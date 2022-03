Dannylle myönnettiin vihdoin taiteilijaneläke – iskelmätähti laittoi hakemuksen ensimmäisen kerran 14 vuotta sitten

Taiteilijaeläke myönnettiin yhteensä 63 taiteilijalle.

Taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt iskelmätähti Dannylle eli Ilkka Lipsaselle taiteilijaeläkkeen. Eläkkeen suuruus on 1 419 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet.

Musiikkineuvos haki taiteilijaeläkettä ensimmäisen kerran vuonna jo 2008, mutta sai kielteisen päätöksen.

Pitkän uran tehnyt Danny täyttää syyskuussa 80 vuotta ja lähtee sen kunniaksi juhlakiertueelle. Kyseessä on Dannyn viimeinen koko Suomen kattava kiertue.

– Olen saanut ystäviltäni tukea jatkaa toimintaa, joka on minulle rakasta eli musiikin tekemistä. Ystäväni mahdollistavat minulle yleisöni kohtaamisen vielä kerran, laulaja kiitteli tammikuussa juhlakiertueen julistamisen yhteydessä.

Dannyn lisäksi taiteilijaeläke myönnettiin muun muassa laulaja Sakari Kuosmaselle, 65, ja kirjailija Rosa Liksomille, 64.

Taiteilijaeläke myönnetään taiteilijalle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias tai pysyvästi työkyvytön.

Hakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2017 se nousi yli viidensadan, ja tänä vuonna hakijoita oli jo yli kuusisataa. Yhtenä syynä tähän on suurten ikäluokkien eläköityminen.

– Taiteilijoiden työeläketulot jäävät usein mataliksi, Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen sanoo tiedotteessa.

– On tärkeää, että taiteilijoille maksetaan työstä samoilla periaatteilla kuin muissakin ammateissa, jotta eläkettä karttuisi.

Taiteilijaeläkkeellä on suuri merkitys ikääntyvien taiteilijoiden toimeentulolle. Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.

Eniten taiteilijaeläkkeitä myönnettiin kuvataiteen ja musiikin hakijoille. Myös näiden alojen hakijamäärät olivat suurimmat. Hakemuksia tuli kaikkiaan 605.

Taiken päätös perustuu arvioon hakijoiden taiteellisesta toiminnasta sekä hakijoiden eläketuloihin ja muihin pysyviin tuloihin.

