Renny, 62, ja Johanna Harlin, 28, saavat tyttövauvan – näin pari kertoo lapsenhoidosta

– Kun saimme tietää lapsemme sukupuolen, tunne oli voimakas ja samalla herkkä. Tuntui, että näin oli tarkoitettu, pari kuvailee.

Ohjaaja Renny Harlin, 62 ja hänen Johanna-vaimonsa, 28, järjestivät sunnuntaina suomalaisille, amerikkalaisille ja ranskalaisille ystävilleen videon välityksellä iloiset juhlat, joista ei tunnelmaa puuttunut. Ja koska Renny on ohjaaja, etävieraat saivat kokea myös erilaisia sinisen ja vaaleanpunaisen värin efektejä. Kyseessä olivat vauvajuhlat, joissa kerrotaan tulevan lapsen sukupuoli.

Ja sitten he paljastivat kaikille heinäkuussa syntyvän lapsensa sukupuolen: pari saa tyttövauvan.

Johanna Harlin (o.s. Kokkila) julkaisi Instagramissa kuvan, jossa pariskunta seuraa onnellisena violettia konfettisadetta.

Vauvan sukupuolen paljastuminen oli saanut pariskunnan herkistymään.

– Se oli mahtava yllätys, ja kokemus oli voimakas sekä samalla herkkä. Tulihan siitä molemmille itku, he sanovat Ilta-Sanomille.

– Meille ei ollut väliä, kumpi sieltä tulee, mutta kuullessamme lapsemme sukupuolen, tuntui, että näin oli tarkoitettu, Renny sanoo.

Parikunta järjesti läheisilleen etäyhteydellä juhlat, joissa sukupuoli paljastettiin.

Parin mukaan he olivat jo miettineet nimen valmiiksi pojalle sekä tytölle.

– Ja kuullessamme sukupuolen, ymmärsimme nimen sopivan sataprosenttisesti.

Viime kesänä avioituneet Renny ja Johanna ovat pohtineet, miten perheen uusi tulokas muuttaa heidän elämäänsä. Lapsi tulee näkemään maailmaa vanhempiensa kanssa.

– Se muuttaa maailmamme totaalisesti, mutta olemme siihen valmiit. Meistä tulee perhe. Tulemme elämään lapsen ehdoilla, mutta toki töitä tehden. Lapsemme kulkee mukanamme ja kasvatamme hänestä maailmankansalaisen. Lapsemme tulee elämässämme olemaan aina etusijalla.

Johannan mukaan hänestä tulee kokopäiväinen äiti.

– Äitiys on ollut unelmani ja nyt se toteutuu. Maltan tuskin odottaa.

Renny puolestaan kertoo osallistuvansa lapsenhoitoon ja kasvatukseen.

– Minä aion tietysti olla lapsen kasvatuksessa mukana ja aion vaihtaa vaippojakin. Aiomme puhua paljon lapsellemme ja opettaa hänelle oikeat elämänarvot, kuten muiden ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen.

Kyseessä on Rennyn ja Johannan ensimmäinen yhteinen lapsi. Elokuvaohjaaja kertoo aikovansa viettää enemmän aikaa kotona.

– Opastamme lapsemme kohtaamaan elämän iloisena, empaattisena ja muut huomioivana. Toki toivomme, että saisimme hänelle jonakin päivänä sisaruksen, Renny sanoo ja jatkaa:

– Aion järjestää työni niin, että voin olla paljon myös Johannan ja lapsen kanssa kotona. Nykytekniikka mahdollistaa hyvin etätyön.

Viime vuonna ystävänpäivänä kihlautuneet ja kesällä naimisiin menneet Johanna ja Renny Harlin tutustuivat Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020.

Porista kotoisin oleva Johanna puhuu oman perheensä kanssa kotona myös ruotsia. Pari kertoo puhuvansa lapselle kotona suomea ja ruotsia, ja englannin kielen lapsi oppii perheen uudessa kotikaupungissa Miamissa.

– Toivottavasti hän kiinnostuu joku päivä myös ranskankielestä.

Myös Rennyn ja Johannan läheiset odottavat innolla perheen uutta tulokasta.

– Lapsi on minun vanhemmilleni ensimmäinen lapsenlapsi, ja he ovat aivan innoissaan. Äitini on virkannut jo paljon vauvanvaatteita, Johanna kertoo.

– Myös minun sukuni on innoissaan, ja moni on jo lupautunut lapsenvahdiksi, Renny sanoo.

Fitness-urheilijana ja näyttelijänä tunnettu Johanna Harlin kertoi hiljattain Instagramissa ajatuksia äitiydestään. Johanna kirjoitti, että äitiys on ollut hänen haaveammattinsa ja elämänsä tarkoitus. Päivityksessään kehui kauniisti myös omaa äitiään.

– Minusta tuntuu että elämäni alkaa nyt oikeasti kun minusta tulee äiti, Johanna kirjoitti.

– Onnen ja herkkyyden määrä on käsittämätöntä. Unelmani on oman äitini ansiota. Kiitos että olet kasvattanut minut niin suurella rakkaudella ja turvallisuudella. Haluan olla samanlainen äiti kuin sinä. Haluan myös kasvattaa lapsestani parhaan ystävän, niin kuin sinä olet tehnyt.

Elokuvaohjaaja Renny Harlinilla on entuudestaan 24-vuotias Luukas-poika.