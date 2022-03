Helena Ahti-Hallberg, 54, kertoo hurjasta dieetistään – paljastaa itsestään seikan, jota ei tv:stä katsottuna uskoisi

Kun yrittäjä ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtituomari makasi alkuvuodesta sängyn pohjalla rajun koronan piinaamana, teki hän päätöksen uransa suurimmista satsauksista.

Vuosi ei voisi huonommin alkaa, ajatteli Helena Ahti-Hallberg, kun koronavirus vei hänet tammikuussa sängynpohjalle muutamaksi viikoksi. Jälkitautien ja koronarajoitusten takia tanssiopettajan työt olivat viisi viikkoa säpissä.

Voimat ovat hiljalleen palanneet, ja värikkääseen mekkoon kietoutunut tanssitähti poseeraa kuvauksissa totutun itsevarmasti. Jälkioireet kuitenkin piinaavat yhä.

– Ensimmäisten koronapäivien jälkeen iskivät rajut oireet, enkä neljään päivään pystynyt nousemaan sängystä. Nousi korkea kuume, oli yskää ja todella voimakasta väsymystä. Jälkitautina tulivat korvatulehdus ja poskiontelontulehdus, joihin sain antibiootit ja kortisonia, Ahti-Hallberg, 54, luettelee.

Tanssisalien ovet pysyivät tammikuussa suljettuina ja Ahti-Hallbergin tapahtumatoimiston toiminta oli jäissä. Aktiiviselle yrittäjälle ja tanssiopettajalle tilanne oli vähintäänkin tukala.

– Se oli iso muutos vaikkapa verrattuna aikoihin, jolloin paahdoin töitä 60 tuntia viikossa. Eikä kehoani ole tehty olemaan paikoillaan, 15:tta tanssiryhmää viikoittain opettava Ahti-Hallberg peilaa.

– Minulle ei kuitenkaan ole luontaista vajota synkkyyteen. Piti inspiroida itseään ja suunniteltava tulevaa. Päädyin tekemään aika hurjiakin suunnitelmia, hän pohjustaa.

Yrittäjyys ja tanssitunnit pitävät tv:stä tutun Helena Ahti-Hallbergin kiireisenä.

Nyt edessä on kuukauden dieetti. Eikä mikä tahansa sellainen, vaan tiukka Cambridge-ohjelma.

Sen kimppuun Ahti-Hallbergin oli tarkoitus hyökätä jo tammikuussa, mutta suunnitelmat muuttuivat korona-altistumisen tapahduttua lähipiirissä pian Thaimaan-lomalta paluun jälkeen.

– Loma teki tehtävänsä ja ajattelin tehdä tällaisen kurinpalautuksen: olla koko tammikuun dieetillä ja tipattomalla. Mutta oireet tietysti muuttivat suunnitelman, kun kaikki energia meni sairasteluun, hän kertoo.

– Nyt tavoitteenani on pudottaa vähintään viisi kiloa.

Cambridge-ohjelmassa ruoka korvataan pussikeitoilla ja muilla ateriankorvikkeilla. Ensimmäisellä viikolla syödään vain 600 kalorin päiväannoksia, sen jälkeen määriä nostetaan asteittain.

– Ensimmäisellä viikolla syön pelkkiä pussiruokia, kuten smoothieta ja keittoa. Seuraavalla viikolla aamusmoothieen lisätään puolukoita. Kolmannella ja neljännellä viikolla yksi pussikeitto korvataan proteiinilla, kuten kanalla tai kalalla ja kasviksilla.

Lienee selvää, että kiloja karisee. Ei tosin vaivatta. Lyhyt-ohjelmassa sitoudutaan kuukaudeksi kurinalaiseen ohjelmaan – ilman ainuttakaan herkkua.

– Dieetti voi kuulostaa hurjalta, mutta itse olen kokenut sen toimivaksi. Viimeksi laihdutin Cambridge-ohjelmalla kymmenen kiloa. Oloni oli sen jälkeen huomattavasti energisempi, ohjelma puhdisti kehoa, Ahti-Hallberg toteaa.

