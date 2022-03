Matthew McConaugheyn hiukset alkoivat lähteä 1990-luvulla, mutta nyt hänellä on kunnon pehko – paljastaa kikkansa hiusten kasvuun

Näyttelijä kertoo, että hän on käyttänyt samaa voidetta yli 20 vuotta.

McConaughey on antaunut hiustensa kasvaa.

People-lehti kirjoittaa, että näyttelijä Matthew McConaughey iloitsee nykyisin hiuksistaan, sillä 20 vuotta sitten hän oli menettää tukkansa kokonaan.

McConaughey, 52, kertoo, että hän huomasi jo 1990-luvulla, että hänen hiuksensa alkavat lähteä.

– Katsokaa vaikka Häät mielessä -elokuvaa. Jokainen huomaa, että hiukseni alkoivat harveta, näyttelijä kertoo.

Matthew McConaughey ja Jennifer Lopez ovat pääosissa Adam Shankmanin ohjaamassa elokuvassa Häät mielessä - Wedding Planner (2001)

– Sitten näin yhden minusta napatun valokuvan. Se oli otettu vuosituhannen vaihteen juhlissa Jamaikalla. Katson kuvassa alaspäin, ja päälaelleni oli ilmestynyt pesäpallon kokoinen paljas kohta.

McConaughey päätti ajaa itsensä kaljuksi. Sen jälkeen hän alkoi hieroa päähänsä yhtä tiettyä voidetta joka päivä kymmenen minuutin ajan.

Hiukset alkoivat jälleen kasvaa.

Näyttelijä lipsautti muutama vuosi sitten On Live with Ryan and Kelly -ohjelmassa, että kyseessä olisi ollut Regenix-niminen voide.

– En ole syönyt lääkkeitä, kuten Propeciaa. Kaikki on saatu aikaan omin käsin. Hiukseni tulivat takaisin. Minulla on nyt tuuheampi tukka kuin vuonna 1999.

Monet ovat koettaneet ottaa kunnian McConaugheyn tuuheasta pehkosta.

Näyttelijä kertoo, että eräskin Beverly Hillsissä vastaanottoa pitävä lääkäri olisi väittänyt kansainvälisessä konferenssissa tehneensä tälle hiustensiirron.