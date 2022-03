Michael Monroen osallistuminen Sukuni salat -ohjelmaan "mullisti koko hänen elämänsä" – merkkihenkilö paljastui esi-isäksi

Michael Monroen elämä mullistui hyvällä tavalla tv-ohjelman kuvauksissa.

MTV3-kanavan suosikkiohjelma Sukuni salat selvittää toisella tuotantokaudellaan jälleen suomalaisjulkkisten sukutarinoita. Rockmuusikko Michael Monroeta pyydettiin mukaan jo edelliselle kaudelle, mutta kalenterissa ei ollut tuolloin tilaa.

Nyt hän varmisti pääsyn mukaan heti kuullessaan toisen kauden olevan suunnitteilla.

– Kiinnosti tietää, että mitä sieltä löytyy. Sukuani on tutkittu jonkin verran. Varsinkin äitini suvun puolelta tiedän, että isoisäni oli sellisti ja hänen isänsä oboisti, Monroe kertoi Ilta-Sanomille ohjelman tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Monroen mukaan samasta sukuhaarasta paljastui lisää tietoa ohjelmassa, mutta erityisen innoissaan hän on Turusta löytyneestä esi-isästään. Lehdistötilaisuuden alussa Monroe kuvaili löydön ”mullistaneen hänen koko elämänsä”.

– Se oli aika mullistavaa, Monroe myöntää.

– Löytyi tällainen henkilö kuin Jakob Gadolin, joka on esi-isäni isänäidin Siirin suvun kautta, Monroe kertoo.

Michael Monroe kuvailee ohjelman mullistaneen elämänsä.

1700-luvulla elänyt Jakob Gadolin oli aikansa suurmies, joka tunnettiin luonnontieteilijänä, poliitikkona ja piispana.

– Hän toimi Turussa piispana. Hän oli myös matematiikan, tähtitieteen ja fysiikan professori. Hänen poikansa kemisti-fyysikko Johan Gadolin oli myös merkittävä henkilö, Monroe kertoo.

Michael Monroe herkistyi ohjelmassa päästessään esi-isiensä jäljille.

– Se herkisti, että tämä henkilö oli arvovaltainen, mutta ei käyttänyt sitä koskaan väärin, vaan hän välitti myös vähäosaisista, Monroe sanoo.

Gadolinin hautakappeli löytyy Turusta Pyhän Katariinan kirkon vierestä.

– En tiennytkään sitä, ja ne ovat tuttuja seutuja, missä käyn usein kävelyllä vaimoni kanssa. Gadolinin kappeliin on haudattu hänet ja hänen sukuaan. Se oli tosi heviä. Hautakappelissa oli lattiassa aukko, jossa näkyi arkkuja. Siellä he ovat muumioituneina, Monroe selittää.

Monroeen teki erityisen vaikutuksen se, että Gadolin oli merkittävä henkilö nimenomaan Turussa.

– Aivan kuten minuakin moikataan siellä kaduilla, hän miettii.

Ohjelman teon jälkeen päällimmäisenä Monroen mielessä on tunne siitä, että elämällä on tarkoitus.

– On olemassa johdatusta, hän uskoo.

Michael Monroe kertoi kuvauskokemuksistaan Maikkarin lehdistötilaisuudessa 7. maaliskuuta.

Michael Monroe uskoo löytäneensä syyn sille, miksi hän on päätynyt Turkuun. Helsingissä syntynyt ja kasvanut maailmankansalainen on asunut Tukholmassa, Lontoossa ja New Yorkissa, mutta veri on vetänyt lounaiseen Suomeen.

– Tuli olo, että palaset loksahtivat kohdalleen hyvällä tavalla. Elämään tuli uutta merkitystä.

Suomalaisen tv-kansan valloittanut ohjelma jatkuu toisen tuotantokauden juontaa Marja Hintikka. Toisen kauden tähtiloistosta vastaavat muusikko Michael Monroe, näyttelijä Miitta Sorvali, ex-jääkiekkoilija Lasse Kukkonen, muusikko Martti Syrjä, julkkiskokki Sikke Sumari, viulisti Linda Lampenius, poptähti Antti Tuisku, laulaja Erin, juontaja ja näyttelijä Roope Salminen sekä kirjailija ja mediapersoona Paula Noronen.

Sukuni salat MTV3-kanavalla ja MTV-palvelussa sunnuntaina 3. huhtikuuta kello 20 alkaen.