– Teen sen siksi, että saan hyvän fiiliksen siitä, kun housut eivät purista.

Tiukkojen dieettien tyypillinen sudenkuoppa on se, että usein kilot ennen pitkää palaavat. Ahti-Hallberg kertoo pitäneensä painon kurissa noudattamalla säännöllistä ateriarytmiä.

– Kolmen viime vuoden aikana vain pieni osa kiloista on tullut takaisin, hän sanoo.

Tanssiopettajan mukaan hänen hektiseen elämäntyyliinsä termareissa mukana kulkevat ateriat ovat käytännöllinen ja aikaa säästävä ratkaisu.

– Se on parempi kuin hurauttaa pikaruokaketjun autokaistalle.

Kuvausten aikana Ahti-Hallberg valitsee koruista näyttävimmät ja pyytää maskeeraajaa lisäämän muutaman ripsitupsun. Se ei yllätä, sillä tv-kameroiden edessä Ahti-Hallberg on totuttu näkemään säihkyvissä iltapuvuissa ja näyttävissä meikeissä.

Yllättävältä voi sitä vastoin tuntua Ahti-Hallbergin puheet siitä, että arkisin hän ei puunaa itseään tuntitolkulla.

– Huoliteltu ulkonäkö antaa hyvää mieltä. On toisten ihmisten arvostamista mennä töihin huoliteltuna. Mutta minun pitää myös arvostaa itseäni sen verran, että arjessa voin suunnata suoraan sängystä kauppaan verkkareissa, hän korostaa.

– Kuitenkin se oikea arkeni on hikisissä tanssisaleissa tai sormet mullassa takapihalla.

Hän tunnustaa, ettei ole kovin hyvä panostamaan itseensä arjessa. Niinpä hän teki itselleen uudenvuodenlupauksen ja aloitti ”hyvinvointimaanantait”.

– On pitänyt omistaa yksi päivä sille, että kuorin päänahan, laitan hiusnaamion, teen jalkakylvyn ja muutoinkin panostan itseeni, Ahti-Hallberg luettelee.

– Myös vitamiinien ottamisessa olen lipsunut, joten nykyään pussitan kuukauden vitamiinit ja kollageenit minigrip-pusseihin valmiiksi jokaiselle päivälle.

Tanssiopettaja on alkanut panostamaan itseensä enemmän.

Television tunnettu tähti on tottunut saamaan kehuja ulkonäöstään sosiaalisessa mediassa. Negatiivisia kommenttejakin on tullut, eikä hän ole jäänyt silloin sanattomaksi.

– Täytyy ottaa huomioon, että en voi näyttää parikymppiseltä. Jos joku lähtee sitä arvostelemaan, vastaan aika napakasti, että toivottavasti he näyttävät aina parikymppiseltä. Se vain ei ole mahdollista, Helena huomauttaa.

– Tämän ikäisenä olen herännyt siihen, että itsestään huolehtiminen kannattaa ja näkyy.

Ahti-Hallberg kertoo käyvänsä CRYO-21-kylmähoidoissa ja kasvohoidoissa, mutta kauneusleikkauksia hänelle ei ole tehty. Operaatioille hän on kuitenkin avoin.

– Kasvojani operoitiin taannoin vakavan auto-onnettomuuden jälkeen, mikä oli niin traumaattinen kokemus, etten ole uskaltanut edes harkita minkäänlaisia kirurgisia kauneusoperaatioita, hän muistelee.

– Nyt olen kuitenkin alkanut haaveilemaan luomileikkauksesta, joka piristäisi ilmetä. Myös ikänäön haluaisin leikkauttaa, jotta pääsisin laseista eroon.

