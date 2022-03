Kati Laukkanen luki pysäyttävän uutisen suomalaistytöistä, eikä ollut uskoa silmiään – näin syntyi Ylen katsojia kohauttanut sarja

Tytöt 18 -sarjassa seurataan neljän oululaisnuoren karua arkea. Ohjaaja Kati Laukkanen kiersi ympäri Suomen toteuttaakseen dokumentin, jonka inspiraatio löytyi uutisista.

Tytöt 18 -dokumentti on ohjaaja Kati Laukkasen käsialaa.

Yle Areenasta löytyvässä Tytöt 18 -dokumenttisarjassa seurataan neljän täysi-ikäistymisen kynnyksellä olevan nuoren oululaistytön elämää. Kameroiden ulkopuolelle ei jätetty juuri mitään. Dokumentissa kerrotaan avoimesti niin päihdeongelmista, seksuaalirikoksista kuin väkivaltaisista ihmissuhteistakin.

Tytöt 18 -dokumenttisarjan on ohjannut Kati Laukkanen. Idean dokumentin kuvaamiseen Laukkanen sai pitkään pinnalla olleesta keskustelusta, jossa nuorten kasvavat mielenterveysongelmat ovat olleet pääroolissa. Laukkanen kertoo lukeneensa uutisia, joiden mukaan kolmannes nuorista tytöistä kertoo kärsivänsä esimerkiksi masennuksen oireista.

– Kun itse lukee uutisia, päällimmäinen ajatus on ollut, että voiko tämä todella olla näin. Rupesin miettimään, että missä ovat nämä tytöt. Ongelmista puhutaan mediassa asiantuntijoiden äänellä, mutta koin tarvetta antaa puheenvuoron myös näille nuorille. Lisäksi ainakin itsestäni tuntuu siltä, että mielenterveysongelmat ovat edelleen tabu, Laukkanen selittää.

Aliisa on yksi sarjassa seurattavista oululaisnuorista.

Moni voi pohtia, miten dokumentin neljä päähenkilöä rohkaistuivat kertomaan elämästään ja arjestaan koko Suomen kansalle poikkeuksellisen avoimesti ja vailla suodattimia. Laukkanen kertoo kiertäneensä ympäri Suomea keskustelemassa nuorten sekä alan ammattilaisten kanssa, ennen kuin tapasi dokumenttinsa neljä päähenkilöä.

– Löysin Oulusta useita nuoria ja keskustelin heidän kanssaan paljon. Heidän joukossaan olivat nämä neljä päähenkilöä. Keskusteluja käytiin paljon ennen kuin itse dokumentin kuvaaminen edes nostettiin esiin. Nämä nuoret ovat poikkeuksellisen rohkeita, Laukkanen kertoo.

– Kaikkien kohdalla esiin nousi tarve kertoa rehellisesti asioista. Jokaisella suurin motiivi oli se, että näistä asioista pitää puhua. Tiedän, että he nimenomaan toivovat sitä, että asioihin tulee muutos ja sen vuoksi on tärkeää antaa näille ongelmille ääni.

Laukkaselle dokumentin kuvaaminen ja ohjaaminen oli monella tapaa silmiä avaava ja pysäyttävä kokemus. Laukkanen oli tietoinen siitä, että myös Suomessa monella nuorella on elämässään vakavia haasteita. Tytöt 18 -sarjassa nämä ongelmat nousivat kuitenkin myös Laukkasen silmille eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin.

– Ennen kuvauksia kävimme jokaisen elämää läpi ja keskustelimme asioista. Vaikka sarjassa nähdään rankkoja asioita, haluan muistuttaa katsojia siitä, että tämä on monen nuoren arkea joka ikinen päivä. Olen todella etuoikeutettu, että nämä nuoret luottivat minuun ja antoivat minun tulla osaksi heidän elämäänsä, Laukkanen kiittelee.

Sarjassa seurataan Mallan, Sunisan, Aliisan ja Mikin karua arkea.

Kuvausten päättymisen jälkeen Laukkanen on ollut dokumenttinsa päähenkilöihin yhteydessä viikoittain. Laukkanen kuitenkin muistuttaa, että vaikka sarjassa Aliisa, Malla, Sunisa ja Miki antavat ongelmille kasvot, eivät he ole ainoita apua kaipaavia. Laukkanen peräänkuuluttaakin resurssien lisäämistä mielenterveystyöhön, ennen kuin on liian myöhäistä.

– Toivon, että tässä sarjassa tulee esiin se, kuinka haastavaa avun saaminen voi olla. Meillä on hirveästi hienoja ammattilaisia, jotka tekevät nuorten parissa töitä, mutta resurssit ovat yksinkertaisesti liian vähäiset. Nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja heitä pitää auttaa, Laukkanen toteaa painavasti.

– Tämä ei kerta kaikkiaan voi jatkua näin, että me jätetään meidän hienot nuoret oman onnensa nojaan. Apua on löydyttävä.

Tytöt 18 katsottavissa kokonaisuudessaan Yle Areenasta.