Erika Helin matkusti salaa Turkkiin kauneusleikkaukseen – paljastaa nyt kaiken kahdesta toimenpiteestä

Erika Helin salasi aikeensa kauneuskirurgiasta, koska ei halunnut ihmisten yrittävän puhua häntä ympäri.

ENTINEN Playboy-malli ja OnlyFans-tähti Erika Helin avautuu kauneuskirurgiasta tuoreessa blogikirjoituksessaan. Helin kävi Turkissa operaatiossa, jossa hänelle tehtiin rintojen kohotusleikkaus sekä alavatsan rasvaimu. Leikkaukset tehtiin vuosi sitten, mutta Helin ei ole puhunut asiasta julkisesti aiemmin.

Helin keskittyy kirjoituksessaan erityisesti kohotusleikkauksen terveyshyötyihin. Hän kertoo kärsineensä suurten rintojen aiheuttamista niska- ja selkäkivuista pitkään. Leikkaus toi helpotuksen ikävään vaivaan.

– Olen kärsinyt koko elämäni suurten rintojen aiheuttamista ongelmista. Olin niin tottunut esimerkiksi niska- ja selkäkipuun, että yllätyin valtavasti, kun ne helpottivat rintojen keventymisen myötä. Kuppikoko pieneni yhdellä poistetun ihon myötä.

– Myös urheileminen on ollut miellyttävämpää rintaleikkauksen jälkeen. Olen myös ihan äärettömän onnellinen siitä, että pystyn nykyään käyttämään normaaleja toppeja, bikineitä ja mekkoja, kun aikaisemmin olen joutunut pitämään erikoisliikkeestä ostettavia, tukevia ja ei niin imartelevia liivejä. Siis miettikää – myös olkaimettomat ja yksiolkaimiset vaatteet onnistuu, Helin riemuitsee.

Rintojen kohotusleikkaus Rintojen kohotusleikkaus eli mastopexia tehdään poistamalla ylimääräistä ihoa ja muotoilemalla rintoja siten, että ne näyttävät kiinteämmiltä.

Leikkauksen aikana rinnat kohotetaan ja nännit siirretään toiseen paikkaan. Myös nännipihaa voidaan pienentää.

Rintojen kohotusleikkauksella voidaan korjata myös rintojen epäsymmetriaa.

Rintojen kohotusleikkaus sopii kaikenikäisille naisille, joiden rintojen kehitys on valmis.

Rintojen kohotusleikkaus voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun rintojen koko on sopiva, mutta rinnat riippuvat. Lähde: Mehiläinen

Rasvaimuun Helin päätyi siksi, että häntä on aina vaivannut alavatsansa rasvakertymä, joka ei lähtenyt kovallakaan treenaamisella.

– Vaikka olen ollut urheilullinen ja normaalipainoinen koko elämäni, on minua aina vaivannut alavatsan rasvakertymä. Tämä ei ole mikään terveydellinen vaiva tietenkään, mutta esimerkiksi housut ovat ikävästi puristaneet ja ulkonäkö ei ole miellyttänyt, Helin kirjoittaa.

Leikkausmatka Turkkiin kesti noin viikon verran, jonka aikana Helinin keho lähti kertomansa mukaan toipumaan hyvin. Rasvaimualueen turvotus kesti kaiken kaikkiaan noin viitisen kuukautta ja viimeisetkin nesteet poistuivat puolen vuoden kuluttua.

Urheilemisen sai varovasti aloittaa jo kuuden viikon lepäämisen jälkeen.

– Leikkausturvotuksesta huolimatta pystyin kesällä käyttämään uimapukuja ja kesävaatteita ihan normaalisti. Toki ensimmäiset kuukaudet kuljin niin kutsutut tukivaatteet omien asujen alla. Täytyy sanoa, että eivät olleet kovin kauniita tai miellyttäviä, mutta niiden käyttäminen oli ensiarvoisen tärkeää paranemisen kannalta.

Erika Helin punaisella matolla syksyllä 2019.

Helin kertoo päätyneensä leikkauspöydälle pitkän, liki 10 vuoden harkinnan jälkeen. Samasta syystä hän ei uskaltanut kertoa päätöksestään monelle, sillä pelkäsi muiden yrittävän kääntää hänen päänsä. Vuosi sitten aika tuntui oikealta, sillä elämäntilanne ja työt sallivat sairausloman ja etätyöskentelyn.

Entinen Playboy-malli kokee tärkeäksi puhua aiheesta ääneen, eikä aio salailla tai hävetä omaa ratkaisuaan. Kirjoituksensa päätteeksi Helin muistuttaa, että kaikilla on oikeus päättää omasta kehostaan.

– Ymmärrän, että aihe on arka ja ketään ei tulisi kannustaa leikkauspöydälle, vaan ensisijaisesti itsensä tulisi yrittää hyväksyä sellaisenaan ja kehon muokkaaminen esimerkiksi urheilun ja terveellisen syömisen kautta on paras vaihtoehto. On kuitenkin sellaisia asioita, joita ei terveellinen ruokavalio pelasta.

– Toivon, että esimerkiksi suurten rintojen aiheuttamista terveysongelmista voitaisiin puhua ääneen, hän tiivistää.