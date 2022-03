Tekijät ihmeissään – Yle hyllytti kotimaisen komedian Ukrainan sodan takia: ”Voivat ehkä pelottaa osaa katsojista”

Pysäyttäkää Nyqvist -sarjan esittämisen oli tarkoitus alkaa toukokuussa. Tekijätiimiin kuuluva henkilö kertoo pitävänsä Ylen päätöstä surullisena.

Vakoilukomedian piti alkaa televisiosta toukokuussa, mutta Ylen mukaan esitystä on siirretty Ukrainan sodan takia.

Kotimaisen Pysäyttäkää Nyqvist -vakoilukomedian oli tarkoitus alkaa Ylellä toukokuussa.

Yle kuitenkin siirsi kahdeksanosaisen sarjan esitystä helmikuussa alkaneen Ukrainan sodan takia. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.

Pysäyttäkää Nyqvist kertoo Helsingissä tapahtuvasta vakoilusta ja hybridisodankäynnistä. Kylmä sota syttyy uudelleen, itäinen Suomi kuhisee venäläissotilaita, ja lentotukialus USS Ronald Reagan seisoo ankkurissa Helsingin edustalla, Joutsenolehti kuvaili sarjaa viime vuoden toukokuussa.

Sarjan tekijätiimiin kuuluva henkilö kuvailee tilannetta hankalaksi.

– Päätös on todella surullinen. Mielestäni kyse on Ylen puolelta ylireagoinnista, tekijätiimistä sanotaan Ilta-Sanomille.

Nimettöminä pysyttelevät tekijät ovat kommentoineet Iltalehdelle osan tekijätiimistä kokeneen päätöksen olevan ylimitoitettu ja kohtuuton. Osa myöntää ymmärtävänsä Ylen kantaa, sillä heidän mukaansa sarja on ”pelottavan ajankohtainen”.

Pääosaa näyttelevä Antti Tuomas Heikkinen otti torstaina sosiaalisessa mediassa kantaa Ylen päätökseen. Heikkinen kuvailee kansainvälisestä kriisistä kertovan sarjan olevan kertomus ihmisistä, jotka kaikin mahdollisin keinoin pyrkivät välttämään sodan.

– Minun on vaikea ymmärtää hyllytyspäätöstä. Komediallinen fiktio voisi olla ihmisille jopa helpottava väylä käsitellä näitä vaikeita aiheita. Taiteen tehtävähän on heijastella yhteiskunnan tapahtumia ja saada ihmiset ajattelemaan.

– Toivon, että sarja esitettäisiin mahdollisimman pian. Maailman tilanne on muuttunut viime kesästä dramaattisesti. Se mikä kuvaushetkessä oli vielä utopiaa, onkin yhtäkkiä lähellä totuutta. On poikkeuksellista, että fiktio pystyy olemaan näin ajankohtainen. Jos sarjan julkaisu venyy vaikka ensi talvelle, on vaarana, että yleisö luulee sarjan kuvatuksi kesällä 2022 ja silloin voi herätä ajatuksia mauttomuudesta, Heikkinen kirjoittaa.

Ylen mediapäällikkö Petri Jauhiainen sanoo sarjan tekemisen olevan kesken, ja viimeisten jaksojen valmistuvan jälkitöistä huhtikuun puolivälissä.

– Nyt harkitaan, että onko aikaisemmin suunniteltu toukokuu oikea aika esittää sarjaa, ja nyt näyttää siltä, että on fiksua siirtää sitä eteenpäin, Jauhiainen sanoo Ilta-Sanomille.

– Ukrainan sota vaikuttaa koko ohjelmistoon, ja Pysäyttäkää Nyqvistiä harkitaan osana sitä.

Sarjaa on kehitelty 2010-luvun puolivälistä saakka ja se on kuvattu ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

– Nyt kun Euroopassa on käynnissä iso inhimillinen tragedia, on hyvä miettiä, onko nyt oikea aika samoja teemoja liippaavalle komedialle. Ymmärtävätkö kaikki katsojat satiirin ja parodian oikein? Tätä on syytä harkita, Jauhiainen sanoo.

– Emme halua lietsoa pelon ilmapiiriä. Sarja sisältää asioita, jotka voivat ehkä pelottaa osaa katsojista tässä ilmapiirissä, vaikka kyseessä on satiiri. On tärkeää, etteivät fakta ja fiktio mene ihmisillä sekaisin.

Ylen omaa tuotantoa olevan sarjan tekijät vaikuttavat olevan ymmällään tilanteesta.

– Tekijöiden kanssa on käyty keskustelua. Yle päättää, milloin sarja julkaistaan. Tekijöillä on tietenkin kova halu saada teoksensa esille, ja se on inhimillisesti hyvin ymmärrettävää, Jauhiainen kommentoi.

– Se on taidokkaasti tehty ja huumorissaan omaleimainen sarja, joka aiotaan kyllä julkaista. Katsomme rauhassa ja osana kokonaisuutta, että milloin, Jauhiainen sanoo.

Sarjan on ohjannut Juha Lankinen. Käsikirjoituksesta vastaavat Teemu Kaskinen ja Heikki Heiskanen.

Näyttelijöinä sarjassa nähdään muun muassa Antti Tuomas Heikkinen, Jarkko Pajula, Minna Suuronen ja Jukka Puotila. Heikkinen nähdään pääroolissa ulkoministeriön lehdistöharjoittelijan roolissa.

Ilta-Sanomat uutisoi aikaisemmin Ylen hyllyttäneen Putinin lähipiirin tähdittämiä tv-sarjoja. Ruudusta joutuivat väistymään Gérard Depardieun Eurooppa -dokumenttisarja ja kapellimestari Valeri Gergijevin johtamat kolme konserttia.