TTK-ohjelmassa Ahti-Hallberg on tuomaroinut jo yli kymmenen vuotta. Tv-työ on kuitenkin vain siivu hänen urastaan. Siihen kuuluu tanssiopetuksen lisäksi Elevent-tapahtumatoimisto.

– Työidentiteettini ei ole muodostunut pelkästään TTK:n ympärille. Olen tuotannoissa syksyisin vain yhden päivän viikossa studiolla, ja muina päivinä muut työt pitävät kiireisinä. Se on lopulta aika pieni osa, Ahti-Hallberg peräänkuuluttaa.

– Mutta olen hirveän onnellinen siitä pestistä. Se on luonut äärettömän hyvän pohjan esimerkiksi tapahtumatoimiston pyörittämiselle.

Kuulostaa ehkä rohkealta, mutta pandemian pyörteissä Ahti-Hallberg päätti suunnitella uransa isoimmat tapahtumat ja vuokrasi Hartwall-areenan ”Suomen suurimpia tanssijaisia” varten. Lisäksi hän järjestää kesänä 5000 vieraan lavatanssifestarit Suvilahdessa.

Ukrainan sota peruutti suunnitelmat Hartwall-areenan suhteen.

– Peruutimme hyvin pian areenan varauksen, ja etsimme parhaillaan uutta tilaa ja ajankohtaa.

– Nyt keskitytään siihen, mitä voidaan järjestää. Ihmiset kaipaavat hyvää mieltä, jota tanssi tuo. Lavatanssifestareissa perinteet ja urbaani ympäristö yhdistyvät. Uskon, että saadaan aika upea tapahtuma aikaiseksi!

Miljoonayleisöjä keräävien tv-lähetysten aikana Ahti-Hallberg saa palautetta paitsi katsojilta myös puolisoltaan Eric Hallbergilta. Puoliso osaa kuulemma olla myös ankara kriitikko.

– Hän lähettää minulle mainoskatkoilla viestejä. Niissä voi esimerkiksi olla kritiikkiä asustani tai meikistäni sekä mielipiteitä tanssijoiden suorituksista. Toki myös kehuja satelee, Ahti-Hallberg hymähtää.

– On kiva tietää, että hän on siellä kotisohvalla seuraamassa.

Ennen vuodenvaihdetta hän lomaili puolisonsa kanssa Thaimaassa.

– Olen kova tekemään töitä, mutta vapaalla töistä irtaantumiseksi on lähdettävä ulkomaille. Oli täysin oikea ratkaisu lähteä reissuun, vaikka osa sitäkin kritisoi, hän perustelee.

Tropiikissa pariskunta juhlisti myös 30-vuotista yhdessäoloaan.

– Pitkät liitot ovat haasteellisia. Kiiltokuvat ovat kiiltokuvia, ja monilla on nykyään epärealistiset odotukset suhteista. Suhteen eteen on tehtävä töitä ja on hyväksyttävä toisen epätäydellisyydet.

– Tosielämässä särmät kuuluvat suhteeseen. Sehän siitä juuri tekee mielenkiintoisen, hän hymyilee.

Helena Ahti-Hallberg avioitui Eric Hallbergin kanssa vuonna 1993. Parilla on kaksi lasta, Emil ja Anton. Helena on myös mummi Viola-lapsenlapselleen.

Lomailu ei ole Ahti-Hallbergin mielessä hetkeen, vaan sairastelusta toipuneena hänen fokuksensa on nyt tulevissa tapahtumissa ja uuden luovimisessa.

– Mentaliteettini on, että make it big or go home, ja juuri tästä syystä tuli suunniteltua tuhansien ihmisten tanssitapahtumia, energinen yrittäjä sanoo.

– Kyllähän sitä jonkinlainen luova hullu pitää olla, mutta nautin heittäytymisestä ja uskallan ottaa riskejä. Vastoinkäymisistä huolimatta periksi en anna.

Hiukset ja meikki: Ilkka Ruotsalainen. Vaatteet ja korut: Valkoinen elefantti.