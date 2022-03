Tänään tv:ssä: Chloe, 31, haluaa näyttää Kim Kardashianilta hinnalla millä hyvänsä – yksi uhkarohkea kauneusoperaatio on poikaystävälle liikaa

Manchesterissa asuva Chloe Saxon haluaa epätoivoisesti näyttää idoliltaan Kim Kardashianilta. Saxon on tuhlannut kauneuskirurgiaan kymmeniä tuhansia euroja, eikä loppua näy.

Nelonen esittää tiistaina 8. maaliskuuta dokumentin, joka on peräisin vuodelta 2017. 4D: Haluan näyttää julkkikselta -dokumentissa tavataan muun muassa Manchesterissa asuva glamourmalli Chloe Saxon, joka haluaa epätoivoisesti näyttää idoliltaan Kim Kardashianilta.

Dokumentin kuvausten aikaan Saxon oli 31-vuotias. Hän kertoo dokumentissa ottaneensa muun muassa botoxia huuliinsa, otsaansa, leukaansa ja poskiinsa näyttääkseen idoliltaan. Lisäksi Saxonille on tehty rintojensuurennusleikkaus ja nyt haaveissa siintää operaatio, jossa hänelle tehtäisiin isompi takapuoli.

– Nautin saamastani huomiosta ja siitä, jos joku sanoo minun näyttävän Kim Kardashianilta. Minulle on tehty jonkin verran toimenpiteitä, kuten nenäleikkaus, botoxia ja silikonirinnat. Minulla on jatkuvasti täyteaineita huulissani ja poskissani. Ulkonäkö on kaikki kaikessa, Saxon kertoo.

Saxonin kauneusoperaatiot eivät kuitenkaan miellytä hänen miesystäväänsä. Saxonin puoliso Michael kuvailee tämän pakkomiellettä kauneuskirurgiaan jopa vaaralliseksi.

Hän kertoo olevansa erityisen huolissaan operaatiosta, jossa Saxonille tehtäisiin kirurgisesti naisen haaveilema suurempi takapuoli. Kyseisessä brazilian butt lift -toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen, jotta siitä saadaan muodokkaampi. Leikkaus on hyvin riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

– En tiedä, miksi hän haluaa tehdä sen. Hänellä on upea peppu. Hän ei tarvitse leikkausta. Entä jos hän ei ole tyytyväinen siihen ja menee puolen vuoden päästä uuteen leikkaukseen, huolestunut Michael tilittää kameroille.

Dokumentissa nähdään kuinka Saxon menee ottamaan täyteainetta poskiinsa, leukaansa ja huuliinsa. Kyseessä on Saxonin tapauksessa kuukausittain toistuva toimenpide. Mallina työskentelevä Saxon tunnustaa kameroille, ettei hän tule todennäköisesti koskaan olemaan täysin tyytyväinen.

Dokumentin loppupuolella Saxon tapaa plastiikkakirurgin konsultaation merkeissä. Kaksikko keskustelee Saxonille mahdollisesti tehtävästä takapuolta suurentavasta leikkauksesta. Saxon toivoo, että toimenpiteen jälkeen hän näyttäisi entistä enemmän Kim Kardashianilta.

– Olen aina halunnut isomman takapuolen. Haluan siitä pyöreämmän ja selvästi suuremman, Saxon kertoo lääkärille.

Plastiikkakirurgi kertoo Saxonille, että kyseisellä operaatiolla saavutettava lopputulos kestää noin puolitoista vuotta. Lääkäri kuitenkin varoittaa Saxonia siitä, että moni jää koukkuun operaatioon ja sitä seuraavaan suurempaan takapuoleen. Saxon kertoo kameroille tietävänsä, ettei hänen puolisonsa ole kauneuskirurgian ylin ystävä.

– Michael vihaa näitä toimenpiteitä. Mutta mikään ei pysäytä minua, Saxon täräyttää.

– En itse juurikaan pidä tällaisesta muovisesta ja keinotekoisesta ulkonäöstä. Uskon tämän olevan juuri se, mitä Chloe tavoittelee. Olen kertonut hänelle, etten pidä siitä, mitä hän tekee vartalolleen, Michael puolestaan toteaa kameroille.

Dokumentista ei selviä, tehtiinkö Saxonille koskaan kyseistä operaatiota. Brittimedia kuitenkin tietää kertoa, että nyt 36-vuotias Saxon olisi kuin olisikin käynyt brazilian butt lift -operaatiossa. Brittimedian mukaan Saxon työskentelee nykyisin sosiaalisen median vaikuttajana, ja naisella on myös verrattain suosittu OnlyFans-tili.

Tällä hetkellä Saxonilla on kuvapalvelu Instagramissa yli miljoona seuraajaa. Saxon julkaisee Instagram-tilillään toinen toistaan rohkeampia kuvia, joissa hän myös esittelee huomattavasti viiden vuoden takaista suurempaa takapuoltaan. Dokumentin kuvausten aikaista poikaystävää Michaelia ei Saxonin Instagramissa kuitenkaan näy.

4D: Haluan näyttää julkkikselta Nelosella tiistaina 8. maaliskuuta kello 20:00.