Helena Ahti-Hallbergin puoliso ja poika lähtevät Ukrainan rajalle – matkassa Jone Nikula puolisoineen

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutun Helena Ahti-Hallbergin poika Anton ja aviomies Eric sekä Jone Nikula ja Hanna Karttunen lähtevät perjantaina kohti Ukrainan rajaa.

Helena Ahti-Hallberg on kerännyt rahaa sodan uhreille.

Tanssiopettaja ja yrittäjä Helena Ahti-Hallberg on halunnut läheisten kanssa kantaa oman kortensa kekoon tukeakseen ukrainalaisia.

Hän laittanut pystyyn UKR AID for dancers -nimisen rahankeräyksen, ja tänään perjantaina Ahti-Hallbergin puoliso Eric Hallberg ja poika Anton, 28, ajavat Tallinnasta Ukrainan rajalle viemään avustustarvikkeita. Avustusmatkan on organisoinut ja siitä on vastuussa tanssija Hanna Karttunen, joka lähtee matkaan puolisonsa Jone Nikulan sekä Eric ja Anton Hallbergin kanssa.

– Anoimme rahankeräysluvan Eleventin ydintiimin kanssa ja olemme keränneet rahaa Ukrainan nuorille tanssijoille, IS:n tavoittama Ahti-Hallberg kertoo.

Elevent on Ahti-Hallbergin oma tapahtumatoimintaa järjestävä yritys.

Helenan mukaan Hanna Karttunen ja Jone Nikula ovat tehneet suuren työn mahdollistaakseen avun antamisen.

– Hanna on kerännyt lahjoituksia ja ostanut lääkkeitä. He ovat olleet yhteydessä ukrainalaisiin avun tarvitsijoihin sekä Suomen viranomaisiin, Helena kertoo.

Helena Ahti-Hallberg ja Eric Hallberg kuvattuina vuonna 2012. Parilla on kaksi lasta, Emil ja Anton.

Helena korostaa, että he ovat sopineet avustusten jaosta viranomaisten kanssa ja olleet yhteydessä paikalliseen tahoon.

Helena Ahti-Hallberg kannustaa ihmisiä tekemään voitavansa auttaakseen sodan uhreja Ukrainassa.

– Yritämme tehdä kaikkemme auttaaksemme. Haluaisimme haastaa muiden urheilulajien edustajia ja urheilijoita järjestämään vastaavanlaisia keräyksiä omille urheilulajeilleen. Rahankeräyksen järjestäminen on hyvin helppoa, Ahti-Hallberg painottaa.

Alla näkyvässä kuvassa Helena Ahti-Hallbergin pojat Emil ja Anton (oik.).

