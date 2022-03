Janni Hussia ja Joel Harkimoa varoiteltiin omakotitalon rakentamisesta – yksi seikka projektissa yllätti pariskunnan

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat pariskunta, jolla ei tekemisestä ole puutetta. Omien työprojektien, omakotitalon rakentamisen ja hääsuunnittelun ohella kaksikkoa pitää nyt kiireisenä myös yhteinen hieronta-alan yritys, jonka avajaisia juhlittiin torstaina Helsingin Töölössä.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat yksi Suomen seuratuimmista pariskunnista. Vaikka pari jakaa elämäänsä tuhansille seuraajilleen sosiaalisessa mediassa, edustavat he harvoin yhdessä julkisuudessa.

Torstaina 10. maaliskuuta kaksikko teki poikkeuksen, kun he kokoontuivat Helsingin Töölöön juhlistamaan uuden Eho-hierontayrityksensä avajaisia. Vaikka yritys on ollut virallisesti pystyssä jo useamman kuukauden, ehdittiin avajaisia viettää vasta nyt. Taustalla olivat paitsi alati muuttuvat koronarajoitukset, myös parin verrattain kiireiset aikataulut.

– Me ei kovin montaa kuukautta oltu ehditty seurustella, kun meillä oli jo yhteinen asuntolaina ja yhteinen firma pystyssä. Tämä on periaatteessa toinen yhteinen bisneksemme. Kummallakin on aika todella kortilla, niin joutuu punnitsemaan, mihin oikeasti haluaa lähteä mukaan, Hussi selitti IS:lle yrityksen avajaisissa.

– Kyllä meitä on pyydetty vaikka millaisiin hommiin mukaan tässä viimeisten vuosien aikana, mutta me ollaan oltu tosi valikoivia. Emme halua olla vaan kasvoina jossakin taustalla tekemättä mitään, vaan haluamme olla kaikessa mukana ja kädet savessa, Harkimo komppasi vierellä.

Usein kuulee puhuttavan, ettei oman puolison tai hyvän ystävän kanssa kannattaisi välttämättä perustaa yhteistä yritystä, sillä se voi vaikuttaa suhteeseen negatiivisella tavalla. Hussin ja Harkimon kohdalla yhteiset työkuviot eivät kuitenkaan ole rasittaneet parisuhdetta, päin vastoin.

– Meillä on sujunut tosi hyvin. Meillä on kuitenkin molemmilla ne omat urat, mihin keskitytään suurin osa ajasta, mutta sitten meillä on muutama yhteinen projekti. Mun mielestä on vaan tosi nastaa, että me saadaan myös yhdessä tehdä töitä. Se on raikas tuulahdus arjen keskellä, Harkimo totesi.

Janni Hussi on jo pitkään kuulunut Radio Suomipopin aamuohjelman vakiokokoonpanoon. Aamuradion ohella Hussi työskentelee myös erilaisten televisioprojektien, oman yrityksensä sekä sosiaalisen median parissa. Harkimon puolestaan pitävät kiireisenä muun muassa kasvava yritystoiminta sekä politiikka.

Kun kaksi kiireistä ihmistä asuu saman katon alla, ei ole itsestään selvää, että myös parisuhteelle jää tarpeeksi aika. Hussi ja Harkimo ovat kuitenkin halunneet pitää kiinni yhteisistä hetkistään hektisen arjen keskellä.

– Toki on sellaisia ajanjaksoja, kun ei yksinkertaisesti ole sitä yhteistä aikaa. Myös työ aamuradiossa verottaa myös yhteistä aikaa. Ne illat, kun olisi sitä aikaa parisuhteelle, niin mulle se on nukkumaanmenoaika. Mutta me osataan aika hyvin vetää myös rajoja, Hussi kertoi.

– Me tehdään toisillemme aikaa ja nähdään sen eteen myös paljon vaivaa. Toki se vaatii ponnisteluja, mutta ollaan onnistuttu siinä hyvin. Esimerkiksi viikonloput ollaan aika hyvin pyhitetty toisillemme. Silloin ei oikeasti tarvitse tehdä mitään. Voimme maata sängyssä vaikka koko lauantain jos siltä tuntuu, Harkimo lisäsi.

Janni Hussi ja Joel Harkimo kihlautuivat syyskuussa 2021.

Hussia ja Harkimoa ei voi syyttää ainakaan siitä, että he päästäisivät itsensä liian helpolla. Uuden yrityksen sekä omien projektien ohella pariskunta rakentaa parhaillaan myös ensimmäistä yhteistä omakotitaloaan. Samoin kuin yhteisen yrityksen kohdalla, myös talon rakentamisesta kuulee usein varoittavia esimerkkejä muilta pariskunnilta.

