerkiksi raa’an maksan syöminen antaa keholle paljon ravintoaineita, Montag kertoo.

Montag kertoo tunnistavansa riskit, kun hän syö raakoja elimiä, mutta hän vertaa sitä sushin syömiseen.

– Olen yrittänyt tulla raskaaksi puolitoista vuotta, olen avoin kokeilemaan erilaisia apukeinoja.

Viime kuussa Montag julkaisi Instagram-profiilissaan videon, jossa hän söi raakaa maksaa ja härän kiveksiä.

Lääketieteen tohtorin Paul Sadaninon carnivore-dieetti herätti Montagin kiinnostuksen, ja hän ”ajatteli kokeilla sitä”.

Carnivore tarkoittaa suomeksi lihansyöjää, ja carnivore-dieetissä syödään käytännössä vain eläinperäisiä ruoka-aineita, kuten lihaa ja kananmunia. Liha on kuitenkin tarkoitus kypsentää dieetissä. MTV-uutisten artikkelin mukaan osa dieettiä noudattavista voi syödä sisäelimiä saadakseen hivenaineita ja vitamiineja.

Montagin kokeilema carnivore-dieetti on ääripäästä, sillä hän syö elimiä raakana eikä lainkaan kypsennettynä. Kypsentämätön liha voi altistaa erilaisille bakteeri-infektioille, kuten esimerkiksi salmonellalle ja EHEC-bakteerin aiheuttamalle ruokamyrkytykselle.

Terveystalon ravitsemusterapeutti Jan Verho kommentoi MTV:n artikkelissa carnivore-ruokavaliota epäilyttäväksi, sillä dieetistä puuttuu monia tärkeitä vitamiineja, hivenaineita ja suolistolle elintärkeitä kuituja.

– Dieetin terveyshyödyistä ei ole mitään näyttöä. Nykytietämyksen valossa se, mitä tiedetään ravinnosta on, että ei se ole kyllä terveellisempää, Verho totesi MTV:n artikkelissa.

Myös BBC: Good food -osastolla carnivore-dieettiä kritisoidaan sen epäterveellisyydestä ja siitä, ettei dieettiä ole tutkittu tarpeeksi, joten sen pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ei ole näyttöä.

The Hills -ohjelmaa näytettiin myös Suomessa. Kuva vuodelta 2009.

Heidi Montag ja Spencer Pratt nousivat julkisuuteen raketin lailla 2000 luvun alkupuolella, kun he tähdittivät MTV:n suosittua The Hills -realitysarjaa. Sarjassa seurattiin nuorten aikuisten elämää Hollywoodissa. Spencer ja Pratt olivat tuolloin noin parikymppisiä.

Sarja teki Montagista ja Spenceristä kansainvälisiä tosi-tv-tähtiä. Vuonna 2008 pariskunnan omaisuuden arvioitiin olevan noin 10 miljoonaa dollaria. Kun The Hillsin päätösjakso ilmestyi kaksi vuotta myöhemmin, kaksikko kertoi olevansa lähes vararikossa.

– Olimme epäkypsiä silloin. Aina kun söimme ulkona tilasimme 4000 dollarin viinipullon. Heidi saattoi mennä ostoksille ja tuhlata 20 000 tai 30 000 dollaria päivässä. Kuvittelimme olevamme kuin Jay Z ja Beyoncé, Pratt kommentoi asiaa Touch Weeklylle vuonna 2014 antamassaan haastattelussa.

– On hyvin helppoa tuhlailla miljoonia dollareita, jos et ole varovainen ja kuvittelet, että miljoonien ansaitseminen on helppoa, Pratt puolestaan kertoi Money-lehdelle aiemmin antamassaan haastattelussa.

Heidi Montag, Spencer Pratt ja parin yhteinen poika vuonna 2019.

Montag muistetaan erityisesti lukuisista kauneusleikkauksistaan, johon hänen on kerrottu käyttäneen kymmeniä tuhansia dollareita.

Vuonna 2009 nainen nousi otsikoihin, kun hänelle tehtiin vuorokauden aikana kymmenen erilaista kauneuskirurgista toimenpidettä, kuten rintojensuurennus, huultentäyttö sekä leukaleikkaus. Operaatioiden kokonaiskustannuksiksi arvioitiin tuolloin noin 30 000 euroa.

Vuonna 2008 naimisiin menneen pariskunnan onni täydentyi poikavauvalla lokakuussa 2017.