Tiesitkö? Myös näiden Hollywood-tähtien sukujuuret ovat Ukrainassa – Sylvester Stallone julkaisi riipaisevan kuvan

Monilla Hollywood-tähdillä on ukrainalaisia sukujuuria. Heistä monet ovat myös ottaneet kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen.

Monilla Hollywood-tähdillä on sukujuuria parhaillaan sotaa käyvässä Ukrainassa.

Torstaina 24. helmikuuta alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainassa on saanut monet julkisuuden henkilöt niin Suomessa kuin maailmalla ottamaan terävästi kantaa Venäjän toimintaan. Myös moni Hollywood-tähti on tuominnut Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin toiminnan yksiselitteisesti.

Hollywoodista löytyy myös useampi ukrainalaistaustainen tähti ja heistä monet ovat avanneet sanaisen arkkunsa vallitsevasta maailmantilanteesta. Muun muassa ukrainalaissyntyinen näyttelijä ja malli Milla Jovovich julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään koskettavan päivityksen aiheesta.

– Olen sydän särkyneenä ja pöyristyneenä yrittänyt prosessoida tämän viikon tapahtumia synnyinmaassani Ukrainassa. Maatani ja sen asukkaita pommitetaan. Perheeni ja ystäväni piileskelevät. Vereni ja juureni ovat peräisin sekä Ukrainasta että Venäjältä. Olen repeytynyt kahtia seuratessani tätä kauhua, muun muassa Resident Evil -elokuvista tuttu Jovovich kirjoitti Instagramissa.

– Muistan sodan isäni kotikaupungissa, entisessä Jugoslaviassa ja ne tarinat, joita isäni on kertonut kauhuista ja traumoista, joita he ovat kokeneet. Sota, kyseessä on aina sota. Johtajat, jotka eivät onnistu tuomaan rauhaa. Ihmiset, jotka maksavat siitä verenvuodatuksella ja kyynelillä, hän jatkoi.

Milla Jovovich tunnetaan muun muassa Resident Evil -elokuvista.

Myös Hollywoodin eturivin näyttelijöihin lukeutuva Mila Kunis on ottanut julkisesti kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen.38-vuotias Kunis syntyi Ukrainassa ja asui Tsernivtsi-nimisessä kaupungissa 7-vuotiaaksi saakka. Kunis kertoi Peoplen mukaan Los Angeles Timesille vuonna 2008, että Kunisin perhe pakeni Ukrainasta juuri, kun Neuvostoliitto oli hajoamaisillaan.

Mila Kunis haluaa kerätä rahaa auttaakseen ukrainalaisia hädän hetkellä.

Mila Kunis tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Black Swan ja Vain seksiä. Kunis ja hänen puolisonsa, niin ikään näyttelijänä tunnettu Ashton Kutcher, ovat viime viikot keränneet rahaa hyväntekeväisyyteen auttaakseen ukrainalaisia. Heidän tavoitteenaan on kerätä kolme miljoonaa dollaria.

– Olen ylpeä ukrainalainen. Ukrainalaiset ovat ylpeitä ja urheita ihmisiä, jotka ansaitsevat apumme hädän hetkellä. Perheemme aloittaa tämän keräyksen, jotta voimme antaa heille välitöntä tukea. Ukrainan tapahtumat ovat murheellisia. Tässä maailmassa ei ole paikkaa tällaiselle epäoikeudenmukaiselle hyökkäykselle inhimillisyyttä vastaan, Kunis totesi puolisonsa Instagram-tililtä löytyvällä videolla.

Myös muusikkona ja näyttelijänä tunnetulla Lenny Kravitzilla on ukrainalaiset juuret. New Yorkissa syntyneen ja lähes koko ikänsä Yhdysvalloissa asuneen Kravitzin isä on syntyperältään Ukrainan juutalainen. Kravitz julkaisi hiljattain omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kehotti ihmisiä auttamaan ukrainalaisia ja rukoilemaan heidän puolestaan.

– Sydämeni särkyy kaikkien heidän puolestaan, jotka ovat Ukrainassa juuri nyt. Lähetän heille kaikki rukoukseni rakkauden, rauhan ja turvallisuuden puolesta tänä käsittämättömänä aikana. Pysykää vahvoina ja antakaa rakkauden hallita. Meidän täytyy aina muistaa, että olemme yhtä perhettä, Kravitz kirjoitti.

Näyttelijä Sylvester Stallone on niin ikään syntyperältään ukrainalainen. Stallonen juuret ulottuvat Ukrainan lisäksi Italiaan. Stallonen äidin suku on kotoisin Odessasta, joka on kaupunki Etelä-Ukrainassa. Stallone otti kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen lyhyellä, mutta koskettavalla Instagram-päivityksellään.

Stallone julkaisi riipaisevan kuvan, jossa komeilee sodan keskelle hylätty koiranpentu. Stallonen jakamssa päivityksessä kerrotaan, että kylmyydestä kärsinyt koira oli jätetty oman onnensa nojaan keskelle sodan raunioita.

Sylvester Stallonelta löytyy ukrainalaisia juuria.

Lopulta ukrainalaissotilaiden hoivaansa ottama koiranpentu nimettiin Ramboksi. Saman nimisessä elokuvasarjassa nähtävä Rambo-niminen sotilas on yksi Stallonen tunnetuimmista roolihahmoista.

– Siunausta kaikille rohkeille miehille, naisille ja lapsille. Tämän painajaisen ja julman tragedian täytyy loppua, Stallone kirjoitti päivityksessään.

Myös Baywatch-kulttisarjan tähtenä julkisuuteen nousseen Erika Eleniakin juuret ulottuvat Ukrainaan. Eleniakin isä on ukrainalaistaustainen ja hänen äitinsä puolestaan on syntyperältään virolais-saksalainen. Eleniak jakoi taannoin omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa on hänen isoisoisänsä Wasyl Eleniak.

Eleniak kertoi päivityksessään isoisoisänsä olleen yksi niistä henkiöistä, jotka aikanaan auttoivat ukrainalaisia maahanmuuttajia lähtemään Kanadaan paremman elämän toivossa. Eleniak totesi olevansa ylpeä ukrainalainen ja seisovansa ukrainalaisten takana sodan hetkellä.

– Minulla on perhettä Ukrainassa. Minulla on perhettä Venäjällä. Sydämeni on särkynyt siitä, että niin moni ihminen kärsii yhä yhden miehen hallinnon alla. Tämä on se hetki, jolloin meidän täytyy nousta ylös, käyttää ääntämme ja kollektiivista energiaamme auttaaksemme heitä, jotka kärsivät, Eleniak kirjoitti Instagramissa.

Ukrainalaisia juuria löytyy myös muun muassa ohjaajalegenda Steven Spielbergiltä. Spielbergin isovanhemmat hänen isänsä puolelta olivat puolestaan Ukrainan juutalaisia.