Muotimaailmassa kansainvälistäkin uraa luonut Marita Hakala kommentoi Facebookissa Spede Pasasen ympärillä vellovaa ahdistelukohua.

Kansainvälistä uraa mallina ja muotimaailmassa luonut Marita Hakala on kommentoinut Pertti ”Spede” Pasasen käytöstä naisia kohtaan julkisessa Facebook-päivityksessään.

Lenita Airisto kertoo kohua herättäneessä kirjassaan, Noitanaisen ilosanoma, että Pasanen yritti raiskata Airiston keväällä 1991. Kirjan julkaisun jälkeen myös taiteilija Katariina Souri kertoi Facebook-päivityksessään ahdistavista kokemuksistaan Pasasen seurassa.

Marita Hakala kertoo sosiaalisessa mediassa oman näkemyksensä, ja aloittaa päivityksensä palaamalla urallaan aikaan, kun oli jo menestynyt kansainvälisesti.

– Oltuani vuosia töissä mallina maailmalla, Suomen lehdistö kyseli onko siellä ulkomailla namusetiä ja pitääkö hypätä sänkyyn töitä saadakseen. Jo tuolloin totesin, että olin onnekas saadessani tehdä huippuammattilaisten kanssa töitä; Olin riittänyt omana itsenäni, eikä minulle oltu tarjottu töitä sängyn kautta – paitsi Suomessa.

Hakala kertoo, että jo tuolloin hän viittasi nimettömästi Spede Pasasen tarjouksiin.

– Tuolloin viittasin Spedeen, joka hanakasti ehdotti tv- ja elokuvatöitä 90-luvun puolivälin jälkeen muun muassa tuottamaansa sairaalasarjaan. Tähän liittyi kuitenkin "mutta", johon en ollut suostuvainen, ja yhteistyö loppui siihen.

Lue lisää: Lenita Airiston raju kirjaväite: Spede Pasanen yritti raiskata

Lue lisää: Väitetty ahdisteluvyyhti Spede Pasasen ympärillä sakenee – Katariina Souri avautuu pelottavasta tilanteesta viihdeikonin kanssa: ”Minua oksetti koko mies”

Hakala jatkaa, että Airiston ja Sourin kertomukset ahdistavista kokemuksista tulisi ottaa vakavasti. Hän lopettaa kirjoituksensa kannustamalla naisia ja tyttöjä tekemään töitä menestymisen eteen.

Marita Hakala on menestynyt suomalainen malli.

– On helppo osoitella sormella, että tuo on kiivennyt vain reittä pitkin, mutta kun menet itseesi; katsot äitiäsi, siskoasi, vaimoasi, ajatteletko todellakin niin, että se on naisen ainoa tie menestyä elämässä?

– Uskon ammattitaidon ja työmoraalin kantavan myös naisen elämässä ihan siinä kuin miehenkin, Hakala toteaa toivottaen vielä hyvää naistenpäivää.

Lue lisää: MTV:n ex-ohjelmajohtaja Jorma Sairanen kirjoitti muistelmissaan Speden käytöksestä naisia kohtaan: ”Irvokkaalta touhu kyllä näytti”

tv-vaikuttaja, MTV Oy:n entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen kertoi jo viisi vuotta sitten edesmenneen viihdeteollisuuden ikonin Spede Pasasen käytöksestä naisia kohtaan yhteistyösssä Kalle Kinnusen kanssa kirjoitetussa muistelmakirjassa Daddy Cool – kolme vuosikymmentä televisiomaailman huipulla.

Sairanen oli yksi lukuisista Katariina Sourin kirjoitusta Facebookissa kommentoineista.

– Kirjoitin asiasta vuonna 2017 kirjassani. Sain kurat päälleni. Kuopiolaiset uhkasivat hakata jos ilmaannun sinne, Sairanen kommentoi.

Useat naiset ovat kertoneet kokemuksistaan koskien Pertti ”Spede” Pasasen käytöstä heitä kohtaan. Pasanen menehtyi syyskuussa 2001.

Kirjassaan Sairanen uskoo Speden käyttäytymisen tuntuneen joistain naisista todennäköisesti painostavalta.

– Säpinää Spede kyllä halusi. Alalla tiedettiin hänen vikittelevän nuoria naisia, jotka tulivat hänen ohjelmiensa avustajiksi ja elokuvien pikkuosiin. Näin touhua sen verran läheltä, että voin määritellä sen olleen todennäköisesti joistain naisista aika painostavaa, mutta ei ylitsepääsemättömän härskiä, kirjassa lukee.

– Ainakin kahdessa tapauksessa Spede oli ollut kalsareissa ja puhunut levottomia, kun nainen oli tullut töihin. Monessa tapauksessa työt olivat loppuneet, kun Spede ei saanut vastakaikua flirttiin, Sairanen kertoo kirjassaan.

Sairanen muistuttaa kirjassaan, että 1990-luvulla kulttuuri oli hyvin erilainen. Sitä käytöstä, mikä nyt johtaisi herkästi syytöksiin julkisuudessa ja todennäköisesti myös juridisella puolella, siedettiin huumorin varjolla. Sairasen mukaan ”Spedeä ei koskaan saatu kiinni mistään, mikä olisi ollut kestämätöntä”.