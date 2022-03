Hiljaiseloa viettänyt Andy McCoy paljastaa, miten hänellä menee nyt – täräyttää tyhjentävän kommentin avioerostaan

60 vuotta syksyllä täyttävä Andy McCoy on juhlakiertueella. IS:n haastattelussa paljastuu, ettei hän kadu mitään eikä ihmettele värikkään elämänsä jatkumista, koska ”orjana eläminen se vasta kuluttavaa olisi”.

Andy on rundilla!

Suomalainen rocklegenda on muiden esiintyvien taiteilijoiden tavoin päässyt irti pitkän koronakurimuksen jälkeen. Näinä päivinä tulee kuluneeksi kaksi vuotta pandemian ulottumisesta Suomeen, ja erityisesti kulttuuria ja tapahtumia koskeneiden rajoitustoimien alkamisesta.

Sen jälkeen keikkoja on päässyt tekemään vain hetkeksi kerrallaan. Viikoiksi tai kuukausiksi. Ja sitten on taas peruttu ja siirretty esiintymisiä. Osa Andy McCoyn keikoista on siirtynyt neljästi.

– Korona ei sinänsä ole vaikuttanut minuun, paitsi se on tehnyt laiskaksi ja tylsäksi, koska mitään ei ole voinut tehdä, Andy McCoy sanoo IS:lle.

– Korona oli ensimmäinen iso, kerran kymmenessä vuodessa tuleva flunssa, jossa sosiaalinen media oli geimissä messissä. Ja jokainen leikki spesialistia, vaikka periaatteessa kukaan ei tiennyt mitään.

Parin vuoden aikana myös kiertueen otsikko on muuttunut. Nyt ei enää tehdä levyjulkaisukiertuetta, vaan 60-vuotisjuhlakiertueen ensimmäistä pätkää. Hän esiintyy konserttisaleissa yhdessä pianisti Johnny Crashin ja laulaja, taiteilija Sofia Zidan kanssa.

– Musa on akustista, joka tuntuu kivalta pitkästä aikaa. Tää on intiimimpää, kitaristi kuvailee.

60-vuotiasjuhlakiertueella Andy McCoyn trion muodostavat Johnny Crash ja Sofia Zida.

– Mukana on biisejä pitkältä ajalta. Siinä on uusia ja vanhoja, se on blandis vähän kaikkea. Takataskussa on vielä lisää. Keikoilla on mahdotonta skulaa kaikkea, mitä jengi haluaa. En soita seitsemän tunnin keikkoja. En ole mikään Grateful Dead.

ETPÄ TOSIAAN. Ei Grateful Dead, vaan iloisesti elossa.

Tuota kolkkoa sanaleikkiä ei voi ohittaa.

Grateful Dead eli Kiitolliset kuolleet oli amerikkalainen hippibändi, joka toimi 30 vuotta – ja lopetti toimintansa laulajapomonsa Jerry Garcian kuolemaan 1995. Garcia oli 53-vuotias, kun hän kuoli päihdekuntoutusklinikalla.

Mutta Andy McCoy elää – ja täyttää 60 vuotta 11. lokakuuta 2022.

Takana on ainutlaatuisen värikäs elämä ja musiikkiura. Siitä ei vauhtia eikä vaarallisia tilanteita ole puuttunut.

Omasta mielestäni olen aika normaali ihminen.

Andy syntyi Antti Hulkkona Pelkosenniemellä. Nuoruus kului Tukholmassa ja Helsingissä, jossa hän oli perustamassa Suomen ensimmäistä levyttämään ehtinyttä punk-bändiä. Briardin I Really Hate Ya -sinkku muistetaan muun muassa Pete ”Räkä” Malmin laulusuorituksesta. Andy McCoy -taiteilijanimen ystävälleen keksinyt Malmi kuoli 47-vuotiaana vuonna 2007.

Briardin jälkeen Andy McCoy soitti kitaraa Suomen suosituimmassa yhtyeessä Pelle Miljoona Oy:ssä, kunnes lähti 1980 Tukholmaan perustamaan Hanoi Rocksia. Syntyi bändi, jonka vaikutus näkyy ja kuuluu suomalaisessa ja kansainvälisessä rockissa edelleen. Muun muassa Guns N` Rosesin jäsenet ovat sanoneet ihailleensa suomalaisbändiä, jonka ura päättyi vuonna 1984 rumpali Razzlen, Nicholas Dingleyn kuolemaan vain 24-vuotiaana rattijuopon kyydissä.

Tuntuuko 60 vuoden elämä saavutukselta, kun sinulle on sattunut kaikenlaista: olet pudonnut kerrostalon kolmannesta kerroksesta kadulle…

– … ja olen ollut huumekoukussa ja sählännyt siellä täällä ympäri maailmaa, Andy jatkaa luetteloa oma-aloitteisesti.

