Uusi Mr. Finland valittiin: voittajaksi kipusi 24-vuotias Lauri Mäntysalo

Mr. Finland -kilpailu oli koronaviruspandemian vuoksi tauolla. Eilen saatiin kuitenkin uusi voittaja: Lauri Mäntysalo.

Mr. Finland -kilpailu käytiin lauantai-iltana Helsingin Apollo Live Clubilla ja Suomen komeimmaksi mieheksi valittiin 24-vuotias Lauri Mäntysalo.

Mr. Finland -kilpailun järjestäjä Timo Salmesmaa on julkaissut Mr. Finland -kilpailun Facebook-sivuille kuvan voittajakolmikosta, Mäntysalo keskimmäisenä. Salmesmaa on järjestänyt Mr. Finland -kisoja vuodesta 1987 lähtien.

Mäntysalon perintöprinsseiksi valittiin Ako Sharif ja Aki Parviainen.

Mäntysalo on julkaissut Instagram-profiilinsa tarina-osiossa tunnelmia voiton jälkeen.

– Best day of my life, yrittäjänä toimiva Mäntysalo toteaa hallitsevan Miss Suomen, Essi Unkurin, kanssa voittopokaali kädessä.

– Nyt samppanjaa, Unkuri toteaa iloisesti, ja voittaja ja Unkuri skoolaavat.

Myös Ako Sharif julkaisi Instagramissa tunnelmiaan:

Kilpailua tuomaroivat hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri, Miss Suomi -kisan ensimmäinen perintöprinsessa Emmi Suuronen sekä oopperalaulaja Angelika Klas.

Muut finalistit olivat Roope Kuusisto, Jegu Ylänne, Tino Kantonen, Sanel Sivac, Aki Parviainen, Henrik Palosaari, Ako Sharif, Samu Torvikoski ja Jan-Mikael Rosenbröijer.

Mr. Finland kilpailuun osallistui myös Temptation Island, Ex on the Beach, Single Town ja Ex and the City -realityohjelmista tuttu Roope Kuusisto.

Satakunnan kansan mukaan Kuusisto kutsuttiin kilpailuun mukaan vasta muutama viikko sitten. Kuusisto oli käynyt karsinnoissa jo vuonna 2018, mutta koronaviruspandemian vuoksi kilpailua siirrettiin.

Kuusisto totesi tammikuussa Satakunnan kansalle, että kisakunto oli kuitenkin parissa vuodessa päässyt repsahtamaan.

– Kyllä tässä nyt on päässyt käymään niin, että mister on vähän rupsahtanut. Ryyppy-realityja on kuvattu ja muutenkin keskitytty enemmän juhlimiseen kuin salilla käymiseen, Kuusisto kertoi.