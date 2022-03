Emma Kimiläinen, 32, suunnittelee suurta muutosta työmatkoihinsa – paljastaa, miten hektistä elämä on äitinä ja formulakuskina

Emma Kimiläinen suunnittelee ottavansa tyttärensä ensi kertaa mukaan kisamatkoilleen ympäri maailmaa.

Suomen surkein kuski -sarjan tuomarina nähtävä Emma Kimiläinen, 32, valmistautuu parhaillaan toukokuussa Miamista alkavaan W Series -kauteen. Kimiläinen on kisannut Formula 3 -autoilla ajettavassa sarjassa vuodesta 2019 saakka ja treenaa nyt kolmanteen kauteensa naisten kilpasarjassa.

– Melkein joka viikko on joku reissu ja kiirettä todellakin pitää. Palasin juuri Espanjasta testiajoista, hän kertoo.

W Seriesin osakilpailuja on tiuhaan tahtiin sekä kesällä että syksyllä. Lisäksi kalenteriin pitää mahtua vielä harjoitusreissut ja muut työmatkat sekä aikaa perheelle. Kimiläinen toivoo pystyvänsä viettämään kesällä myös muutaman viikon lomaa.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että pääsisin ottamaan kesällä vähän lomaakin. Täytyy yrittää kerrankin nauttia siitä lomasta, eikä ottaa siihen jotain muuta projektia. Viime kesänä kuvasin Suomen surkeinta kuskia juuri sen kesän kisatauon aikana.

– Jotenkin löydän itseni tilanteesta, jossa minulla oli vapaata, mutta se katosi jonnekin. Tekemättömyys on minulle vaikeaa.

Kimiläinen suunnittelee loman lisäksi isoa muutosta kisamatkoihinsa. Tänä vuonna on ensimmäinen kerta, kun hänen pian 9 vuotta täyttävä tyttärensä pääsee näkemään äitinsä työnsä touhussa.

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tyttäreni pääsisi ensimmäistä kertaa paikalle kisoihin sen ikäisenä, että hän ymmärtää asioita, Kimiläinen kertoo.

– On kiva, että saamme tyttöjen aikaa yhdessä ja hän pääsee näkemään sivusta, mitä minä käytännössä oikeasti teen. Joskus on ollut vaikeaa selittää, mitä se urheilijan arki oikeasti on, millaisia asioita teen ja mitä se vaatii.

Kimiläisen tyttärelle äidin työ on näyttäytynyt välillä hieman epäselvänä. Kilpa-autoilija kertoo, että hänen tyttärensä on saattanut luulla äidin vain lomailevan kisamatkojensa aikana.

– Uskon, että häneltä löytyy ymmärrystä paljon paremmin, kun hän pääsee paikanpäälle näkemään kaiken sen. Jossain vaiheessa hän ajatteli, että olen lomalla, kun olen reissussa, Kimiläinen kertoo nauraen.

Emma Kimiläinen sijoittui W Series -sarjassa viime kaudella kolmanneksi. Nyt hän tavoittelee kauden voittoa.

Aiemmin Kimiläisen tytär on ollut hänen kisa- ja harjoitusreissujensa aikana Suomessa isänsä tai muiden läheistensä hoidossa. Kimiläinen erosi tyttärensä isästä ja ex-puolisostaan Timo Liuskista viime syksynä.

– Kun käy koulua ja on harrastuksia ja kavereita, on ollut helpompaa, että lapsen arki pyörii normaalisti Suomessa sillä aikaa, kun minä olen maailmalla, Kimiläinen kertoo.

Vaikka tyttären vieminen kisavarikolle on mieluisa muutos, vaatii se totuttelua myös Kimiläiseltä, sillä aiemmin hän on keskittynyt reissuillaan pelkästään urheiluun.

– Se tulee olemaan minullekin tosi uusi tilanne, sillä olen ollut yleensä yksin aina reissussa ja se on ollut aika itsekästä aikaa. Voi vaatia totuttelua, että yhtäkkiä onkin perhettä mukana.

Kimiläinen sijoittui viime kaudella W Series -kauden päätteeksi kolmanneksi. Tänä vuonna hän jahtaa määrätietoisesti paikkaa korkeimmalta palkintokorokkeelta.

– Uskon, että siihen on hyvät mahdollisuudet, kunhan onnistun ajamaan tasaisen kauden, hän sanoo.