– Kaikki aina puhuvat, että talonrakennukseen ei kannata lähteä, sillä se on raskas prosessi. Ihmiset pelottelivat ja varoittivat, että kyllä teillä tulee olemaan vaikeaa. Mutta meillä ei ole ollut ainuttakaan riitaa. Se on ehkä yllättänyt meidän molemmat, Hussi nauroi.

– Projekti edistyy todella hyvin ja talon pitäisi valmistua loppukesästä. Odotamme molemmat sitä kyllä niin innolla. Molemmilla on ollut omat toiveensa, mutta emme ole riidelleet mistään, vaan tehneet kompromisseja. Olemme halunneet, että molemmat saa unelmiensa kodin, joka myös tuntuu kodilta molemmille, Harkimo lisäsi.

Kaksikon tuleva koti sijaitsee Sipoossa, kuten myös Harkimon lapsuudenkoti. Muutto takaisin Sipooseen on aina ollut Harkimon haave. Tulevana kesänä hän pääsee myös sen toteuttamaan, kun pariskunnan koti valmistuu aivan Harkimon isän Hjallis Harkimon naapuriin.

– Mulla oli niin mahtava lapsuus Sipoossa, kun mun serkut asuivat ihan naapurissa. Pelasimme pihapelejä, lätkää ja touhusimme kaiken näköistä. Tiesin jo silloin, että siellä haluan asua aikuisena. Sitä kun viettää niin paljon aikaa kotona, niin sitä kaipaa tietynlaista rauhaa. Keskustassa asuminen ei ole enää niin siistiä, Harkimo selitti.

Hussin ja Harkimon pitävät kiireisenä muun muassa hääsuunnitelmat sekä omakotitalon rakentaminen.

Yhdessä asiassa Hussi ja Harkimo ovat kuitenkin päätyneet joustamaan, nimittäin häiden suunnittelussa. Jo pitkään yhtä pitänyt pariskunta kihlautui Hussin 30-vuotissyntymäpäivänä viime syyskuussa, mutta toistaiseksi hääpäivää ei ole lyöty lukkoon.

– Ehkä tuli sellainen fiilis, että rakennetaan nyt ensin tämä talo ja muutetaan, ettei kaikki tapahdu ihan päällekkäin. Kaikki on aika levällään, joten ehkä meidän tulisi ihan istua alas kahden kesken. Mekko mulla onneksi on, se on pääasia, Hussi nauroi.

– Onneksi kumpikaan meistä ei ole sellainen, että pitäisi olla ehdottomasti kesähäät tai ehdottomasti talvihäät. Kunhan löydämme hyvän raon, niin sitten mennään, Harkimo vahvisti.

VANHEMMAT TUKENA

Töölössä toimivan Eho-hieronnan avajaisiin saapuivat myös Joel Harkimon vanhemmat, Leena Harkimo ja Hjallis Harkimo. Itsekin pitkän uran eri yritysten johtotehtävissä sekä politiikassa tehnyt Leena Harkimo kertoi seuraavansa ylpeänä vierestä kaksikon matkaa.

– Musta on ihanaa, että nuorilla on tavoitteita ja ideoita ja he vielä lähtevät rohkeasti niitä toteuttamaan. On ihana seurata vierestä kuinka Janni ja Joel menestyvät elämässä ja toteuttavat omia haaveitaan, mutta ovat silti niin kovin jalat maassa, hän iloitsi.

Leena ja Hjallis Harkimo olivat paikalla Eho-hierontayrityksen avajaisissa.

Hjallis Harkimo saapui tilaisuuteen suoraan eduskunnasta. Menestyneenä liikemiehenä tunnettu Harkimo kertoi olevansa mukana poikansa uusimmassa yrityksessä ainoastaan asiakkaan roolissa. Eho-hieronta myy asiakkailleen erilaisia jäsenyyksiä ja paketteja, joita kansanedustajana toimiva Harkimo on päässyt jo hyödyntämään.

– Oon ollut mukana sen verran, että olen kolmesti käynyt hieronnassa. Mutta muuten en ole mukana mitenkään. Tässä perheessä on kaikenlaista yritystä ollut pystyssä koko ajan ja vuosien ajan. Toivotaan, että tästä tulee hyvä, Harkimo veisteli.

– En ole sen kummemmin puuttunut, kun Jolle on jo koko ikänsä saanut kuunnella mun neuvoja. Mutta jos mun neuvoja noudattaa, niin väkisinkin hyvin menee, hän nauroi.