Iina Kuustonen julkaisi riemastuttavan yhteiskuvan Mikko Kuustosen kanssa – isän ja tyttären rooliasut varastavat huomion

Iina Kuustonen onnittelee isäänsä Mikko Kuustosta tämän 62-vuotissyntymäpäivän johdosta.

Laulaja Mikko Kuustonen täyttää tänään perjantaina 62 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi näyttelijä Iina Kuustonen, 37, julkaisi isänsä kanssa yhteiskuvan vuosien takaa.

Kuvassa isä ja tytär poseeraavat rooliasuissaan Rölli ja kultainen avain -elokuvan kuvauksissa. Vuonna 2013 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Iina esittää Sähinä-menninkäistä ja parrakas merirosvoasuun pukeutunut Mikko puolestaan Solisti-hahmoa.

– Paljon onnea Mikko Kuustonen, Iina onnittelee päivityksessään.

Aihetunnisteeksi hän on kirjoittanut ”isä ja tytär töissä”.

Päivityksen alle on kertynyt onnitteluita Mikko Kuustoselle, ja kuvapäivitys on kahminut tuhansia tykkäyksiä. Mikko vastasi tyttärensä julkaisuun tyhjentävästi:

– Kiitos Iina Kuustonen, hän kirjoitti sydänemojin kera.

Suomen suosituimpiin näyttelijöihin lukeutuva Iina Kuustonen kertoi pari vuotta sitten Aki Linnanhde Talk Show -podcastissa, että hänellä on aina ollut erityinen suhde sekä isäänsä että äitiinsä Marita Kuustoseen.

– Kyllä mä edelleen soitan mun vanhemmille, kun on vaikeita paikkoja elämässä tai kun on isoja ilonaiheita. Kyllä ne on ensimmäisiä ihmisiä, joille aina soitan. Kyllä me edelleen jaetaan asioita.

Kuustonen myönsi että uransa alkuvaiheilla hän sai välillä kuulla sukunimestään ja sen uskottiin olevan syy sille, että hän pärjäsi näyttelijänä. Kuustonen joutui lopulta tekemään selvän eron itsensä ja isänsä välille, eikä kaksikkoa siksi nähty juuri koskaan yhdessä julkisuudessa.

– Kuulitko koskaan, että noniin se taiteilija-Kuustosen tyttö tulee? Linnanahde uteli.

– Joo, kyllä mä otin sellaisen pesäeron isästä silloin, ainakin julkisesti. Tarkoitan, että me ei tehty mitään yhteishaastatteluja eikä olla oikeasti tehty tähän päivääkään mennessä. Eikä tehty töitä hirveästi yhdessä tai juuri mitään, Kuustonen vastasi.

Myös Iina Kuustosen sisko Minka Kuustonen on luonut uran näyttelijänä. Etäisyys on helpottanut perheen yhteydenpitoa, nimittäin Iina asuu Helsingin Kalliossa samassa kerrostalossa äitinsä ja Minkan kanssa. Mikko-isä asuu vain kivenheiton päässä.