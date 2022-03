Maajussille Morsian -ohjelmaan osallistuva Maria ei aio katsella sohvaperunaa, vaan lähtee mieluummin juoksulenkille: "Minun kanssani pitää olla aika hyvä itsetunto"

MTV:n Maajussille Morsian -ohjelman maajussit esiteltiin. Sodankylässä asusteleva 37-vuotias Maria toivoo itselleen aktiivista kumppania.

MTV:n Maajussille morsian -ohjelman maajussit esiteltiin uuden kauden avausjaksossa.

Yksi uusista jusseista on 37-vuotias Maria, joka asuu Sodankylässä. Marian päivätyö on kotoa 50 kilometrin päässä olevan kaivoksen kirjanpitäjä ja harrastuksena Maria hoitaa poroja. Hänellä on oma porotokka ja hän hoitaa poroja myös lähempänä kotitaloaan.

Marialla on ennestään kolme lasta, ja hän toteaa, että perheessä riittää vilskettä. Maria ei myöskään itse vaikuta sohvan nurkassa viihtyvältä, sillä Maria etsii vierelleen aktiivista ja vahvaa kumppania.

Esittelyjaksossa Maria on kutsunut ystävänsä nuotion äärelle keskustelemaan alkavasta ohjelmasta.

– Mikäs Maria on nyt homman nimi, Maria ystävä Tanja kysyy.

– No, hellu pitäisi löytää, Maria vastaa naurahtaen.

– Millainen pitäisi olla, Tanja jatkaa.

– Varmaan minun kanssani pitää olla ihan hyvä itsetunto, kun olen vahva ihminen, Maria toteaa.

– No, kyllä mekin olemme miettineet, että eihän sulle mikään nuttuskehveli kelpaa, Tanja vastaa Lapin murteella.

Marian perheessä on aina hoidettu poroja, ja Maria on jatkanut perinnettä.

Ystävät kuvailevat Mariaa lämpimäksi ja auttavaiseksi, mutta myös aktiiviseksi ja vahvaksi ihmiseksi, joka on helppo ”höynäyttää” kaikenlaiseen uuteen.

– Ja välillä pitää osaa ottaa iisiä, mutta jos on kovinkin sohvaperuna niin enhän minä jaksa sellaisen kanssa, jos pitää vetää kuin kivirekeä, Maria jatkaa.

– Täytyy paremmin pysyä puukon kuin pleikkariohjaimen kädessä, Marian ystävä Heli lisää.

– Jos ei puukko, niin sitten akkuporakone, Maria toteaa ja ystävykset nauravat.

Puolimaratoneja harrastava Maria toteaa, että häneen vetoavat itsevarmat miehet, jotka seisovat omilla jaloillaan. Hän toivoo tulevalta suhteeltaan turvallisuuden lisäksi myös kipinää. Maria myös kertoo, että välillä olisi mukava kuitenkin nojautua itse vahvaan mieheen, eikä kantaa kaikkea vastuuta aina yksin.

Maajussille morsian -kausi alkaa syksyllä 2022. Maajussit ovat Anna-Reetta (vas. ylä), Joonas (ylärivi), Elina, Arho, Oskari, Maria, Matti ja Victoria.

Maajussille morsian esittelyjakso MTV-palvelussa. Varsinainen sarja alkaa MTV:llä syksyllä 2022.