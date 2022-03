Antti Tuisku näki oman Sukuni salat -jaksonsa poikkeuksellisella hetkellä – poptähti kuuli kylmäävän uutisen, eikä pystynyt pidättelemään kyyneliään

Laulaja Antti Tuisku koki syvää liikutusta kuolleen pappansa kirjeiden äärellä.

Sukuni salat -sarjan uuden kauden ensimmäinen vieras on Antti Tuisku. Hän katsoi ennakkoesityksen omasta jaksostaan torstaina 24. päivä helmikuuta.

– Vain kaksi tuntia sen jälkeen, kun olin lukenut Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Jaksoa kuvatessa koin syviä liikutuksen hetkiä, mutta nyt, kun katsoin lopputulosta tietoisena siitä, että sota Euroopassa oli käynnistynyt, oli tunnelma vielä kouriintuntuvampi. Itkuun ja liikutukseen tuli aivan uusia ulottuvuuksia.

Antin jaksossa muun muassa tutustutaan siihen puoleen Antin papan Heikin elämästä, johon lapsenlapsi ei koskaan saanut kaipaamaansa valaistusta.

– Pappa ei puhunut sodasta ikinä. Ei meillä keskusteltu sota-ajoista, ja totuus on, etten ennen tämän ohjelman tekoa tiennyt mitään sukuni vaiheista. Oli kuin Tuiskun suku olisi päättynyt isän sisaruksiin – mie en tiennyt mitään sen ulkopuolelta. Tämä oli aivan uskomaton seikkailu.

Tuiskun Heikki-pappa ei koskaan puhunut sodasta. Ohjelmassa Tuisku saa luettavakseen isoisänsä lähettämiä kirjeitä suoraan rintamalta.

Antti saa jaksossa luettavakseen Heikki-pappansa kirjoittamia kirjeitä rintamalta. Juontaja Marja Hintikan johdolla Antille kerrotaan, että pappa valehteli ikänsä päästäkseen alaikäisenä mukaan sotaan.

– Oli ihanaa ja koskettavaa saada Heikki-papan kokemukset kuuluviin. Ne, joita minulle ei ikinä kerrottu – ja varmasti hyvästä syystä.

Heikki muun muassa kirjoittaa: ”Ne olivat niin kovia paikkoja, etten koskaan tahtoisi omien poikieni joutuvan moiseen helvettiin. Talissa, kun maataistelukoneet juuri puiden latvojen yläpuolella syytivät rautaa ja säestivät konetuliaseilla, sitä oli jossakin muualla kuin tässä maailmassa.”

Lappia evakuoitiin, ihmiset jättivät kotejaan.

– Kuten nyt Ukrainassa. Kuinka paljon painavamman merkityksen jakso nyt saikaan. Mutta olen silti sitä mieltä, että vaikka kannattaa olla realistisen tietoinen asioista, ei lamaantuminen auta. Oli tilanne mikä vain, meillä on valtavasti syitä olla kiitollisia.

– Informaatiotulva on nyt järjetön, kun uusia uutisia tulee viiden minuutin välein, mutta kannattaa yhä muistaa, kuinka etuoikeutettu asema meillä täällä on.

Rovaniemi koki valtavia tuhoja, kun suomalaiset valtasivat kaupungin saksalaisilta vuonna 1945. Vain 17 rakennusta jäi pystyyn. Myös Antin papan talo paloi. Heikki palasi sodasta perheeseen, jossa äiti piti yksin huolen kaikesta, sillä isä kuoli hiihtäessään sydänkohtaukseen.

Mutta sitten mukaan saadaan iloa ja romanssia: Heikille löytyi puolisoksi Aili – ja suku jatkui.

Antti Tuiskulle koti ja perhe ovat erittäin tärkeitä asioita.

Antille oma perhe on hyvin tärkeä.

– Päivittäin jaamme perheen Whatsapp-ryhmässä ihan kaiken mahdollisen!

Kodista kertoo myös Antin uusi voimaballadi Koti, joka julkaistiin perjantaina.

– Olen lähdössä viikoksi Rovaniemelle. Aikomukseni on koota suku katsomaan yhdessä tämä jakso etukäteen. Kaikesta, mitä selvisi, on vasta puhuttu äidin ja isän kanssa. Uskon, että jakson näkeminen on hieno asia esimerkiksi serkuilleni.

– Isällä on neljä sisarusta ja kaikilla kaksi lasta, minulla on siis kahdeksan serkkua. Olemme paljon yhteyksissä. Uskon, että jokaisella sukulaisella on oma, erilainen näkökulmansa Heikki-papan tarinaan ja muihin suvun käänteisiin.

– Ja siksi itse asiassa lähdin ohjelmaan mukaan. Kyse on minua paljon suuremmista asioista, Tuiskun suvun tarinasta. Vaikka se kerrotaan minun kauttani, ei rikkaus ole vain minulle kuuluvaa. Tarina jäisi muuten kuulematta kaikilta muiltakin sukulaisilta.

Sukuni salat sunnuntaina 3. huhtikuuta alkaen MTV3:lla sekä MTV-palvelussa.