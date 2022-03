2-vuotias ukrainalaistyttö muutti suomalaisen radiojuontajan kotiin – lapsen kohtalo sai purskahtamaan itkuun

Ysäriradiolla juontava Rea Tallgren avasi kotinsa ovet ukrainalaisille pakolaisille.

Radiojuontaja Rea Tallgren kertoo Instagramissa majoittaneensa Ukrainan sotaa paenneen äidin ja tyttären omaan kotiinsa. Tallgren julkaisi Instagram-tilillään kuvan pienistä kengistä, jotka kuuluvat hänen kotonaan nyt asuvalle ukrainalaistytölle.

– Lauantai-ilta. Olohuoneemme lattialla leikkii 2-vuotias ukrainalainen tyttö. Vielä reilu viikko sitten hänellä oli kotimaa ja koti. Nyt hän on äitinsä ja pienen matkalaukun kanssa paossa sotaa, Tallgren kertoo Instagramissa.

Tallgrenin mukaan ajatus ukrainalaisten pakolaisten majoittamiseen tuli hänen puolisoltaan. Radiojuontajan mukaan hänen miehensä epäitsekäs ele kosketti häntä erittäin syvästi.

– Ollaan oltu kohta 7 vuotta yhdessä, enkä uskonut yllättyväni enää mistään. Yllätyin. Itkin. Rakastan enemmän kuin koskaan aiemmin, vaikka en pitänyt sitä mahdollisena. En ole koskaan – koskaan – ollut yhtä ylpeä miehestäni. Kultainen sydän, vaikka ulkokuori onkin kova, Tallgren kertoo Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Miehen eleen lisäksi myös Tallgreneille muuttanut tyttö ja tämän kohtalo ovat saaneet radiojuontajan herkistymään. Vaikka tyttö ja hänen äitinsä ovat kaukana kotoa, eikä heillä ja Tallgreneillä ole yhteistä kieltä, ovat he löytäneet nopeasti syvän yhteyden.

Tallgren kertoo tuntemuksistaan Instagramissa koskettavalla kirjoituksella:

– Hänen paidassaan on pienen keijukaisen kuva. Tekstissä lukee ”Dancing among the stars”. Itken, kun laitan paidan pyykkikoneeseen. Tyttö tutkii koko talomme, leikkii kaukosäätimillä ja naapurimme lainaamilla leluilla, Tallgren kertoo ja jatkaa:

– Yhtäkkiä hän lyö varpaansa portaaseen. Pienet silmät kyyneltyvät ja hän kävelee luokseni, nostaa pienen jalkansa minua vasten. En ymmärrä hänen kieltään, mutta puhallan pientä varvasta ja silittelen pientä jalkaa. Puhallan niin monta kertaa, että hänen silmänsä eivät enää ole kyynelistä kirkkaat. Hänen äitinsä katsoo minua hiljaa, ei sano sanaakaan. Hän ei ole nukkunut kuin muutaman tunnin viimeisen 1,5 viikon aikana. Yöllä mennessäni nukkumaan mietin, kunpa voisin puhaltaa myös kaiken hänen kipunsa pois.

Ysäriradion juontajana tunnetun Tallgrenin julkaisu on kerännyt Instagramissa runsaasti kiitosta. Radiojuontajaa kiitellään siitä, että hän avasi oman kotinsa ovet tuntemattomille ihmisille hädän hetkellä.

– Kiitos inhimillisyydestä ja välittämisestä. Olette kultaa, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Tää on jotain niin suurta etten löydä sanoja, toinen kommentoija jatkaa.

Ukrainalaisten pakolaisten kohtalo on koskettanut suomalaisia hyvin laajasti. IS keräsi yhteen vinkit siitä, miten jokainen voi auttaa ja tukea sodan uhreja niin, että apu menee varmasti oikeaan paikkaan.

Lue lisää: Ukrainalaiset tarvitsevat nyt ruokaa, vettä, huopia, telttoja... näin sinä voit tukea hädässä olevia