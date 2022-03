Suzanne Somers, 75, takoi ThighMaster-kuntoilulaitteella käsittämättömän summan.

Tv-kasvo Suzanne Somers, 75, on jäänyt ihmisten muistiin ikonisen ThighMaster-kuntoilulaitteen keulakuvana. Somers mainosti kuntoilulaitetta Ostos-tv:ssä 1980-luvulla.

ThighMasterilla eli suomennettuna Reisimestari-laitteella oli tarkoitus treenata reisistä kauniit ja timmit pumppailemalla laitetta jalkojen välissä.

Somersille pesti oli varsin menestyksekäs. Näyttelijänä uraa luonut Somers kertoi keskiviikkona Hollywood Raw -nimisessä podcastissa ensimmäistä kertaa, kuinka paljon hän on tienannut kuuluisan kuntoilulaitteen ansiosta.

– Kasvoin köyhissä olosuhteissa. Ja elän nyt hyvää elämää... 19,95 dollaria kertaa 10 miljoonaa, joten siitä voi laskea. Nyt ollaan luultavasti jo 15 miljoonassa, Somers paljasti podcastissa People-lehden mukaan.

Podcast-isäntä Dax Holt julisti täten Somersin tienanneen huimat 299 250 000 dollaria eli yli 273 miljoonaa euroa.

– Joo, mutta olen myös tuhlannut paljon. Näkisitpä vaatekaappini, Somers vitsaili juontajalle.

Somers kertoo omistavansa tätä nykyä tuotteen oikeudet kokonaan.

– Kuka tahansa pystyy siihen, hän kommentoi ThighMaster-menestystä.

– Ihmiset soittelevat minulle ja haluavat tietää, miten he pystyisivät samaan. Et voi vain päättää tienaavasi. Sinulla on oltava intohimo siihen, mitä myyt. Itse en voisi myydä esimerkiksi pesäpallomailoja.

Kuntoilulaite ei suinkaan ole jäänyt historiaan. Viime huhtikuussa Khloé Kardashian oli hämmästynyt saatuaan nimikirjoituksella varustetun ThighMasterin Somersilta.

– Syntymäpäiväni tuli etuajassa tänä vuonna, koska katsokaa, mitä sain. Sain ThighMasterin, jossa on Suzanne Somersin nimikirjoitus! Kardashian hehkutti Instagramin Stories-osiossa.

Suzanne Somers 1980-luvulla.

Näyttelijä on kertonut aiemmin, että idea ThighMaster-mainoksesta syntyi pukuhuoneessa.

– Ihmiset esittelivät ideoitaan meille, ja tämä nainen esitteli The V-Tonerin, mikä on hyvin epäseksikäs nimi. Hän tuli taloomme ja näytti miten se toimii, Somers kertoi vuonna 2020 Entrepreneurin haastattelussa.

Nainen hehkutti laitteen tehoavan ylävartaloon, rintalihaksiin, ja käsivarsiin. Somers kysyi, toimiiko kuntoilulaite sisäreisille, johon nainen oli vastannut myöntävästi.

– Sinä päivänä saimme sen omistusoikeuden ja nimesimme sen ThighMasteriksi.

Laitteen ikonisessa mainoksessa korkokenkiin pukeutunut Somers kävelee ruudun poikki esitellen treenattuja jalkojaan. Miesääni kehuu jalkoja upeiksi, jolloin Somers alkaa hehkuttamaan ThighMasteria.

Somers kertoi ostaneensa Manolo Blahnik-merkkiset kengät, jotka maksoivat 500 dollaria, eli noin 450 euroa. Näyttelijä huolestui pukuhuoneessa aviomiehensä reaktiosta kenkien hintaan.

– Joten kävelin ulos pukuhuoneestani alusvaatteissani ja sanoin miehelleni: ”Pidätkö uusista kengistäni”. Ja hän sanoi: ”Upeat jalat!”.

– Sitten sanoin: ”Herranjestas, tuo on se mainos!”. Me myimme 10 miljoonaa ThighMasteria heti alkuun. Se myy vielä tänä päivänäkin, vaikka emme mainosta.

Somers puolisonsa Alan Hamelin kanssa vuonna 2019.

Somers tunnetaan parhaiten legendaarisen mainoksen kasvona, mutta hän on myös televisiosarjoja, kuten Starsky & Hutch, Three’s Company, Step by Step sekä Candid Camera. Naisella on oma tähti Hollywoodin Walk of Famella.

Somers on ollut naimisissa puolisonsa Alan Hamelin kanssa jo yli 40 vuoden ajan.

