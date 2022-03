Kourtney Kardashian avautuu Kardashianit-suosikkisarjan ”myrkyllisestä” ilmapiiristä – myöntää esittäneensä roolihahmoa

Kourtney Kardashian kertoo, että hänestä tehtiin suositun Kardashianit-sarjan pahis.

Amerikkalaisreality Kardashianeista julkisuuteen ponnahtanut Kourtney Kardashian kertoo sarjan myrkyllisestä ilmapiiristä Bustle-lehdelle.

Kardashian toteaa, että olosuhteet saivat hänet ylläpitämään roolia esiintyessään sarjassa.

– Riitelin sisarusteni kanssa ja koko ajan oli paljon meneillään. En ollut onnellinen ja tuntui, että esitin roolihahmoa, 42-vuotias Kardashian kertoo.

Kardashianin mukaan hänestä tehtiin sarjan pahis.

– Vaikka olin iloinen ja nauroin vaikkapa lounaalla, päätettiin kohtaus leikata niin, että nauruni otettiin pois ja tilalle jätettiin jokin ärsyttävä kommentti, jonka olin sanonut, Kourtney selittää.

– Minä olin aina se ämmä, jolla ei ollut tunteita.

14 vuoden jälkeen ja Kardashianit-sarjan loputtua Kourtney Kardashian aloitti pitkän terapian.

– Myös minulla on paljon tunteita.

Kourtney Kardashian oli perheen ensimmäinen realitytähti.

Ennen perheestään kertovaa sarjaa, Kardashian oli mukana tv-sarja Filthy Rich: Cattle Drivessa, jota esitettiin vuonna 2005.

Kardashian on myös suorittanut yliopistotutkinnon, toisin kuin hänen nuoremmat sisaruksensa.

– Olimme ehkä liian ankaria Kourtneylle, Kardashianin äiti Kris Jenner toteaa lehdelle.

Kourtney Kardashian on kihloissa Blink-182 -punkbändin rumpalin Travis Barkerin kanssa.

Kardashianit-realitysarjan viimeinen jakso julkaistiin 10. kesäkuuta 2021. Sarjassa seurattiin Kardashian-perheen megatähtien elämän käänteitä 14 vuoden ajan.

Vuonna 2007 sarjan alkaessa kaikille tuntemattomat Kardashianit, Kim, Khloé ja Kourtney Kardashian, Kylie ja Kendall Jenner, Rob Kardashian sekä Kris ja Caitlyn Jenner (joka sarjan alussa tunnettiin vielä Bruce Jennerinä) ovat vuosikymmenen ajan rakentaneet ympärilleen valtavaa populaarikulttuurin ja kauneusteollisuuden imperiumia.

Sarjan 20 tuotantokaudella nähtiin toinen toistaan hullumpia ja dramaattisempia kohuja, suhdekuvioita ja tapahtumia.

Sarja synnytti myös useita spin-off-sarjoja, kuten Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Khloé Take Miami, I Am Cait ja Khloé And Lamar.