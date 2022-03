Sara Forsberg poseeraa kauppakasseihin pukeutuneena – radion suosikkijuontajien erikoiset asut hämmästyttävät

Hitmix-radiokanavan iltapäiväohjelmaa luotsaavat Sara Forsberg ja Oku Luukkainen antoivat kuulijoiden päättää, mihin materiaaleihin heidän tulisi pukeutua.

Hitmix-radiokanavan iltapäivää luotsaavat Sara Forsberg ja Oku Luukkainen heittäytyivät jälleen haasteeseen, jossa he pukeutuivat kuulijoidensa valitsemiin materiaaleihin. Kaksikko on kunnostautunut kyseisellä saralla aiemminkin ja asuja on rakennettu niin kelmusta, jätesäkeistä kuin banaaninkuoristakin.

Tällä kertaa Forsberg sai tehtäväkseen pukeutua kauppakasseihin, Luukkainen puolestaan alumiinifolioon. Kuva lopputuloksesta julkaistiin radiokanava Hitmixin virallisella Instagram-tilillä.

– Te valitsitte mihin pukeudutaan. Me toteltiin! Sara pukeutui kauppakasseihin ja Oku folioon. Kumpi onnistui paremmin? Kommentoi, kuvatekstissä kysyttiin.

Forsbergista ja Luukkaisesta julkaistu kuvapari on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja, joissa kanavan kuulijat kertoivat mielipiteensä kaksikon taidonnäytteistä. Etenkin Forsbergin asu herätti ihastusta kuvaa kommentoineiden keskuudessa.

– No huh huh Sara vei voiton, kommentoi eräs.

– Oku on kuin miesveistos. Mut nyt taitaa Saralle mennä, komppasi toinen.

– Sara tais onnistua tässä kyl paremmin, totesi kolmas.

Myös Luukkaisen foliosta kasattu asu keräsi kuitenkin runsaasti kehuja.

– Oku, tarvittaessa voi ottaa saunamakkarat kans ku foliot messissä, vitsaili eräs seuraajista.

– Hienot on asut ja mallit mutta kyllä futuristinen Spartalainen vie tämän, kommentoi toinen.

– Saispa nähä miten Okun asu kestäis keikalla, heitti kolmas.

HitMix-radiokanavalla kuullaan päivittäin kolmea ohjelmaa: Jussi Ridanpään ja Karoliina Tuomisen Heräämö-aamuohjelmaa, Joonas Vuorelan luotsaamaa keskipäivää ja kanavan illoista ovat vastanneet Luukkainen ja Forsberg.

Tuominen ja Ridanpää siirtyivät Hitmixille Loop-radiokanavalta marraskuussa. Aiemmin kanavan aamuohjelmaa juonsivat Alma Hätönen ja Tuomas Rajala, mutta kaksikko irtisanoutui samanaikaisesti lokakuussa.