– Ihmisillä on erilaiset elämäntyylit. En kadu mitään. En koskaan myynyt kenellekään muulle hepoa tai mitään. Se, että käytin itse, oli mun ongelma. Mun mielestä se oli sairaus. Sairaushan se on, kun jää huumekoukkuun.

Oletko mielestäsi selviytyjä?

– Emmä kelaa noin. Omasta mielestäni olen aika normaali ihminen. Mikä ”selviytyjä” sitten on? Ne kai on selviytyjiä, ne tyypit, jotka menevät tv-ohjelmassa alasti johonkin viidakkoon ilman ruokaa ja juomaa.

Merkkipäivät eivät sinänsä merkitse Andy McCoylle paljoakaan.

– Ei mulla ole eri fiilis kuin kolmekymppisenä. Tuntuu, että muut yrittävät tehdä näistä isompia juttuja. Paljon meteliä ei-mistään.

Kadutko musiikkiurallasi mitään?

– Enpä juuri. Se ei olisi tätä mitä nyt, jos olisin tehnyt jotain toisin. Ja paljon olen tehnyt kaikkea, mitä jengi ei tiedäkään.

Monet ihmiset joutuvat elämään kuin orjat, tekemään rahaa muille ja töitä kahdeksan tuntia päivässä. Samaa paskaa vuodesta toiseen. Se vasta kuluttavalta kuulostaa.

Andy ja Angela olivat yhdessä 30 vuotta.

VIIME VUONNA Andy McCoy erosi puolisostaan Angela Nicoletti-Hulkosta. Andy ja amerikkalaissyntyinen Angela olivat yhdessä pitkään, ja pariskunta oli tuttu näky niin pitkäaikaisilla kotikulmillaan Etelä-Helsingissä kuin korona-ajan kotipaikallaan Karkkilassakin. Angelan jättämä avioerohakemus nousi otsikkoihin vuosi sitten.

Miten voit eron jälkeen?

– Se ero oli ihan ok. Me oltiin yhdessä 34 vuotta. Mutta ihmiset kasvaa eri suuntiin. Ei mulla ole pahaa sanottavaa. Kaikella on aikansa. Miksi olisin katkera Angelalle mistään? Se on fantastinen friidu, Andy McCoy vastaa.

On vihjailtu, että suhteenne Sofia Zidan kanssa on romanttinen.

– Ihan täyttä paskaa! Jengin mielikuvitus menee ihan yli. Sofia on minulle enemmänkin kuin adoptoitu tytär.

Kitaristin mukaan taide yhdistää häntä ja meksikolaistaustaista Zidaa, joka tunnetaan McCoyn tavoin paitsi musiikintekijänä, myös taidemaalarina.

– Oltiin just studiossa. Jeesasin Sofiaa kirjoittamaan muutamaa biisiä sen tulevalle levylle, Andy kertoo.

– Hyvää kamaa tulee. Olen ylpeä pikkugimmasta.

Andy McCoy ja Sofia Zida ovat pitäneet muun muassa yhteistaidenäyttelyitä. Kuva vuoden takaa.

RIITTÄÄKÖ YLPEYTTÄ omiin tekemisiin? Andy McCoy on ollut suomalaisen musiikkimaailman kiistaton lahjakkuus ja väriläiskä jo 45 vuoden ajan – kolme neljännestä elämästään.

Hanoi Rocksin lisäksi Andy McCoyn bändejä ovat olleet muun muassa Cherry Bombz, Shooting Gallery ja The Real McCoy, mutta parhaiten hän lienee onnistunut soololevyillään sekä akustisessa The Suicide Twins -duo-projektissa yhdessä Hanoi Rocksin Nasty Suiciden eli Jan Stenforsin kanssa.

– Sen levyn jälkeen koko maailma halusi tehdä akustista musaa, tuli MTV Unplugged ja muuta. Mutta mä olin eka, Andy näkee.

Mistä muista omista töistäsi olet ylpeä Hanoi Rocksin ja Suicide Twinsin lisäksi?

– En mistään erityisesti. Se on ollut yhtä punaista lankaa, mitä on jatkettu. Kaikki on tullut luonnollisesti. Mikään ei ole ollut suunniteltua. Jutut ovat vain tapahtuneet toistensa jälkeen, hän vastaa.

– Itsensä katsominen ulkopuolelta on outoa. Minulle tämä on ollut tavallista elämää. Onhan se tietysti siunaus, että olen saanut tehdä mitä haluan ja elää kuin kuningas. Monet ihmiset joutuvat elämään kuin orjat, tekemään rahaa muille ja töitä kahdeksan tuntia päivässä. Samaa paskaa vuodesta toiseen. Se vasta kuluttavalta kuulostaa.

Miten aiot juhlia syksyllä syntymäpäivääsi?

– En mitenkään. En juhli jouluakaan. Parhaat bileet on spontaaneja. Ne vaan tapahtuu.

Andy McCoyn 60-vuotisjuhlakiertue tällä viikolla torstaina Turussa ja perjantaina Kuusamossa.