Poseeraako Lotta Hintsa pian Sports Illustrated -lehden legendaarisessa uimapukunumerossa? Pääsi 14 finalistin joukkoon

Miss Suomi ja nykyinen ammattilaisvuorikiipeilijä Lotta Hintsa on päässyt Sports Illustrated -uimapukumallien huikeaan 14 finalistin joukkoon.

Lotta Hintsa on nykyään ammattilaisvuorikiipeilijä.

Miss Suomi ja nykyinen vuorikiipeilijä Lotta Hintsa saatetaan nähdä pian yhdysvaltalaisen huippulehti Sports Illustratedin uimapukunumerossa. Ensimmäisenä asiasta kertoi Suomessa Keskisuomalainen.

Uimapukunumero on ollut useana vuonna maailman luetuin lehdennumero, jolla on ollut 60 miljoonaa lukijaa.

Hintsa on päässyt tuhansista hakijoista lehden Model Searchin 14 finalistin joukkoon.

Sports Illustrated kuvailee Hintsan elämäntyyliä liikkuvaiseksi, sillä Hintsa on matkustanut ympäri maailmaa ja kiipeillyt korkeimmilla vuorikiipeilyreiteillä. Hintsan unelmiksi kerrotaan rajojen ylittäminen ja uusien kiipeilyreittien ja vuorien valloittaminen.

Myös Hintsa itse kertoo asiasta Instagram-profiilissaan.

– Mikä tapa juhlia naistenpäivää! Minut ja 13 muuta upeaa naista on valittu Sports Illustratedin uimapukumallifinalisteiksi, Hintsa aloittaa päivityksensä englanniksi.

– Olen jo vuosia ollut SI:n uimapukunumeron suuri fani, sillä lehti puhuu vahvojen naisten puolesta ja ajaa muutosta vahvasti siihen, millaisena näemme naiset. Tapa, jolla he määrittelevät naiseuden, on minulle todella inspiroivaa ja on suuri kunnia tukea heidän viestiään.

Lehden kuvaaja Yu Tsai kuvaa finalisteja Hard Rock Hotel & Casino Punta Canassa Dominikaanisessa tasavallassa kuluvalla viikolla.

Sports Illustratedin Swim Search on vuosittainen mallihaku, jossa naiset ympäri maailmaa voivat hakea malliksi huippulehden uimapukunumeroon. Seuraavan uimapukunumeron finalistijoukossa on muun muassa astrofyysikoita, näyttelijä, juontaja ja yrittäjiä.

Muut finalistit ovat Ashley Byrd, Ashley Callingbull, Drew Dorsey, Gigi Robinson, Hannah Godwin, Hillory Fields, Kelly Crump, Mady Dewey, Manju Bangalore, Michelle Fuente Steffan, Nicole Petrie, Sarafina Nance ja Victoria Vesce.

Lotta Hintsa haluaa huiputtaa uusia vuoria.

Lotta Hintsa kertoi suhteestaan kiipeilyvalmentajaansa Don Bowieen Me Naisille vuosi sitten.

Bowie toimi Hintsan valmentajana vuosia. Syventymiseen rakkaudeksi tarvittiin pitkä erossa oleminen, johon koronapandemia ystävät pakotti.

– Olimme edelleen päivittäin tekemisissä, mutta emme nähneet yli puoleen vuoteen. Minulle tuli sellainen ikävä, jota en ajatellut tulevan, Lotta muisteli tuolloin Me Naisille.

– Kävin välillä treffeilläkin, mutta huomasin vertaavani muita miehiä aina Doniin. Tajusin, että sehän on aika hyvä tyyppi! Kun minun sitten piti mennä ensin kahdeksi viikoksi Meksikoon, jotta pääsen treenaamaan kevääksi Jenkkeihin, päätin kokeilla kepillä jäätä. Kysyin Donilta, haluaisiko hän tulla mukaani.

Don halusi, ja yhteisen loman jälkeen kiipeilyparista tuli pariskunta.

– Se oli tavallaan hyvin järkipäätös, joka perustui yhteisiin arvoihin ja elämäntyyliin. Siihen, että minun on rehellisesti vaikeaa kuvitella, että kukaan mies alkaisi base camp -aviomiehekseni lätkävaimojen tyyliin. Kuka haluaisi odotella leirissä, että tulen alas ja tarjota kahvikuppia ja hierontaa? Istua siellä muiden base camp -miesten kanssa ja vertailla, kenen vaimo on kiivennyt minnekin ja millä tyylillä? Lotta vitsaili.

– Minulla ei ole odotuksia siitä, että toisen pitäisi alkaa sopeutua tekemisiini ja elämäntyyliini.